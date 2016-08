JAKARTA — Aturan tentang penghitungan tingkat komponen dalam negeri yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian dinilai telah memenuhi aspirasi dunia usaha. Melalui beleid itu, produsen bisa memenuhi syarat konten lokal dengan skema manufaktur, aplikasi, atau investasi. Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 65/2016 yang mengatur tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.

Beleid tersebut menetapkan tiga mekanisme perhitungan TKDN, yaitu pengutamaan aspek manufaktur, pengutamaan aspek aplikasi, dan pengutamaan aspek investasi.

“Cara perhitungan ini untuk memberi peluang investasi di bidang industri hardware dan software ,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawi rawan, kepada Bisnis, Senin (29/8). Wakil Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Lee Kang Hyun mengatakan aturan perhitungan TKDN dari Kemenperin cukup jelas dan adil bagi investor.

“Ini cukup membantu perkembangan industri dan telekomunikasi Indonesia dan memberikan kesempatan baik kepada para investor. Skema investasi itu juga cukup adil

dan jelas sesuai progress investasi,” katanya kepada Bisnis, Senin (29/8).

Dia mengatakan skema TKDN memberikan dasar yang tegas bagi produk yang boleh beredar di Indonesia. Pemilik merek gadget yang ingin memasuki pasar Tanah Air bisa menggunakan cara hitung TKDN sebagai acuan. “Investor juga kini harus serius, tidak bisa coba-coba. Sekarang tinggal bagaimana mengurangi peredaran lewat

black market ,” kata Lee.

Pengutamaan pertama adalah aspek manufaktur yang berlaku secara umum bagi seluruh produk gadget. Nilai TKDN diperhitungan dengan pembebanan 70% bagi aspek manufaktur, 20% bagi aspek pengembang- an (research and development ), dan 10% bagi aspek aplikasi.

PERHITUNGAN

Perhitungan atas nilai TKDN manufaktur termasuk pembobotan atas kandungan modul layar sentuh, kamera, papan sirkuit, baterai, aksesori, hingga kemasan. Mekanisme perhitungan TKDN yang kedua berlaku bagi produk tertentu dengan bobot 10% untuk aspek manufaktur, 20% untuk aspek pengembangan, dan 70% untuk aspek aplikasi.

Produk gadget yang bisa mengikuti mekanisme perhitungan kedua harus berharga di atas Rp6 juta, memiliki TKDN pengembangan minimal 8%. Syarat lainnya adalah adalah memiliki minimal tujuh aplikasi embed dedatau 14 aplikasi permainan embedded yang memiliki minimal satu juta pengguna aktif, menjalankan proses injection

piranti lunak di dalam negeri, menggunakan server dalam negeri dan memiliki toko aplikasi online.

Produsen gadget juga bisa meraih nilai TKDN melalui skema ketiga, yaitu lewat penanaman modal baru. Investasi dalam jumlah terkecil ada- lah senilai Rp250 miliar —Rp400 miliar untuk TKDN 20%, sedangkan investasi Rp1 triliun atau lebih ber-hak mendapatkan TKDN 40%. Persyaratan tersebut merupakan

investasi berjangka waktu tiga tahun dan 40% dari total nilai investasi harus direalisasikan pada tahun pertama.

Mekanisme perhitungan TKDN adalah tambahan dari serangkai aturan yang diterbitkan Kemenperin, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendorong importir gadget berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 27/2015 telah menetapkan perangkat telekomunikasi 4G LTE yang beredar di Indonesia harus memiliki TKDN 20% dan meningkat menjadi 30% pada 1 Januari 2017.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 38/2013 juga mengharuskan seluruh Importir Terdaftar (IT) yang mendis- tribusikan produk ponsel, handheld, dan tablet menanamkan investasi di Indonesia. Kemenperin sebelumnya juga telah menerbitkan Permenperin No. 108/2012 soal pewajiban pendaftaran seluruh produk gadget ke dalam database Kemenperin