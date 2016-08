Baru-baru ini di Indonesia, isu harga rokok yang akan dinaikkan menjadi Rp50.000 telah menjadi topik perdebatan yang cukup panas di seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini tak lepas dari masih tingginya jumlah perokok di Indonesia Menilik data yangditerbitkan oleh The Tobbaco Atlas 2015 yang dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan pada Mei lalu, 66% pria Indonesia berusia di atas 15 tahun adalah perokok. Jumlah perokok di Tanah Air itu paling tinggi di dunia baru disusul Rusia dan China. Sementara itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyebutkan jumlah perokok aktif Indonesia saat ini mencapai 70 juta orang. Jumlah itu terdiri dari 65 juta perokok dewasa dan 5,3 juta perokok muda sepanjang 2001-2010. Mirisnya, jumlah perokok usia 10-14 tahun terus meningkat hingga 3,9 juta orang. Namun, kondisi ini rupanya bertolak belakang dengan Jepang. Perusahaan rokok di Negeri Sakura ini harus bergulat menghadapi tren merokok konvensional—dengan

membakar tembakau dalam lintingan kertas—yang terus turun. Tingkat merokok kalangan dewasa Jepang tercatat terus turun dalam satu dekade terakhir. Bahkan, pada 2014 jumlah perokok di negara tersebut telah turun di bawah 20% dari seluruh jumlah penduduk. Menurut Euromonitor Internasional jumlah itu menjadi yang terendah sejak

1965. Alhasil, penjualan produk rokok konvensional pun turun 0,7% menjadi US%32,1 miliar pada 2015. Saham salah satu perusahaan rokok terbesar di Jepang yakni Japan Tobacco, terpaksa anjlok hingga 14% pada tahun ini.

Situasi itu muncul akibat meningkatnya kesadaran penduduk Jepang akan bahaya rokok konvensional. Akibatnya, secara perlahan, para pecandu tembakau ini mulai meniggalkan kebiasaannya tersebut. Akan tetapi, para produsen rokok di negara ini tak kehabisan akal. Mereka mencoba memunculkan terobosan baru dengan memanfaatkan tren yang sedang berkembang di dunia. Dalam hal ini Philip Morris International Inc. dan Japan Tobacco Inc. meluncurkan produk rokok elektrik yang akrab disebut dengan vape atau vaporizer.

Kedua perusahaan itu mengklaim, dengan kelebihan vape yang tidak melalui proses pembakaran api, melainkan hanya dengan dipanaskan menggunakan alat yang

tersambung dengan perangkat baterai, akan memfasilitasi perokok yang ingin mengurangi paparan nikotin secara berlebih. Di sisi lain, kedua perusahaan ini juga ingin mengembangkan kebiasaan baru di tengah masyarakat Jepang. Mereka berharap, produk ini akan mendongkrak kelesuan bisnis rokok mereka selama ini. “Perusahaan tembakau mencari kesempatan dan peluang baru di pasar Jepang. Vape dianggap sebagai produk yang potensial karena higienis dan cenderung dilihat lebih sehat karena minimnya asap dyang dihasilkan dibandingkan dengan rokok konvensional,” kata Akari Utsunomiya, analis riset Euromonitor di Tokyo, Senin (29/8).

Seperti diketahui, kini di Negeri Samurai itu permintaan untuk rokok al ternatif, salah satunya vape, telah tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh para produsen. Menurut Euromonitor, permintaan untuk rokok elektrik telah meningkat lima kali lipat pada tahun ini atau senilai US$4,6 juta. “Tujuan kami di Jepang adalah mengetahui peralihan kemauan konsumen. Pikiran yang berkembang di masyarakat saat ini adalah merokok akan membunuhmu. Tetapi jika kita punya alternatif, itu akan menjadi

alasan yang baik untuk beralih,” kata Paul Riley, Presiden Philip Morris untuk kawasan Jepang. Philip Morris sendiri mulai menjual produk vapenya yang disebut iQOS secara nasional di Jepang pada April. Kini, penjualan secara bulanan di Jepang telah me nyumbang 95% dari total distribusi produk tersebut di 10 negara.

Catatan itu menjadi masuk akal, ketika satu pak HeatSticks Marlboro yang menjadi bahan bakar vape keluaran Phillip Morris, dijual seharga 460 yen. Harga itu hampir setara dengan satu pak rokok Marlboro yang berisi 20 batang. Sementara itu, perusahaan menjual vape senilai 9.980 yen. Senada, Japan Tobacco juga telah men

jual produk serupa dengan nama Ploom Tek pada Maret lalu di 900 peritel di Prefektur Fukuoka serta melalui toko online. Seminggu pascarilis, penjualan Ploom Tek dihentikan sementara karena pemmintaan melebihi pasokan. Namun, usai pemesanan dibuka kembali, 100.000 pesanan online langsung menghampiri perusahaan.

“Respons pasar luar biasa. Melampaui harapan dan kami masih harus membatasi pasokan produk kami,” kata Naohiro Minami, Direktur Keuangan Japan Tobacco. TREN GLOBAL Masashi Mori, analis ekuitas di Cre dit Suisse Group AG di Tokyo mengatakan, produk tersebut telah menjadi trik bisnis yang brilian dari perusahaan rokok Jepang. Pasalnya, vape yang telah merengguk 10% pangsa pasar produk tembakau di Jepang, merupakan catatan yang cukup positif. “Ini adalah game shanger ,” kata Mori.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam satu dekade terakhir, penggunaan rokok eletronik telah menjadi tren besar di dunia. Di China sendiri pada 2005 produk tersebut hanya dibuat oleh satu perusa- haan saja. Namun, jumlah perusahaan pembuat alat tersebut meningkat pesat hingga mencapai 466 perusahaan pada tahun ini.

WHO memperkirakan, lebih dari US$50 miliar akan dibelanjakan untuk membeli produk oleh masyarakat dunia setiap tahunnya hingga 2030. “Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena potensi produk ini yang dicitrakan se bagai pintu keluar dari kecanduan nikotin,” ungkap WHO. Namun, hingga kini sebagian besar produk rokok elektrik belum diujui secara mendalam oleh para ilmuwan independen, terkait dam- paknya. Namun, menurut laporan dari WHO yang dirilis pada 2014 di Jenewa, rokok elektronik memiliki paparan racun yang lebih rendah dari rokok konvensional atau produk tembakau yang dibakar lainnya. Vape saat ini masih diang- gap subtitusi yang cukup tepat bagi para pecandu rokok konvensional. Terpisah, hingga saat ini belum ada data atau laporan resmi terkait jumlah pengguna vape di Indonesia. Namun, yang jelas kini kebiasaan menggunakan rokok elektrik telah menjadi tren baru yang merebak di masyarakat Tanah Air. Melihat penolakan yang besar di masyarakat terkait isu ‘harga rokok Rp50.000’, boleh jadi vape akan menjadi pilih- an bagi para pecandu rokok untuk melanjutkan kebiasaannya tersebut.