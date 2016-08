Jarum jam sudah menunjukkan pukul 23.00 WIB, pada pertengahan Agustus 2016, tetapi Vitus Pehan belum juga mengatupkan matanya untuk beristirahat. Tangannya sesekali mengelus-elus layar ponsel pintar untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, tangannya sibuk merogoh kantung baju dan mengelurkan

sebungkus sigaret kretek mesin (SKM) merk ternama, mengambil sebatang rokok yang terselip di dalamnya, membakar dan mulai menghisap.

“Mumpung harganya belum naik jadi dinikmati saat ini. Bulan depan kan informasinya harga sudah naik menjadi Rp50.000,” ujar pria yang bulan ini menghadiri pertemuan

pemuda se-Asean di Kamboja itu. Vitus merupakan satu dari sekian banyak warga Indonesia sekaligus perokok yang resah dengan isu bakal menjulangnya harga rokok seiring dengan rencana penyesuaian tarif cukai rokok untuk 2017 yang bakal diputuskan maksimal tiga bulan sebelum pengujung tahun ini.

Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengirimkan sinyal bahwa upaya untuk mengejar penerimaan pajak, termasuk cukai, tidak akan mengganggu iklim usaha

di Tanah Air, yang bisa diartikan penyesuaian tarif cukai tidak akan semampai, keresahan para perokok mengenai harga yang bakal melambung tidak sirna jua karena terus muncul menghiasi halaman media.

Karena itu, polemik harga rokok yang melambung ada baiknya kita pending untuk sementara dan menanti tarif cukai rokok yang segera keluarkan oleh pemerintah. Setelah itu, tidak ada salahnya kita menelisik lebih lanjut untuk melihat peta industri yang berhasil melahirkan orang-orang terkaya di Indonesia itu. Cukai rokok

sejatinya merupakan alat untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi yang cukup efektif, tetapi paling keras menghantam industri rokok papan bawah.

Para pemain kelas teri ini, menurut Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, juga memiliki hak untuk terus melangsungkan usahanya. Data yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian pun menyatakan bahwa berbagai kebijakan pengendalian dari pemerintah yang juga berimplikasi pada penerimaan negara memukul kalangan industri rokok kelas ringan.

Kasubdit Industri Hasil Tembakau dan Penyegar Kementerian Perindustrian Setyati Endang Nusantari mengatakan pada 2010, jumlah produksi rokok mencapai

292,75 miliar batang. “Pada 2014, produksi rokok mencapai 362 miliar batang atau mengalami peningkatan sebesar 5% dari produksi 2010. Peningkatan produksi itu terjadi pada industri skala besar menengah yang mampu berproduksi secara reguler,” ungkapnya dalam diskusi mengenai cukai rokok pada Sabtu (27/8).

PRODUKSI TURUN

Setahun berikutnya, lanjut dia, terjadi penurunan produksi 348 miliar batang atau sebesar 1,1% akibat berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah

melalui regulasi-regulasi tertentu mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Perindustrian sendiri. Saat ini, menurutnya, jumlah

industri penghasil rokok pun mulai menciut. Lihat saja data pada 2010 terdapat sedikitnya 2. 600 unit usaha rokok. Lima tahun berikutnya, 2015, jumlah itu menjadi 600 unit dengan rata-rata penurunan sebesar 24,5%.

Dari jumlah yang tinggal dari industri kecil dan menengah dan sebetulnya yang bisa bayar pajak secara rutin tiap bulan hanya 100 industri. Jumlah tersebut, katanya,

dihuni oleh industri rokok kelas atas dan menengah. Sementara itu, industri kecil hanya membeli pita cukai yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan salah sangka, kebutuhan yang dimaksud bukan pada jumlah produksi tetapi kebutuhan agar nomor pajak pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) yang mereka miliki, tetap aktif.

Polanya seperti ini. Para pengusaha kecil tersebut akan memesan pita cukai untuk bulan katakanlah Januari, kemudian kembali memesan pada pertengahan tahun, lalu pada akhir tahun. Hal ini berbeda dengan pengusaha kalangan menengah dan atas yang akan memesan untuk produksi setiap bulannya. “Kalau mereka tidak memesan

pita cukai selama setahun, NPPBKC yang dimiliki otomatis tidak diaktifkan lagi,” paparnya.

Walau industri klasifikasi kecil ini tidak berproduksi sebanyak yang dilakukan oleh pemain besar, struk- tur penyetoran pajak yang mereka serahkan ke pemerintah tidak

berbeda. Secara umum, dari satu batang rokok yang diproduksi oleh mereka 70% dari tarif itu jatuh ke penerimaan negara mulai dari cukai, pajak rokok daerah sebesar 10% dari tarif cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 8,7%.

Sementara itu, 20% dari struktur sebatang rokok itu digunakan untuk menutupi biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja serta bahan baku dan 10% tersisa masuk

ke kantung pengusaha sebagai bagian dari keuntungan berusaha. “Bisa dibayangkan dan dianalisis bagaimana industri kecil akan bertahan jika ada peningkatan tarif

cukai yang menjulang,” ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membenarkan bahwa pemerintah harus hati-hati mencari titik temu antara kepentingan kesehatan di satu sisi dan kepentingan bisnis serta tenaga kerja di lain pihak. Menurutnya, selain industri, sektor pertanian khususnya para petani tembakau, pedagang dan perantara juga akan terkena dampak dari kebijakan penaikan tarif cukai dan keberlangsungan industri. “Tolong kalau ambil keputusan, perhatikan juga sektor industri dan pertanian dan mata rantai perdagangan. Pemain yang memiliki kapital, akan bertahan tapi yang kecil dan petani, siapa yang akan menjaga dan melindungi,” ungkapnya