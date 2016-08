Kinerja fundamental emiten batu bara masih kusam.

Berdasarkan rekapitulasi yang dihimpun Bisnis, hanya tiga dari 15 emiten tambang batu bara mengalami pertumbuhan pendapatan pada paruh pertama tahun ini.

Hanya empat laba bersih emiten yang berhasil tumbuh positif pada semester I/2016.

Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk. Garibaldi Thohir mengatakan pasar batu bara termal terjadi peningkatan beberapa waktu terakhir.

Ditopang oleh rasionalisasi pasokan di negara-negara utama penghasil batu bara serta permintaan yang berkelanjutan.

“Kami tetap meyakini bahwa penurunan pasar saat ini bersifat siklikal dan bahwa fundamental jangka panjang batu bara tetap kokoh,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (30/8/2016).

Emiten bersandi saham ADRO tersebut mengantongi laba bersih yang dapat di atribusikan kepada entitas induk perseroan mencapai US$122,11 juta atau meningkat 2,48% dari periode yang sama tahun lalu US$119,15 juta.

Pencapaian perusahaan yang dimiliki oleh duo taipan Edwin Soeryadjaya dan Boy Thohir tersebut terjadi saat tekanan harga komoditas batu bara masih berlangsung.

Pendapatan usaha Adaro terkoreksi 15,95% menjadi US$1,17 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sa ma tahun lalu US$1,39 miliar.

Namun, perseroan berhasil menekan beban pokok pendapatan sebesar 20,56% menjadi US$873,12 juta dari US$1,09 miliar.

Sehingga, laba kotor meningkat tipis 1,23% menjadi US$302,68 juta dari US$298,99 juta.

Harga jual rerata batu bara ADRO turun 17% pada semester I/2016 di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume penjualan sepanjang Januari-Juni 2016 juga stagnan sebanyak 27,1 juta ton.

Produksi batu bara anak usaha PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) milik taipan Edwin Soeryadjaya itu mencapai 25,9 juta ton.

Hingga akhir tahun, perseroan mem bidik target produksi batu bara sebanyak 52-54 juta ton.

Paruh pertama tahun ini, royalti yang dibayarkan kepada pemerintah turun 19% menjadi US$118 juta seiring dengan koreksi pendapatan.

Royalti meliputi 14% dari total beban pokok pendapatan dalam enam bulan pertama 2016.

Garibaldi yang akrab disapa Boy Thohir itu mengaku optimistis terhadap prospek batu bara di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya.

Sebab, negara-negara ini akan terus bergantung pada batu bara untuk menjadi bahan bakar yang memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

“Kinerja yang telah kami hasilkan men cerminkan ketahanan model bisnis perusahaan. Kami juga percaya bahwa strategi untuk mengembangkan tiga motor pertumbuhan bagi perusahaan, yakni pertambangan batu bara, jasa pertambangan dan logistik, serta ketenagalistrikan, akan menciptakan peluang untuk tumbuh lebih berkelanjutan,” kata dia.

Harga saham emiten sektor pertambangan meroket tertinggi sejak awal tahun, lebih tinggi dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Sektor mining melonjak 43,47% berbanding dengan IHSG 17,27% year-to-date. Lonjakan harga saham sektor pertambangan tidak sejalan dengan harga komoditas batu bara.

Harga batu bara acuan (HBA) Agustus 2016 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkoreksi 1,3% year-on-year menjadi US$58,37 per ton dari tahun lalu US$59,14 per ton.

Kendati demikian, HBA untuk penjualan spot yang berlaku 1 bulan pada titik free on board vessel naik sebesar US$5,37 per ton, atau melonjak 10,1% dibandingkan dengan HBA Juli 2016 yang mencapai US$53 per ton.

Kenaikan HBA sebesar 10,1% ini menjadi persentase lonjakan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Lonjakan HBA tertinggi sebelumnya terjadi pada Februari 2011 sebesar US$127,05 per ton (naik 13%), nilai HBA tertinggi hingga saat ini sejak HBA diberlakukan.

Kenaikan HBA Agustus melanjutkan tren positif lonjakan dalam dua bulan terakhir, yakni pada Juni dan Juli 2016.

Kemarin, harga kontrak batu bara September 2016 di bursa Rotterdam ditutup menguat tajam 2,43% ke level US$61,20 per ton.

BAYAR UTANG

Meski belum merilis kinerja keuangan, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) pada kesempatan berbeda mengumumkan penjualan 50% saham anak usaha perseroan, PT Leap Forward Resources Ltd. untuk pembayaran utang.

Dileep Srivastava, Direktur & Corporate Secretary Bumi Resources, mengatakan Leap Forward Resources merupakan subsidiari perseroan melalui PT Bumi Resources In vestment.

Penjualan saham dilakukan kepada Smart Alliance Limited.

“Nilai transaksi secara keseluruhan mencapai US$90 juta. Tujuan transaksi untuk pembayaran sebagian utang perseroan oleh BRI kepada salah satu kreditor perseroan,” katanya dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia.

Leap Forward bergerak di bidang produksi dan penjualan batu bara, terutama di Tambang Buluk Seng, Tambang Gunung Sari, dan Tambang Ulung yang terletak di Kalimantan Timur.

Emiten bersandi saham BUMI milik Grup Bakrie itu bertindak selaku penjamin transaksi penjualan saham Leap Forward.

Analis PT Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menilai tantangan bagi emiten tambang batu bara adalah rendahnya harga komoditas batu hitam itu.

Manajemen emiten batu bara tidak mampu mengendalikan harga yang menjadi tantangan paling besar perusahaan.

Kemudian, penurunan permintaan ekspor batu bara seiring perlambatan ekonomi dunia, juga tidak mampu diantisipasi emiten komoditas.

Padahal, harga dan permintaan batu bara, sempat menjadi harapan terbesar perusahaan tambang pada 4-5 tahun silam. Selama 2-3 tahun terakhir, harga dan permintaan batu bara di dunia merosot tajam.

Permintaan dari China sebagai konsumen terbesar batu bara membuat pendapatan emiten berbasis ekspor terseret suram.

“Hanya emiten yang mempunyai pangsa pasar domestik besar diuntungkan. Kebutuhan batu bara domestik cukup kuat,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.

Menurut dia, tekanan kinerja terhadap emiten komoditas batu bara terjadi akibat perlambatan ekonomi global, terutama China.

Harga minyak mentah yang terperosok juga membuat batu bara terseok-seok.

Untuk jangka pendek, sambungnya, harga minyak mentah diproyeksikan tidak akan melonjak drastis. Apalagi, harga batu bara yang dinilai tidak mungkin lebih tinggi signifikan bila dibandingkan dengan minyak mentah dunia.

Harga minyak mentah saat ini yang berada di kisaran US$40 US$50 per barel diproyeksi bakal pulih paling cepat pada pertengahan tahun depan.

Catatannya, perekonomian Eropa kembali pulih menyusul membaiknya ekonomi Amerika Serikat.

Emiten komoditas batu bara, kata dia, tidak dapat berbuat banyak untuk menyiasati kondisi tersebut. Efisiensi menjadi strategi kunci yang dapat dilakukan oleh manajemen emiten tambang saat ini.

Penjualan batu bara tidak mungkin digenjot untuk memupuk pundi-pundi pendapatan.

Perseroan hanya dapat melakukan pengetatan anggaran pada sisi operasional sumber daya manusia (SDM) dan teknologi.

“Meski sales turun, kalau ternyata margin lebih besar, bagi investor enggak masalah,” katanya.