SPEKTRUM BISNIS: Investasi & Ibadah

It’s not the money that matters, It’s how you use it that deter- mines it’s true value! ” Begitu kalimat bijak soal uang yang sering kali didengar dan menjadi quotes

di sejumlah media sosial. Uang bukan segalanya, karena uang dapat membeli jam tetapi tidak dapat membeli waktu, uang dapat membeli kasur tetapi tak dapat membeli kenyamanan. Dengan uang, kita bisa membeli rumah tetapi tidak bisa membeli kedamaian, bisa membeli buku tetapi tidak dapat membeli kepintaran, bahkan uang dapat membeli obat tetapi tidak bisa membeli nyawa seseorang.

Uang memang bukan tujuan utama dalam hidup, tetapi kita tetap membutuhkan uang untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup, termasuk dalam beribadah.

Bagi seseorang yang baru pertama kali mendapatkan gaji pertama, tentu senang rasanya, berapapun nominal gaji tersebut. Euforia memperoleh gaji pertama mem-

buat seseorang tak terlalu banyak pertimbangan dalam menggunakan uang, atau cenderung seenaknya.

Namun, bagi orang yang telah berkali-kali mendapatkan gaji dengan nominal yang sama, sedangkan kebutuhan meningkat, biasanya timbul penyesalan me ngapa tidak menyisihkan sebagian dana sejak awal untuk ditabung atau diinvestasikan. Minimnya kesadaran masyarakat untuk menyisihkan uangnya dalam berinvestasi

sempat dikatakan oleh Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia Denny R Thaher. Menurutnya, masyarakat masih menyisikan sebagian dana jika hal itu

merupakan sebuah kewajiban, misalnya saja kewajiban membayar iuran bulanan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Namun untuk inisiatif sendiri masih belum. Godaan membelanjakan uang untuk keperluan yang tak terlalu penting memang sering menghampiri. Pengeluaran itu biasanya tidak dalam jumlah besar, tetapi bisa dengan frekuensi yang sering. David Bach, seorang penulis finansial, mengungkapkan pengeluaran tersebut termasuk pada the latte factor atau angka kecil yang habis tanpa sadar di sana-sini, seperti makan di luar, ngopi-ngopi di kafe alias ngafe , membeli buku dan majalah, membayar tagihan layanan yang kurang berguna seperti TV kabel, biaya adminis- trasi bank dan kartu kredit, mengeluar- kan biaya saat membuka iTunes

atau Play Store, dan belanja online . (BisnisIndonesia Weekend, 17/7.)

Padahal, menurut Head of Intermediery PT Schroders Indonesia Teddy Oetomo, untuk membangun kematangan finansial yang baik diperlukan pengelolaan arus kas. Pencatatan seberapa besar pendapatan yang kita peroleh dan berapa banyak pengeluaran perlu dicatatkan. Menurut saya, pengelolaan arus kas itu tidak hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat duniawi seperti untuk kesehatan atau asuransi, pendidikan, dan dana investasi di masa tua, tetapi juga perlu dialokasikan untuk kegiatan ibadah misalnya untuk pergi haji atau umrah.

Pada pertengahan bulan ini, tepatnya pada 12 September 2016, umat muslim di dunia akan me rayakan Hari Raya Idul- adha atau sering juga disebut Lebaran haji.

Dalam agama Islam, menunaikan ibadah haji termasuk rukun Islam kelima, yang wajib dilakukan jika mampu. Mampu di sini selain kondisi fisik, tetapi juga mampu dalam finansial, karena untuk menjalani rangkaian ibadah haji memerlukan dana yang tidak sedikit.

Setiap tahunnya Kementerian Agama telah menetapkan besaran dana haji yang harus dikeluarkan. Untuk tahun ini, rata- rata besaran berhaji yang ditetapkan

Kementerian Agama adalah di kisaran Rp34 juta bergantung pada embarkasi. Selain biaya pelaksanaan sendiri, seseorang yang akan berhaji juga perlu memikirikan biaya tambahan lainnya seperti biaya hidup sehari-hari di sana, pemerik- saan kesehatan, pembuatan paspor, hingga biaya oleh-oleh dan syukuran.

Dana haji yang besar ini membuat seoeorang perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan ibadahnya itu. Beruntung jika dia memang memiliki anggaran dana besar yang dapat digunakan kapan saja, namun bagi yang berdana minim tidak boleh putus harapan untuk bisa menunaikannya. Saat ini sudah banyak perbankan yang memiliki program tabungan haji yang dapat diikuti. Atau kita juga bisa menginvestasikan dananya melalui instrumen investasi lainnya seperti deposito atau memasukannya ke reksa dana.

Mengingat panjangnya waktu tunggu untuk melaksanakan ibadah haji serta besarnya biaya yang diperlukan, tak ada salahnya dalam menganggarkan dana investasi kita mulai memasukkan dana untuk kebutuhan berhaji itu