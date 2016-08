JAKARTA — Pernyataan hawkish Gubernur Federal Reserve Janet Louise Yellen pada akhir pekan lalu membuat investor asing melepas portofolio di lantai bursa. Pelaku pasar asing mengambil langkah wait and see

William Surya Wijaya, Research Department PT Asjaya Indosurya Securities, memerkirakan investor asing masih wait and see hingga akhir pekan ini.

Pelaku pasar masih berkonsolidasi sembari menunggu reaksi market global.

“Terjadi konsolidasi, capital outflow kecil hanya Rp151 miliar dibandingkan dengan capital inflow yang terjadi begitu besar,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (29/8/2016).

Pada perdagangan kemarin, investor asing mencatatkan aksi jual bersih senilai Rp151 miliar. Catatan itu membuat perolehan net buy sejak awal tahun menipis menjadi Rp39,23 triliun.

Bila dihitung dari total transaksi, investor asing telah berdagang di lantai bursa senilai Rp443,8 triliun year to date. Sedangkan, investor domestik bertransaksi senilai Rp567,4 triliun.

Aksi lepas saham oleh investor asing membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) kemarin ditutup melorot 1,25% sebesar 68,06 poin ke level 5.370,76. IHSG meninggalkan level 5.400 dengan rerata transaksi harian mencapai Rp6,32 triliun.

William menjelaskan pergerakan IHSG hingga akhir pekan cenderung berkonsolidasi akibat minim sentimen. Pelaku pasar te ngah memantau perkembangan bursa regional setelah pidato Gubernur The Fed.

Hingga akhir pekan, William memperkirakan masih akan ada tekanan terhadap IHSG. Rilis data inflasi akan menjadi sentimen positif bila hasilnya menggembirakan.

Meski Yellen tidak menyatakan secara gamblang kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) pada September atau Desember, William memerkirakan The Fed mempertimbangkan banyak hal.

Termasuk kondisi pemilihan presiden yang tengah berlangsung di Amerika Serikat.

Sementara itu, investor asing di lantai bursa Tanah Air masih tercatat cukup besar. Bila dibandingkan, sepanjang tahun lalu investor asing membukukan net sell Rp27,53 triliun, pada 2014 net buy Rp38,40 triliun, dan pada 2013 net sell Rp20,60 triliun.

KONSOLIDASI

Baginya, bursa AS saja saat akan menembus level tertinggi sepanjang sejarah, terjadi konsolidasi berkali-kali. Wajar saja, bila IHSG akan menembus all time high, terjadi konsolidasi berkali-kali untuk mengumpulkan tenaga menembus level bersejarah itu.

Investor asing diperkirakan masih menunggu keputusan final The Fed yang akan menaikkan suku bunga. Namun, sentimen lain seperti realisasi amnesti pajak, diproyeksi juga berpengaruh terhadap laju IHSG hingga akhir pekan.

Dia memperkirakan IHSG hingga akhir pekan berada di level support 5.294 dan resistance 5.500. Rentang yang cukup lebar itu sebagai upaya untuk menembus all time high.

“Saham pilihan ada di sektor consumer goods, konstruksi, dan properti yang di dalamnya ada konstruksi dan infrastruktur.”

Pada kesempatan berbeda, Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia Satrio Utomo menambahkan koreksi IHSG dan net sell yang dicatatkan investor asing kemarin terjadi akibat sentimen The Fed.

“Pemodal asing berhenti beli, semua masih wait and see karena melihat reaksi bursa global.”

Pada dasarnya, sambungnya, kenaikan suku bunga The Fed satu kali, telah diantisipasi oleh pelaku pasar. Sedangkan, bila penaikan suku bunga The Fed dilakukan dua kali pada September dan Desember, tentu bakal memberikan sentimen negatif terhadap lantai bursa global.

Investor asing diperkirakan masih melepas portofolio dalam 2-3 hari ke depan. Meski mencatat net sell, dia tidak dapat memperkirakan capital outflow dalam beberapa waktu mendatang lantaran sebelumnya pernah terjadi net buy setelah net sell.

Satrio memerkirakan IHSG akan berada di level support 5.300 dan resisten 5.475 hingga akhir pekan. Pelaku pasar masih wait and see dengan saham-saham pil ih an di sektor komoditas dan perbankan.

“Pelaku pasar sekarang menunggu kinerja dan proyeksi tahun depan. Saya melihat tahun depan IHSG masih bullish sampai 6.300,” katanya.