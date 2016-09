JAKARTA — Pelonggaran aturan larangan ekspor mineral mentah dalam revisi UU Minerba akan memukul 27 industri pengolahan mineral yang sudah berdiri dalam empat tahun terakhir.



Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handojo menegaskan relaksasi yang diberikan pemerintah melalui izin ekspor konsentrat mineral sudah jauh lebih cukup.



Perusahaan pertambangan sudah diberikan perpanjangan waktu dua tahun untuk merealisasikan pembangunan industri pemurnian dan pengolahan mineral di Indonesia.



Dia meminta pemerintah konsisten agar para investor yang telah mengucurkan sekitar US$12 miliar untuk mendirikan 27 pabrik pemurnian dan pengolahan mineral sejak 2012 tidak dirugikan.



“Ini kiamat buat industri smelter Indonesia . Perpanjangan sudah lima kali. Itu jauh lebih cukup. Sekarang tinggal keseriusan mereka benar mau apa tidak,” kata Jonatan kepada Bisnis, Jumat (2/9).



Jonatan membantah argumen yang menyatakan investor terpaksa menghentikan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian karena penurunan harga komoditas.



Dia mengklaim pada kenyataannya pabrik-pabrik smelter sudah berdiri dan siap beroperasi. Alasan kehabisan dana, tegasnya, tidak masuk akal karena perusahaan besar pasti telah mencadangkan dana atau telah meraih pinjaman sebelum memulai proses konstruksi.



“Omong kosong kalau alasannya sudah membangun tapi harus stop karena harga komoditas jelek. Pabriknya sudah jadi, mesinnya sudah ada, tungkunya sudah ada. Tinggal diaktifkan,” katanya.



Dia mengakui beberapa industri smelter, seperti pengolahan bauksit, sulit bersaing dengan produsen di luar negeri karena per be-da an biaya listrik.



TAK BERLAKU



Namun, Jonatan menegaskan alasan serupa tidak berlaku bagi industri pengolahan mineral dengan cadangan dan pasar yang besar di Indonesia seperti nikel, tembaga, atau timah.



Data AP3I menunjukkan ada 27 perusahaan pengolahan mineral yang telah dibangun pada periode 2012–2016. Industri pengolah an nikel adalah yang terbanyak yaitu 20 perusahaan, diikuti oleh industri pengolahan besi sebanyak 4 perusahaan, dan masing-masing satu perusahaan pengolahan alumina, zircon, dan silika.



Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia bidang Energi dan Sumber Daya Alam Sammy Hamzah mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak larangan ekspor mineral terhadap industri hulu.



Implementasi larangan ekspor yang tidak di barengi kesiapan industri smelter di dalam negeri akan memaksa perusahaan tambang menghentikan operasi dan merumahkan pekerja.



Dia menegaskan pemerintah juga bertanggung-jawab terhadap mandeknya pembangunan industri smelter domestik, antara lain, karena ketersediaan pasokan listrik yang tidak memadai.



“Apindo mendukung agar ekspor jangan disetop total. Pembangunan industri smelter tidak segampang itu, tidak bisa tiga—empat tahun. Harus ada jalan agar di hulu dan hilir tetap berjalan,” kata Sammy.