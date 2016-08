JAKARTA — Pemerintah memastikan efektivitas penyaluran subsidi berbasis rumah tangga dengan menggunakan basis data terpadu yang telah dimutakhirkan untuk program tahun depan. Kebijakan pengalihan subsidi akan terus dilakukan secara bertahap dari sistem berbasis barang/harga barang ke sistem rumah tangga sasaran. Penyaluran subsidi tersebut memerlukan basis data yang akurat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menggunakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 sehingga dapat menganalisis hingga 40% penduduk termiskin dengan identitas, alamat, dan karakteristik rumah tangga. “Penggunaan teknologi yang lebih maju seperti smartcard dan terintegrasi akan terus diupayakan untuk dapat memperbaiki akurasi, efisiensi, dan efektivitas pemberian subsidi,” katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8). Fokus perbaikan mekanisme subsidi berbasis rumah tangga sasaran antara lain proyek percontohan subsidi langsung liquid petroleum gas (LPG) tabung 3 kg, subsidi listrik, penyaluran pupuk dan benih bersubsidi, dan konversi subsidi pangan/beras sejahtera menjadi program pangan nontunai. “Program bantuan pangan dalam bentuk nontunai atau vocer secara langsung kepada rumah tangga sasaran secara bertahap,” katanya.

Dalam RAPBN 2017, pemerintah menganggarkan Rp82,7 triliun subsidi nonenergi dengan perincian subsidi pangan antara lain Rp19,8 triliun untuk pangan, Rp31,2 triliun untuk pupuk, dan Rp1,3 untuk benih. Tahun depan, 44 kota disiapkan untuk memperoleh bantuan pangan nontunai. Selain itu pada tahun depan, pemerintah menargetkan sasaran tingkat kemiskinan sebesar 9,5%- 10,5%. Rasio Gini juga telah turun dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,402 pada September 2015, dan menurun lagi menjadi 0,397 pada Maret 2016. Namun jika dibulatkan dua angka di belakang koma, angka rasio gini stagnan di level 0,40.

Menkeu menuturkan pemerintah terus berupaya mengurangi ketimpangan antarkelompok pen- dapatan yang dilakukan dengan berbagai program yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

MEKANISME PENYALURAN

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan penyaluran subsidi berbasis rumah tangga sasaran harus memperhatikan keakuratan data dan infrastruktur yang menjangkau hingga pelosok, termasuk mekanisme penyaluran. Menurut dia, pengentasan kemiskinan paling ideal dengan menciptakan lapangan pekerjaan karena menjamin masyarakat keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang dan permanen.

Subsidi tetap bisa diberikan ke masyarakat miskin ketika mereka sudah memperoleh pekerjaan. “Kuncinya penciptaan lapangan kerja menyasar ke masyarakat miskin yang sesuai dengan karak teristiknya biasanya pendidikan rendah dan keterampilan kurang. Kemudian subsidi yang kebutuhan dasar ini yang mesti dijamin juga,” ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Ahmad Heri Firdaus menilai penurunan rasio gini bukan karena hasil dari program penurunan ketimpangan yang dilancarkan pemerintah. Menurut dia, rasio gini turun tipis karena pengeluaran 20% masyarakat atas menurun akibat perlambatan perekonomian global.

Meski demikian, dia mengakui pengeluaran 40% kelompok masyarakat menengah juga membaik karena aktivitas ekonomi kreatif serta usaha kecil dan menengah (UKM). “Lebih dikarenakan kondisi ekonomi yang belum pulih,” katanya baru-baru ini Dia menjelaskan idealnya rasio Gini turun karena percepatan pertumbuhan ekonomi kelas

menengah ke bawah lebih cepat dari pada kelas menengah atas.

Kendati turun tipis, tingkat ketimpangan di Indonesia sebenarnya masih tinggi. Rasio Gini secara ideal bergerak di level 0,28 hingga 0,33 di negara lower middle income

yang bergerak ke upper middle income. Ahmad merekomendasikan agar pemerintah berupaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. “Terutama industri padat

karya baik skala UMKM, sedang maupun besar perlu dikembangkan.” Jumlah penduduk miskin, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2016 mengalami kenaikan 2,78% dibandingkan dengan posisi September 2016. Garis kemiskinan merupakan batas untuk menentukan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin.

Dalam catatan BPS itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Penduduk miskin di perdesaan mencapai 17,67 juta orang (14,11%), sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan sekitar 10,34 juta orang (7,79%). Berdasarkan pulau, jumlah penduduk miskin terbesar ada di Pulau Jawa yakni 14,97 juta orang (10,23%), disusul Pulau Sumatra yang mencapai 6,28 juta orang (11,22%). Persentase penduduk miskin tertinggi ada di Pulau Maluku dan Papua sebanyak 22,09% dengan jumlah 1,54 juta orang