Putusan Komisi Eropa untuk meminta Apple Inc. membayar pajak tambahan sebesar US$14,5 miliar, atas divisi usahanya di Irlandia, berpeluang menjadi akhir bulan madu perusahaan Paman Sam di surga pajak Eropa.

Selama beberapa dekade terakhir, bisnis Apple Inc. dan beberapa perusahaan asal Amerika Serikat telah menghasilkan pendapatan yang besar di seluruh dunia. Namun, mereka berbondong-bondong mendirikan kantor cabangnya di negara seperti Irlandia, Belanda dan Luksemburg.

Keputusan tersebut diambil setelah negara-negara tersebut menawarkan insentif berupa keringanan pajak, terutama apabila mereka memiliki standar minimal beroperasi di negara tersebut, seperti jumlah serapan tenaga kerja dan lain-lain.

Namun, situasi mesra antara keduanya itu berpeluang berakhir. Pasalnya, pada Selasa (30/8) waktu setempat, Komisi Persaingan Eropa meminta perusahaan teknologi tersebut membayar kembali pajak tambahan, sebagai akibat kesepakatan ilegal antara Irlandia dan Apple terkait dengan pembayaran pajak.

Komisi Eropa berdalih, dalam penyelidikannya selama ini produk iPad atau iPhone yang dibeli di Paris, London atau Milan keuntungannya selalu dialirkan ke anak perusahaan Apple di Cork, Irlandia. Segala bentuk pembukuan transaksi di Eropa hampir selalu dilaksanakan di Irlandia, sehingga pajak yang terutang menjadi lebih kecil.

Lembaga tersebut juga melihat, fenomena ini merupakan bagian dari kerjasama saling menguntungkan tetapi penuh kecurangan antara perusahaan asing dan Irlandia selama ini. Dalam hal ini, Dublin dituding memberikan tarif pajak istimewa yang disetorkan ke Uni Eropa sebesar 1% pada 2003 dan 0,005% pada 2014

Thomas Cooke, profesor di McDonough School of Business mengatakan, kondisi ini akan menjadi akhir dari kemesraan negeri surga pajak dan perusahaan multinasional dalam mensiasati tarif pajak. Di sisi lain, dia juga melihat putusan Komisi Eropa pada Apple akan menjadi drama baru konflik antara AS dan Eropa.

“Ini akan menjadi sinyal pertama dari sebuah drama panjang antara Uni Eropa dan AS selama bertahun-tahun ke depan,” katanya.

Sementara itu, Penasihat Bisnis di MGPatners Aisling Donohue pun menilai keputusan Komisi Eropa pada Apple merupakan keputusan tepat. Sebab, menurutnya pengaturan pajak antara Dublin dan perusahan asal Sillicon Valley adalah kejahatan perpajakan paling jahat.

Selain Cooke, sejumlah kalangan pun menilai langkah Komisi Eropa ini akan membuka jalan pada penyelidikan trik penghindaran pajak oleh perusahaan AS lainnya di Eropa. Ketegasan Komisioner Komisi Persaingan Usaha Uni Eropa Margrethe Vestager, dianggap akan menjadi jalan untuk menutup celah kecurangan pajak di Benua Biru.

Seperti diketahui, selain Apple, induk perusahaan Google yakni Alphabet Inc, juga telah menikmati rezim pajak Irlandia. Perusahaan itu menyebutnya sebagai mekanisme ‘Double Irish’, di mana perusahaan dapat menyimpan miliaran dolar AS dari pendapatannya di seluruh dunia dengan tagihan pajak yang kecil

Senada, Amazon.com Inc juga menggunakan proses yang sama pada unit usahanya di Luksemburg selama sedekade terakhir. Jolyon Maugham, pengacara asal Inggris yang memfokuskan diri pada kasus pajak di Devereux Chambers mengatakan, startegi yang diambil perusahaan multi nasional itu tersebut sangat sulit dibenarkan. Paslanya, terdapat ketidakadilan dengan negara-negara lain di Eropa.

Kondisi ini sebenarnya telah diprediksi oleh Netflix Inc. Salah satu pejabat perusahaan yang enggan disebut namanya mengatakan, Netflix Inc. memilih strategi untuk membayar pajak internasional lebih tinggi dibanding perusahaan asal AS lainnya, agar ekspansinya tak terganggu.

"Perusahaan multinasional dengan strategi perencanaan pajak agresif, memang berpotensi membayar pajak lebih tinggi," kata Sarah Jane Mahmud, analis Bloomberg Intelligence.

Potensi Konflik

Keputusan Komisi Eropa pada Apple yang masih diliputi ketidakpastian ini dinilai mengundang potensi konflik antara beberapa pihak terkait. Pasalnya, denda sebsar US$14,5 miliar merupakan estimasi dari Komisi Eropa. Jumlah akhir yang meliputi bunga masih belum diatur dalam keputusan tersebut.

“Siapa yang akan tahu denda finalnya? Ini sangat-sangat membingungkan. Sebab Komisi Eropa sempat menyatakan denda akan ditingkatkan hingga US$19 miliar, sesuai dengan estimasi dari analis JPMorgan Chase & Co.,” kata Eamonn O'Dea, pejabat di Kantor Pajak Irlandia.

Senada, Menteri Keuangan Irlandia Michael Noonan mengatakan pihaknya sangat tidak setuju dengan keputusan Komisi Eropa. Dia pun berjanji untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

“Keputusan ini memojokkan saya. Yang jelas saya akan mengajuka dukungan dan persetujuan dari Kabinet untuk mengajukan banding,” katanya.

Pasalnya, menurut Noonan hal itu berpotensi merusak integritas sistem perpajakan negaranya. Di sisi lain, kepastian berbisnis di negara tersebut juga berpotensi terganggu. Dia juga merasa, campur tangan Uni Eropa kepada negara anggota pun sudah terlalu jauh.

Senada, Apple juga berniat untuk mengajukan banding. CEO Apple Tim Cook menganggap bahwa perusahannya telah menaati segala aturan perpajakan di negara tempatnya berusaha. Dia pun menganggap putusan tersebut tidak adil.

“Komisi Eropa berusaha untuk mengubah sejarah Apple di Eropa, mengacuhkan regulasi pajak Irlandia dan melawan sistem perpajakan di dunia," katanya.

Seperti diketahui, Irlandia yang telah menerapkan pajak penghasilan badan senilai 12,5% telah menjadi lokasi yang menarik bagi sejumlah perusahaan Paman Sam. American Chamber of Commerce di Irlandia menyebutkan, 700 perusahaan AS telah mendirikan kantornya di negara ini, dan menyediakan 140.000 lapangan kerja. (Reuters/Bloomberg)