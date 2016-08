JAKARTA — Kalangan pengembang meminta pemerintah daerah melonggarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk pembelian rumah bersubsidi.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bidang Perizinan Oka Murod mengatakan, sejak pemerintah mencanangkan program sejuta rumah pada akhir April 2015, masyarakat sangat terbantu untuk memperoleh rumah.

Antusiasme pengembang untuk membangun rumah pun me ningkat. Dengan berbagai fasilitas sub sidi pemeritah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat membeli rumah dengan uang muka 1% dari harga jual dan bunga pinjaman 5% untuk tenor 20 tahun.

Akan tetapi, ketentuan BPHTB masih memberatkan MBR untuk membeli rumah. Pasalnya, beban BPHTB justru lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan uang muka.

Dia memberi contoh batasan harga rumah bersubsidi di Pulau Jawa, selain Jabodetabek, saat ini adalah Rp116,5 juta. Berdasarkan nilai tersebut, besaran uang muka 1% hanya Rp1,165 juta.

Namun, beban BPHTB-nya sesuai dengan undang-undang dapat mencapai Rp2,8 juta.

“Uang muka saja hanya bayar 1% dari harga jual, masak harus bayar BPHTB-nya lebih mahal dari uang muka? Sementara BPHTB itu yang bayar adalah masyarakat sendiri, sehingga ini masih jadi beban,” katanya, Jumat (26/8/2016).

Oka mengatakan, saat ini sudah ada sejumlah daerah yang memberikan komitmen pemangkasan BPHTB untuk perumahan MBR. REI selama ini memang berupaya meyakinkan pemda agar bersedia memangkas atau menghapus BPHTB untuk rumah murah.

Adanya komitmen tersebut akan semakin menarik bagi pengembang untuk membangun rumah MBR, sebab semakin terjangkau oleh daya beli masyarakat. Minat masya rakat untuk segera membeli rumah pun akan meningkat.

INDUSTRI TURUNAN

Hal ini nantinya akan men ciptakan multiplier effect yang signifikan bagi daerah. Bang kitnya industri properti akan mendorongkembangkitan sekurangnya 174 industri turunan yang akan menggerakan perekonomian daerah.

REI mengapresiasi langkah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah memangkas tarif Pajak penghasilan (PPh) jual beli tanah dan bangunan rumah MBR melalui penerbitan PP 34/2016. PPh dipangkas dari 5% menjadi 2,5% terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Apalagi, kini melalui Paket Kebijakan Ekonomi XIII, pemerintah juga berkomitmen memang kas waktu, biaya dan jenis perizinan bagi pembangunan rumah MBR. Dirinya berharap, komit men pemerintah pusat ini dapat ter sosialisasikan dengan baik ke daerah agar komitmen yang sama pun dapat berkembang di daerah.

Ketua The Housing and Urban Development Institute atau The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan, pihaknya setuju BPHTB dipangkas hingga 1%.

Namun, hal ini menuntut komitmen dari seluruh stakeholder terkait. Pemangkasan BPHTB sangat tergantung pada perubahan peraturan

daerah yang prosesnya membutuhkan waktu dan persetujuan DPRD. Proses yang panjang itu dapat disiasati bila pemerintah pusat mengaturnya melalui peraturan pemerintah (PP).

“ Harus PP agar kuat, karena Inpres saja tidak bisa, perpres juga lemah. Nah, sekarang Paket Ekonomi XIII sedang disusun PP-nya, usulkan di situ masukan aturan tentang BPHTB ini,” katanya saat dihubungi terpisah.

Zulfi memaklumi keengganan pemerintah daerah oleh karena potensi pendapatan asli daerah yang tergerus. Untuk itu, The HUD Institute menyarankan tiga hal.

Pertama, pemerintah pusat perlu mempercepat proyek-pro yek APBN di daerah untuk membantu menggerakkan pereko nomian dan turut membantu pendapatan daerah.

Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mem perluas dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ke daerah.

“Jadi bisa meng kompensasi pendapatan yang berkurang karena pemangkasan BPHTB,” kata Zulfi.

Kedua, pemerintah pun perlu meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil melalui penambahan alokasi tunjangan-tunjangan khusus.

“Se hingga pega wai tidak neko-ne ko mencari kesempatan dalam kesempitan,” katanya.

Ketiga, pemungutan BPHTB melibatkan juga notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adanya pemangkasan BPHTB tentu juga mengurangi pendapatan mereka.

Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi dan kompensasi yang layak bagi departemen terkait.

“Kalau mau program perumahan ini berhasil, harus ditangani di semua lini. Jangan secuil-secuil, tidak akan selesai nantinya,” tuturnya