JAKARTA — Harga kakao mengalami pelemahan seiring musim penghujan di beberapa negara penghasil biji cokelat.

Tekanan harga kakao pun bertambah akibat aksi spekulan yang menanti rencana The Fed menaikkan suku bunga.

Pada perdagangan Rabu (31/8/2016), harga cokelat dalam kontrak Desember 2016 di ICE Futures tergerus 35 poin atau 1,2% men jadi US$2.890 per ton.

Angka ini menunjukkan harga yang terkoreksi 9,11% dari posisi US$3.180 per ton sepanjang tahun berjalan.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka, Ibrahim mengatakan pada kon trak Desember 2016, hampir seluruh soft commodity mengalami tekanan, kecuali kopi dan ja gung.

Menurutnya, tekanan harga pada komoditas disebabkan oleh cuaca ekstrem pada Jawa Timur, Yogyakarta dan bagian timur Indonesia.

Selain Indonesia, katanya, India dan China pun tengah masuk dalam musim penghujan. Adapun komoditas kakao dari Indonesia dominan digunakan sebagai kosmetik, obat-obatan dan untuk cam puran cokelat asal Eropa, Denmark dan Italia.

Selain musim penghujan, dua alasan lain yang menyebabkan harga kakao tertekan yakni proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Chi na yang diprediksi tidak akan menca pai target yang ditetapkan pemerintah yakni 6,7%.

Analis memper ki rakan PDB China hingga akhir tahun akan sekitar 6,5%.

Seperti dilansir Bloomberg, produk domestik bruto (PDB) China naik 6,7% pada kuartal ke dua dibandingkan dengan setahun sebelum nya.

Angka tersebut mendekati prediksi sebesar 6,6% oleh sejumlah ekonom dalam sur vei Bloomberg serta target per tumbuhan pemerintah di angka minimal 6,5% untuk setahun penuh.

Di sisi lain, faktor penekan harga ter kait dengan potensi penguatan dolar AS karena meningkatnya spekulasi kenaikan suku bunga AS.

Tekanan masih terjadi sebab perdagangan internasional kakao pasar menggunakan mata uang dolar dalam transaksi.

"Proyeksi saya, harga kakao sepan jang pekan ini akan bergerak pada kisaran US$2.780 per ton--US$2.920 per ton. Harga akan tertekan, bila serapan tenaga kerja AS mencapai 200.000 pada Agustus 2016," ungkap Ibrahim saat dihubungi Bisnis, Rabu (31/8/2016).

Namun, pasar memproyeksikan ada ekspektasi jumlah tenaga kerja AS akan tumbuh 180.000.

Bila jumlah serapan tenaga kerja AS tidak menembus target maka harga kakao sangat berpotensi besar akan kembali manis.

Terkait dengan rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga, kini spekulan di pasar tengah sedang wait and see, sebab bila data As yang dirilis sesuai dengan proyeksi maka potensi penaikan Fed Fund Rate (FFR) berpotensi pada September 2016.

Namun, bila data yang dirilis tak sesuai dengan proyeksi maka pasar memperkirakan The Fed akan menaikan FFR pada Desember 2016.

Saat ini, The Fed ma sih mempertahankan suku bu nga acuan pada level 0,25%—0,5% sejak menaikkannya pada De sember 2015.

Seperti yang dikutip dari Reuters, curah hujan di Pantai Gading bisa meningkat pada Oktober hingga Maret.

Kondisi tersebut sangat berpotensi membuat daerah peng hasil kakao kesulitan menjemur biji kakao yang se hing ga berpotensi busuk.

Petani asal Soubre, Salama Kone mengungkapkan kalangan petani saat ini sangat menanti sinar matahari, untuk menghindari biji kakao dari penyakit.

Wilayah Timur Abengourou dikenal sebagai daerah dengan penghasil biji kakao dengan kuali tas tinggi.

Untuk wilayah pusat, bagian Barat Daloa, saat ini tengah menanti sinar matahari dalam waktu yang panjang sebab pada akhir September akan ada panen kakao dalam jumlah yang besar.

Laporan Bank Dunia menuliskan, harga kakao meningkat 4% di kuartal II/2016 (q-o-q) menjadi US$3,1 per kg dari sebelumnya US$2,98 per kg.

Tren kenaikan terjadi karena melebarnya defisit pada musim 2015-2016.

Penurunan produksi di wilayah Ame rika Selatan, terutama Bra sil, dan Pantai Gading sebagai produsen terbesar menjadi pemicu utama.

Namun, efek Brexit dan pound sterling masih membatasi reli harga.

Sampai akhir tahun, Bank Dunia memprediksi harga kakao di posisi US$3,1 per kg, turun 1,27% dari 2015 senilai US$3,14 per kg.