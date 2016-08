JAKARTA — Reksa dana penyertaan terbatas berbasis proyek semakin semarak diterbitkan oleh Manajer Investasi terdorong oleh program amnesti pajak dan penurunan suku bunga.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, ada 11 produk reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) baru yang mengantongi izin efektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang Januari—Agustus 2016.

Sebelumnya, empat produk RDPT telah dicatat unit penyertaannya, yakni RDPT PG Agri Mas, RDPT BNI AM Mahitala, RDPT BNI Am Yuwaraja Information and Communications Technology, dan RDPT Indosurya Syariah Properti I. Penerbitan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT-istilah berbeda dengan singkatan RDPT pada berita di halaman 14 edisi Rabu (31/8 ) tidak lagi didominasi oleh Danareksa Investment Management dan PNM Investment Management, tetapi mulai dilakoni oleh Bowsprit Asset Management, Ciptadana Asset Management, hingga PG Asset Management dan EMCO Asset Management.

Direktur Utama Bowsprit Asset Management Angi Lim menuturkan pada Agustus 2016, perusahaan menerbitkan tiga produk RDPT Bowsprit Property Fund II, III, dan IV. Produk tersebut menjadikan proyek properti mixed use milik PT Tema Jaya, PT Mulia Citra Lestari, dan PT Anugerah Cahaya Prima sebagai underlying project.

“Total tiga RDPT ini Rp 765 miliar, semua sudah fully booked. RDPT underlying proyeknya bagus dan exit plan jelas sehingga menarik untuk investor,” kata Angi ketika dihubungi Bisnis, Rabu (31/8).

Tiga produk RDPT tersebut menawarkan tingkat return 11,5% per tahun dengan tenor investasi selama empat tahun. Imbal hasil berasal dari kupon surat utang medium term notes (MTN) yang diterbitkan perusahaan secara khusus untuk RDPT.

Bowsprit Asset Management, lanjut Angi, agresif untuk menerbitkan produk RDPT dan Dana Investasi Real Estate (DIRE). Sembari menunggu kejelasan regulasi perpajakan DIRE, secara paralel Bowsprit menerbitkan RDPT guna mengejar target masuk dalam jajaran 15 MI de ngan dana kelolaan terbesar.

“Kami lagi mau bikin RDPT Bowsprit Property Fund V, VI dan VI. Target tiga RDPT baru ini sekitar Rp1,3 triliun. Targetnya meluncur akhir tahun ini,” tuturnya.

Angi menambahkan sebagai salah satu MI yang ditunjuk menjadi gateway dana repatriasi program amnesti pajak, produk RDPT memang dirancang untuk menampung dana tax amnesty.

Feber Netyantaka, Direktur Investasi PNM Investment Management, menuturkan pada tahun lalu belum banyak MI yang masuk ke produk RDPT. Seiring meningkatnya pemahaman MI terhadap struktur RDPT dan sosialisasi investor, semakin banyak MI yang tertarik menerbitkan produk ini.

“Persaingan mulai banyak dan kami menyambut baik. Bahkan bisa bersinergi menggalang dana untuk proyek yang besar,” kata Feber.

Pada Agustus 2016, PNM Investment Management mengantongi izin efektif OJK untuk tiga produk RDPT, yakni RDPT PNM Multisektoral III, RDPT PNM Perumnas 2016, dan RDPT PNM Properti Syariah II.

Sepanjang tahun berjalan, manajer investasi pelat merah ini telah menerbitkan lima RDPT yang total nilai mencapai Rp815 miliar.

Proyek yang menjadi underlying RDPT PNM pun terdiversifikasi sektornya, mulai dari infrastruktur, properti, pembiayaan, telekomunikasi, hingga per - kebunan-agrobisnis.

“Pipeline sampai akhir tahun masih ada Rp600 miliar—Rp800 miliar. Sektornya paling banyak properti, infrastruktur dan pem - bia yaan sesuai appetite investor,” tuturnya.

TEMA KHUSUS

Terkait program amnesti pajak, lanjut Feber, PNM Investment Management sedang menyiapkan produk RDPT khusus dengan te ma infrastruktur dan properti. Menurutnya, relaksasi regulasi RDPT yang digulirkan OJK cukup mempermudah manajer investasi dalam menerbitkan RDPT. Struktur RDPT yang bertenor 370 hari-5 tahun dinilai cocok dengan kewajiban mengunci dana repatriasi tax amnesty di Indonesia.

Nantinya, produk ter sebut akan dikerjasamakan dengan bank gateway untuk menjaring peserta program amnesti pa jak. Direktur Utama Danareksa Investment Management Prihatmo Hari Mulyanto menuturkan target dana yang akan digalang lewat RDPT mencapai Rp2 triliun dan akan diterbitkan secara bertahap dalam 1,5 tahun hingga 2 tahun ke de pan.

“Strukturnya sudah siap, sedang diajukan izinnya ke OJK. Un tuk tahap pertama target dananya Rp500 miliar-600 miliar, tergantung progres fisik pembangunan. Tenornya 3-4 tahun,” tuturnya.

Prihatmo menyebut investor ber harap dapat meraih return dengan spread 500 basis poin dari tingkat yield SUN benchmark dengan tenor yang sama. Lebih detail, Prihatmo menjabarkan produk ini merupakan RDPT Ekuitas sehingga tidak membebani Perumnas karena harus membayar kupon MTN.

Sejak menerbitkan RDPT sektor riil untuk pertama kali pada 2010, Danareksa Investment telah mengelola 15 produk RDPT de ngan total dana yang digalang sebanyak Rp2,2 triliun. RDPT Perumnas senilai Rp2 triliun akan menjadi RDPT dengan size terbesar yang diterbitkan Da - nareksa Investment.

Direktur Keuangan dan SDM Perum Perumnas Hakiki Sudrajat me nuturkan diversifikasi penda na - an melalui RDPT akan diarahkan untuk membiayai proyek pembangunan 25.000 rumah MBR. Fakhri Hilmi, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK, menuturkan selama ini, MI kerap kesulitan mencari proyek untuk dijadikan underlying RDPT.

“Sekarang kan banyak proyek infrastruktur yang perlu dana, banyak perusahaan yang butuh dana juga. Jadi beberapa tahun terakhir sudah steady pertumbuhannya,” kata Fakhri.