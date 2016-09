JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan tetap mengkaji rencana penurunan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor kendati usulan uang muka sebesar 0% batal diterapkan.



Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Dumoly F. Pardede mengatakan usulan mengenai pemberlakuan uang muka atau down payment (DP) sebesar 0% batal di berlakukan lantaran sebagian besar perusahaan pembiayaan menolak usulan tersebut.



"Itu awalnya merupakan usulan APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia). Namun, setelah dilakukan forum grup diskusi ternyata mayoritas tidak mengusulkan hal tersebut," kata Dumoly kepada Bisnis, Jumat (2/9).



Dia menuturkan sebagian besar multifinance tidak menghendaki usulan tersebut karena khawatir rasio kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) semakin meningkat.



Kendati demikian, Dumoly mengungkapkan tidak menutup kemungkinan penyesuaian terhadap besaran uang muka untuk kredit kendaraan bermotor akan diberlakukan. Adapun, besaran uang muka untuk kendaraan bermotor saat ini berada pada kisaran 15%—20%.



"Besarannya belum tahu, nanti akan ada penyesuaian, tetapi tidak signifikan. Penyesuaiannya akan diberlakukan berjenjang, sesuai catatan NPF," ujarnya.



Salah satu perusahaan yang belum berencana untuk menerapkan penurunan uang muka ialah PT Adira Dinamika Multifinance (Adira Finance).



Sebelumnya, Presiden Direktur Adira Finance Willy S. Dharma mengatakan pihaknya tidak akan melonggarkan ketentuan terkait dengan pengajuan kredit, termasuk penurunan uang muka. "Untuk menjaga kualitas kredit, dan menekan NPF kami akan tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan," kata Willy.



Sementara itu, Direktur Keuangan PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Ade Cahyo Nugroho mengatakan pihaknya membuka peluang untuk menawarkan uang muka rendah.



Namun, dia meng ungkapkan pemberlakuan itu hanya akan diberlakukan kepada nasabah prioritas yang tidak pernah memiliki catatan keterlambatan pembayaran angsuran. "Kami akan tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk besaran uang muka akan tetap diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku."



Sampai dengan Juni 2016 NPF per seroan tercatat 1,28%, atau meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu 1,10%. Menurutnya, untuk menekan NPF perusahaan akan selektif dalam menyalurkan pembiayaan, serta melakukan perubahan komposisi pembiayaan dengan memacu segmen passenger car.



Sementara itu, berdasarkan ikhtisar data keuangan industri pembiayaan yang dipublikasikan OJK per Juni 2016 diketahui piutang pembiayaan multifinance mencapai Rp372,89 triliun, atau tumbuh tipis jika dibandingkan dengan piutang pembiayaan pada periode yang sama tahun lalu yaitu Rp369,89 triliun.



Dari total piutang pembiayaan sebesar Rp372,89 triliun, lini pembiayaan konsumen masih menjadi kontributor utama dengan total mencapai Rp261,18 triliun, disusul lini sewa guna usaha Rp100,16 triliun, anjak piutang Rp11,42 triliun, dan kartu kredit Rp124 miliar. ()