JAKARTA - Banyak bisnis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang terpaksa tutup karena masalah keuangan. Di Solo, beberapa usaha yang dirintis oleh kawan saya mengalami kegagalan dan akhirnya harus tutup karena masalah keuangan.

Dari sisi produk sebenarnya sangat baik dengan kualitas dan kemasan menarik. Segi marketing sudah memaksimalkan fungsi online marketing. Ternyata itu saja tak cukup membantu UMKM agar terus bertahan, bahkan berkembang. UMKM rata-rata memiliki kelemahan dalam masalah keuangan. Ini bukan saja masalah permodalan yang selalu menjadi keluhan pelaku bisnis UMKM, namun juga yang paling penting bagaimana mengelola keuangan tersebut. UMKM seharusnya melek keuangan.

Melek keuangan, dalam istilah keren ilmu keuangan disebut sebagai financial literacy, merupakan kecerdasan seseorang dalam hal keuangan. Kecerdasan tersebut dijabarkan dalam empat kecerdasan keuangan: cerdas dalam hal mendapatkan uang, cerdas dalam hal mengelola keuangan, cerdas dalam menyimpan uang, dan cerdas dalam menggunakan uang. Dalam financial literacy ini ada lima hal yang harus dikuasai pelaku bisnis UMKM.

Pertama, basic personal finance. Pelaku UMKM harus mengetahui seluk beluk tingkat bunga, pengaruh inflasi, operational cost , nilai waktu uang. Kedua, manajemen keuangan, yakni penganggaran dan pembuatan prioritas keuangan. Ketiga, manajemen kredit/utang. Pelaku UMKM harus bisa mengelola utang dengan baik, cara mendapatkan utang, dan memilih bank yang mampu menyediakan solusi keuangannya. Keempat, tabungan dan investasi. Pelaku UMKM harus paham jenis tabungan yang sesuai dengan karakter bisnisnya serta dapat memilih saluran investasi yang aman dan bisa berkembang.

Kelima, mana-jemen risiko, yakni pengetahuan mengenai cara memini-malisasi risiko yang bisa menimpa bisnis mereka. Dengan financial literacy yang cukup baik, pelaku UMKM memiliki financial behavior yang baik pula. Kebiasaan/behavior dalam memperlakukan uang penting bagi UMKM agar berkembang.

Dalam laporan ASEAN Financial Literacy Index 2014, Indonesia tercatat sebagai negara ke-8 dengan kemampuan masyarakat dalam hal kecerdasan keuangan. Indonesia masih kalah dengan Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Negara dengan financial literacy index tinggi akan sangat terbantu dalam menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas keuangan, dan pembangunan. Apa yang memengaruhi financial literacy? Beberapa peneliti, antara Huston (2010), Monticone (2010), dan Ramsay (2011) menyebut faktor kognitif memengaruhi financial literacy.

Faktor kognitif tersebut adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, anali-sis, sintesis, dan evaluasi mengenai keuang-an. Ini perlu diperhatikan bagi pelaku bisnis

UMKM agar mampu mengelola bisnis yang sehat secara finansial.

PEMBERDAYAAN

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21/2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan pendirian OJK agar keseluruhan kegiatan di sektor keuangan terselenggara secara teratur, transparan, adil, akuntabel, serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan masyarakat.

OJK merupakan anggota kelompok Financial Education for SME’s and Core Competencies on Financial Literacy yang memiliki tugas mengembangkan program-program inovatif guna menjawab tantangan dan hambatan yang dialami pelaku bisnis UMKM halam hal keuangan.

Pada Juni lalu, OJK bekerja sama dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengadakan OJK-OECD/International Network on Financial Education (INFE) High-Level Regional Seminar on Empowering MSME’s Through Financial Literacy and Inclusion.

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan OJK ada dua hal, yaitu peningkatan financial literacy dan program yang berkaitan dengan financial inclusion . Program yang dilakukan OJK untuk UMKM di antaranya adalah edukasi keuangan untuk UMKM (sebagai peningkatan financial literacy) .

OJK berkomitmen memberdayakan pelaku bisnis UMKM dari sisi kemampuan kognitif dalam hal keuangan. OJK menyelenggarakan focus group discussion (FGD) untuk membahas masalah UMKM dari sudut keuangan yang diikuti berbagai elemen masyarakat.

Selain itu, mengikuti kisah suksesnya salah satu produk financial inclusion, yaitu kredit usaha rakyat (KUR). OJK menyiapkan berbagai program, seperti Laku Pandai dan Laku Mikro. Saat ini, dua program tersebut menjadi program unggulan OJK dalam rangka strategi nasional keuangan inklusif untuk membantu UMKM yang belum terjangkau perbankan.

Laku Mikro sebagai upaya perluasan layanan keuangan, termasuk produk asuransi mikro yang dapat digunakan UMKM mengasuransikan bisnisnya, maupun reksadana 100.000 yang bisa digunakan pelaku UMKM untuk berinvestasi dengan aman.

Hal ini sangat membantu UMKM untuk mengaplikasikan financial literacy seperti yang dilakukan perusahaan besar. OJK juga memberikan program inklusi berupa Laku Pandai, yaitu layanan keuangan tanpa kantor. UMKM di pelosok, yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan karena tidak ada bank yang memberikan layanan dengan keterbatasan lokasi, kini bisa meng-akses layanan bank dengan fasilitas branchless bank.

TUGAS BERSAMA

Dalam konsep bisnis “ABG Matrix”, perlu ada kerja sama antara akademisi, bisnis, dan government (pemerintah) agar program pemberdayaan dapat dilakukan secara maksimal. Pemerintah atau government dalam hal ini adalah OJK yang sudah membuat program untuk pemberdayaan UMKM melalui financial literacy dan financial inclusion perlu dukungan dari akademisi dan pelaku bisnis UMKM.

Akademisi bekerja sama dengan OJK untuk membantu meningkatkan edukasi program tersebut kepada UMKM dan pelaku bisnis UMKM harus proaktif untuk terlibat dalam pemberdayaan. Salah satu kunci sukses pemberdayaan UMKM, menurut almarhum Prof. Totok Mardikanto, adalah kemauan dan kemampuan dari pelaku UMKM sendiri.

Pelaku UMKM harus mau untuk berubah dan mampu memperbaiki diri. Semakin peduli pelaku UMKM terhadap financial literacy, semakin melek keuangan dan semakin berdaya. Ke depan, akademisi dan OJK bisa berkolaborasi menyusun program paket pelatihan financial literacy untuk UMKM dalam beberapa sesi pertemuan. OJK harus didukung untuk membuat UMKM makin melek keuangan. (JIBI/Solopos)



*) GINANJAR RAHMAWAN, Dosen Kewirausahaan dan Bisnis UMKM di STIE Surakarta & Mahasiswa Prgram Doktor Pengembangan Masyarakat Universitas Sebelas Maret