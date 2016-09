NEW YORK — Perang pernyataan terus mewarnai keputusan denda pajak yang dibebankan oleh Uni Eropa kepada Apple Inc. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan gesekan keras dalam pertemuan internasional yang bakal digelar di China pekan depan. CEO Apple Tim Cook menga- takan denda pajak Uni Eropa ke

pada perusahaannya sebesar 13 miliar euro atau setara dengan US$14,5 miliar merupakan sebuah lelucon politik. Dia menduga keputusan itu didorong oleh sentimen anti Amerika Serikat.

Cook sesumbar akan melakukan segala upaya bersama dengan Irlandia untuk menghadapi vonis tersebut karena dianggap tidak berdasar baik secara hukum maupun fakta. “Tidak ada yang melakukan suatu kesalahan pun di sini dan kami perlu berdiri bersama. Irlandia turut terseret dalam pusaran ini dan hal ini menurut saya tidak bisa diterima,” ujarnya, Kamis (1/9).

Dia mengatakan bahwa sentimen terhadap perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat kemungkinan besar menjadi faktor penentu dari keputusan pemberian denda terhadap Apple.

“Saya kira dalam kasus ini Apple memang menjadi target dan sentimen anti AS merupakan salah satu alasan mengapa kami bisa menjadi target. Saya juga merasa ada hasrat yang kuat untuk mengalokasikan pajak yang semestinya dibayarkan di AS ke Eropa,” tambahnya.

Dia tentu saja menolak tudingan Komisioner Kompetisi Uni Eropa Margrethe Vestager yang menyatakan Apple hanya membayar pajak di Irlandia pada 2014 dengan tarif 0,005%. “Mereka menempatkan angka yang saya sendiri tidak paham dari mana asalnya,” ujarnya, padahal Apple membayar pajak sebesar 26% setiap tahunnya dari pendapatan global yang mereka terima.

Alih-alih menuruti vonis tersebut, menurutnya, Apple berkomit men untuk memperluas operasinya di Irlandia karena kedua belah pihak saat ini berada pada situasi yang sama yakni terjebak dalam pusaran pajak. Dalam wawancara terpisah dengan media lainnya, Cook megatakan keputusan Uni Eropa sangat menjengkelkan. Dia sangat yakin bandingnya akan dikabulkan.

Sementara itu, Perdana Menteri Prancis Michel Sapin mengatakan Komisi Eropa mengeluarkan keputusan yang tepat agar Apple membayar denda pajak US$14,5

miliar. Pernyataan ini merupakan sinyal dukungan negara-ne gara Uni Eropa terhadap keputusan komisi yang melahirkan ketegangan dengan Washington.

“Komisi Eropa melakukan tugas apa yang semestinya mereka lakukan dan keputusan mereka agar Apple membayar pajak secara normal merupakan hal yang semestinya terjadi,” ujarnya.

INSENTIF PAJAK

Amerika Serikat sebelumnya me nuding Uni Eropa menjarah pendapatan yang semestinya diterima oleh negara itu. Perang komentar semacam ini diyakini bisa melahirkan friksi dalam pertemuan internasional yang dihelat di China pekan depan. Selama beberapa dekade terakhir, bisnis Apple Inc. dan beberapa perusahaan asal AS telah menghasilkan pendapatan yang besar di seluruh dunia. Namun, mereka berbondong-bondong mendirikan kantor cabangnya di negara seperti Irlandia, Belanda, dan Luksemburg.

Keputusan tersebut diambil setelah negara-negara itu menawarkan insentif berupa keringanan pajak, terutama apabila mereka memiliki standar minimal beroperasi di negara tersebut, seperti jumlah serapan tenaga kerja