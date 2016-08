JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bakal mencari sumber pendanaan untuk ekspansi tahun depan yang berasal dari pinjaman bilateral lembaga keuangan luar negeri senilai US$1 miliar—US$2 miliar.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pada tahun ini perseroan tidak akan me n cari sumber pendanaan lagi setelah menerbitkan obligasi berkelanjutan dalam bentuk rupiah senilai Rp5 triliun. Tahun depan, perseroan akan mencari pendanaan kembali, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing.

“Itu (pinjaman bilateral) masuk pada 2017 karena 2016 kita sudah men tok (mencari dana). Untuk pen da naan valas kami ke pinjaman bi la teral yang lebih murah dibanding ob ligasi sekitar US$1 miliar sampai US$2 miliar ,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Tiko, sapaan akrab Kartika, menyatakan perseroan bakal mencari pinjaman bilateral dari perbankan dengan bunga yang paling murah.

Pada tahun lalu, Bank Mandiri bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menerima pinjaman bilateral dari China Development

Bank senilai total US$3 miliar dengan masing-masing me ne ri ma US$1 miliar. Dia tak menutup kemungkinan Bank Mandiri akan menarik pin jam an kembali dari CDB. Pasalnya, Tiko me nyebutkan, pinjaman dari Negeri Tembok Raksasa itu memiliki tenor yang panjang dengan suku bunga yang lebih murah dan syarat yang ringan.

Pinjaman CDB ini diketahui me miliki tenor 5 tahun dengan suku bunga sebesar LIBOR 6 bulan ditambah 2,85% atau setara 3,4% untuk dana yang diterima dalam denominasi dolar Amerika Serikat.

Sedangkan untuk dana yang di te rima dalam bentuk renminbi di k e na kan bunga sebesar bunga SHIBOR 6 bulan ditambah 3,5% atau setara 6,62%.

Pinjaman bilateral ini akan digunakan untuk membiayai pro yek pemerintah seperti proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt dan proyek infrastruktur lain. Bank Mandiri ke depan bakal fokus me nya lurkan kredit di sektor ini dan juga sek tor perumahan yang memiliki tenor pembiayaan panjang.

Selain pinjaman bilateral, emiten dengan kode saham BMRI ini be rencana mencari pendanaan dalam bentuk rupiah melalui penerbitan ob ligasi berkelanjutan tahap kedua yang direncanakan pada awal tahun senilai Rp5 triliun.

Direktur Finance & Treasury Bank Mandiri Pahala N. Mansury menuturkan perseroan akan berupaya memperbaiki struktur pendanaan dengan memperbesar porsi pendanaan di luar pihak ketiga.

Saat ini, struktur pendanaan per seroan didominasi oleh dana pihak ke tiga. Saat ini, sekitar 90% total pen danaan perseroan berasal dari mas yarakat. Sedangkan dari pasar mo dal di bawah 5%.

“Pelan-pelan kami usahakan secara bertahap, wholesale funding kami tingkatkan dari 4%-nan ke 8% dari total pendanaan di 2018 atau 2019,” ujarnya.

Selain menerbitkan obligasi berkelanjutan, sebelumnya bank milik ne gara ini melakukan sekuritisasi aset dengan PT Sarana Multigriya Fi nan sial (Persero) melalui penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Par tisipasi (EBA-SP) senilai Rp500 miliar pada Agustus 2016.

Adapun, sepanjang 6 bulan tahun ini, Bank Mandiri mencatatkan peng himpunan dana masyarakat senilai Rp691,4 triliun atau tumbuh 5,57% secara tahunan dari Rp654,9 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi per se roan menyalurkan kredit senilai Rp549,95 triliun atau tumbuh 10,32% se cara tahunan dari Rp495,77 triliun.