JAKARTA — Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta resmi menerapkan sistem pembatasan kendaraan plat nomor ganjil genap mulai 30 Agustus 2016.

“Hasil evaluasi selama kurang lebih satu bulan menunjukkan bahwa sistem ganjil genap efektif dan efisien menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas di sembilan lokasi penerapan kebijakan itu,” ujar Andri Yansyah, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Dia menjelaskan, keputusan tersebut ditetapkan setelah melakukan evaluasi uji coba sistem ganji genap yang berlangsung mulai 27 Juli-25 Agustus 2016.

Dia menuturkan mengacu pada hasil survei yang dilakukan selama periode uji coba, waktu perjalanan (travel time) kendaraan bermotor mengalami penurunan sekitar 19% pada ruas jalan eks three in one, yaitu Jalan Sudirman-Jalan Medan Merdeka, Jalan Rasuna Said, serta sebagian Jalan Gatot Subroto.

Penurunan tersebut terjadi pada ruas jalan yang diberlakukan pembatasan ganjil genap dari arah utara selatan dan timur-barat, begitu juga sebaliknya.

Kecepatan kendaraan meningkat rata-rata sekitar 20% pada ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil-genap.

“Kami melihat volume lalu lintas secara keseluruhan terjadi penurunan rata-rata sekitar 15% pada empat lokasi titik pengamatan,” katanya.

Sistem pembatasan kendaraan pengganti three in one tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur No 164 tahun 2016 tentang Pemba tas an Lalu Lintas dengan Sistem Gan jil Genap.

Beleid tersebut mengatur waktu pelaksanaan, ruas jalan, serta pemberlakukan pelat nomor ganjil dan genap yang diterapkan setiap Senin- Jumat. Bukan itu saja, Pemprov DKI juga telah menetapkan sanksi bagi pengendara mobil yang melanggaratur an ganjil genap.

“Pengendara yang melanggar kawasan ganjil genap terkena pelanggaran rambu denda maksimal Rp 500.000. Jadi kami harap pengendara mematuhi aturan ini kalau tidak mau kena denda mulai 30 Agus tus 2016 nanti,” imbuhnya.

KESADARAN WARGA

Wakil Kepala Dishubtrans DKI Sigit Wijatmoko mengatakan dari hasil evaluasi yang diadakan dalam rapat bersama dengan Dewan Trans por tasi Kota Jakarta (DTKJ), penerapan uji coba ganjil genap positif meningkatkan kesadaran warga terhadap pemberlakuan kebijakan tersebut.

Hal tersebut terlihat dari teguran lisan hingga tulisan yang menurun secara signifikan. Berdasarkan catatan Dishubtrans DKI, awalnya teguran lisan mencapai 10.400 teguran. Namun, pelanggar sudah turun menjadi 584 teguran tertulis.

“Artinya warga sudah semakin aware dan paham terhadap aturan ini. Jadi kita tetap targetkan tanggal 30 Agustus kita terapkan sanksi hukum nya,” katanya.

Selain penurunan teguran lisan bagi pelanggan, dia mengatakan terjadi peningkatan pelayanan Transjakarta dengan menurunnya headway bus Transjakarta di tiga koridor, yaitu Koridor I (Blok M-Kota), Koridor VI (Dukuh Atas-Ragunan, dan Koridor IX (Pinangranti-Pluit).

“Headway di pagi dan sore pada jam berangkat dan pulang ker ja perlahan turun dari 10 menit menjadi 7 menit-5 menit saja,” imbuhnya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi men dukung penerapan sistem ganjil genap untuk mengurangi jumlah ken daraan umum di jalan-jalan protokol di Ibu Kota.

Namun, dia mengingatkan Pemprov DKI untuk tetap membangun transportasi massal yang aman dan nyaman, misalnya mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), serta me nerapkan sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP).