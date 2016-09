JAKARTA - Seorang warga negara Indonesia di Singapura dinyatakan terinfeksi virus Zika. Pemerintah pun bergerak cepat. Selain mengeluarkan saran perjalanan (travel advisory), pemerintah juga menempatkan pemindai suhu tubuh di gerbang kedatangan internasional di sejumlah bandara.

Setelah sempat mereda beberapa bulan lalu, virus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes, terutama spesies Aedes Aegypti dan menyebabkan penyakit ataupun demam, Zika kembali menjadi sorotan.

Pada 4 Februari lalu, Kementerian Kesehatan sempat mengeluarkan travel advisory ke sejumlah negara yang menyandang status luar biasa dalam penyebaran virus Zika, seperti Brasil, Cape Verde, Kolombia, El Savador, Honduras, Martinique, Panama, dan Suriname. Ini belum termasuk sejumlah negara di Amerika Selatan dan Kepulauan Pasifik yang berstatus transmisi aktif.

Kala itu, virus Zika memang kembali memunculkan kewaspadaan masyarakat dunia. Bermula dari Brasil, virus ini dengan cepat menyebar keberbagai negara di sekitarnya. Di negara tersebut, tidak kurang dari 1 juta kasus infeksi dilaporkan terjadi pada 2015.

Sampai saat ini Indonesia memang masih cenderung aman dari penyebaran virus Zika. Namun, kabar tidak menyenangkan justru datang dari Singapura beberapa hari terakhir.

Oscar Primadi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan pun telah memastikan seorang WNI terpapar virus Zika di negara tersebut. “Dari hasil komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, memang telah terjadi kasus infeksi virus Zika terhadap salah seorang warga kita. Namun, kami belum mendapatkan data pastinya,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/9/2016).

Kendati belum menerima laporan resmi, Kementerian Kesehatan tak mau membuang waktu. Selain mengimbau kewaspadaan masyarakat di dalam negeri, pihak kementerian juga langsung memantau arus penumpang dari Singapura, baik melalui bandara ataupun pelabuhan.

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai bahkan menyiagakan parkir khusus bagi pesawat dari rute Singapura guna mengantisipasi penyebaran Zika. Parkir khusus tersebut, kata GM Angkasa Pura 1 Bandara I Gusti Ngurah Rai Yanus Prayogi, untuk memudahkan pengamatan apabila ada penumpang yang dicurigai, maupun petugas mengambil langkah tindakan.

Sebelumnya, beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat sudah lebih dulu mengeluarkan travel warning ke Singapura. Khusus untuk pasien virus Zika asal Indonesia, Kementerian Kesehatan Singapura memang belum memberikan laporan resminya. Namun, dalam situsnya lembaga tersebut membeberkan bahwa telah terjadi 41 kasus infeksi Zika di kawasan Aljunied Cressent/Sims Drive per 28 Agustus 2016.

PENYEBARAN

Demam Zika sebenarnya bukanlah masalah baru bagi kesehatan dunia. Virus ini pertama kali diderita oleh seekor monyet di Hutan Zika di Uganda pada 1947. Hanya butuh waktu lima tahun hingga penyakit ini menyerang manusia di Uganda dan Tanzania. Pada 2007, penyebaran penyakit skala besar muncul di Kepulauan Yap, Mikronesia. Sejak itulah Zika mulai menyita perhatian dunia.

Namun, hasil sebuah kajian yang dilakukan sejumlah ilmuwan sungguh mengejutkan. Penduduk di India, Indonesia, dan Nigeria paling rentan terpapar virus Zika. Hasil tersebut didapatkan oleh sebuah tim gabungan peneliti dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, Oxford University, dan University of Toronto, Kanada.

Kesimpulan hasil penelitian itu diperoleh setelah mencermati skema penularan dengan memperhitungkan jumlah penumpang pesawat yang hilir mudik di negara-negara tersebut .

“Negara-negara seperti India, Indonesia, dan Nigeria diprediksi paling berisiko terpapar Zika meng-ingat terdapat 5.000 penumpang setiap bulan berdatangan dari area endemik Zika,” ujar Oliver Brady, salah satu anggota tim peneliti permodelan matematika dari London School of Hygiene & Tropical Medicine seperti dikutip BBC.co.uk, Jumat (2/9).

Tingkat Keparahan virus Zika di Indonesia, seperti disebutkan kajian yang dimuat jurnal ilmiah The Lancet Infectious Diseases, akan tergantung dari kesigapan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah, menangkal, dan merespons virus tersebut.

Peneliti sekaligus Deputi Direktur Lembaga Biologi Melekuler Eijkman Herawati Sudoyo menuturkan virus Zika, yang pernah terjadi di Jambi pada tahun lalu, sebenarnya tidak lebih berbahaya ketimbang demam berdarah. “Masalahnya adalah belum ada vaksin atau pengobatan spesifik untuk Zika. Hal ini membuat peng-obatan hanya fokus untuk mengobati gejala yang timbul.”

PARIWISATA

Terkait dengan kewaspadaan pemerintah terhadap penyebaran Zika karena diprediksi paling berisiko, Kementerian Pariwisata tetap optimistis sektor pariwisata nasional tidak akan mendapatkan pengaruh buruk.

Target kunjungan 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun ini pun diyakini akan tetap terealisasi, kendati ada faktor virus tersebut. Seperti yang diungkapkan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar I Gde Pitana, bidang pariwisata memang berkaitan dengan banyak hal, termasuk adanya isu wabah.

Faktor virus Zika memang akan membuat orang untuk cenderung berpikir ulang atau menunda perjalanan, khususnya ke daerah-daerah yang ditemukan kasus Zika. “Namun, kepanikan orang sekarang sudah tidak seperti dulu. Saat kasus flu burung dan virus SARS memang langsung drop , tetapi sekarang tidak ada gejala seperti itu. Mudah-mudahan seterusnya tidak ada ,” katanya kepada Bisnis, Jumat (2/9/2016).

Apalagi, tamu-tamu yang datang ke Indonesia melalui Singapura umumnya hanya transit di bandara Singapura. Dengan demikian tidak harus memasuki lingkungan masyarakat yang rentan terpapar Zika.

Di sisi lain, Ketua Umum Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Asnawi Bahar melihat kasus Zika di Singapura bisa berdampak negatif sekaligus memberi peluang positif bagi Indonesia. “Daerah kita harus dijaga dengan benar-benar, jangan sampai virusnya masuk ke Indonesia. Begitu juga dengan isunya, jangan sampai kita terseret seolah-olah ikut karena dekat Singapura,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memanfaatkan momentum ini untuk lebih mendorong maskapai agar membuka penerbangan langsung dari negara yang menjadi pasar wisata ke Tanah Air sebanyak-banyaknya.

Apapun itu, pemerintah perlu memastikan bahwa virus Zika tidak sampai ‘menggoyang’ perekonomian RI, yang memiliki anggaran terbatas sebagai akibat dampak penghematan anggaran. Pepatah kuno menyebutkan lebih baik mencegah daripada mengobati.

Pasalnya, ongkos yang harus dikeluarkan untuk virus Zika ini bisa jadi cukup besar. Merujuk laporan Bank Dunia, harga dari sebuah virus Zika di muka bumi pada 2016 diprediksi mencapai US$3,5 miliar yang dihitung dari biaya untuk memerangi virus, produktivitas yang hilang, kerugian dari kematian, dan upaya untuk mencegah.

Meksiko dan Brasil misalnya, menurut Bank Dunia harus merogoh kocek hingga US$744 juta dan US$310 juta gara-gara virus Zika. Nah sebagai negara paling berisiko, tentunya pemerintah perlu melakukan pencegahan lebih serius. (Feri Kristianto/Gajah Kusumo/John A.Oktaveri/Miftahul Khoer)