JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Ne gara (Persero) menargetkan hingga akhir tahun pembangkit listrik dengan total kapasitas 10.000 megawatt (MW) yang merupakan bagian dari proyek 35.000 MW sudah mendapat kepastian dana.



Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan pihaknya mendorong beberapa pembangkit listrik skala besar agar penuntasan pembiayaan (financial close) sebesar 10.000 MW dapat dilakukan paling lambat akhir tahun ini.



“Pembiayaan harus dilakukan tahun ini untuk memastikan pembangkit tersebut beroperasi pada 2019. Pada Desember ini, minimal 10.000 MW harus sudah selesai,” ujarnya di Gedung Parlemen, Kamis (1/9).



Namun demikian, dia meminta pengusaha swasta untuk mulai melakukan pengerjaan lapangan meskipun dana pinjaman belum turun. Pengerjaan tersebut dilakukan dengan dana 10% dari total proyek yang dijadikan persyaratan tender oleh PLN.



Dia mengatakan lembaga keuangan baru mau mengucurkan dana setelah ada perkembangan dari proyek. “Makanya saya minta pengusaha yang kuat ,” katanya.



Sejumlah proyek pembangkit listrik yang ditargetkan sudah tuntas pembayarannya pada tahun ini di antaranya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon Ekspansi berkapasitas 1.000 MW berlokasi di Desa Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.



Adapun proyek listrik ini akan dibangun oleh produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yakni PT Cirebon Energi Prasarana yang memiliki konsorsium Marubeni Corporation, PT Indika Energy Tbk, Samtan Co Ltd, Korea Midland Power Co Ltd, dan Chubu Electric Power Co Inc serta Black& Veatch.



Direktur Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto mengatakan, penuntasan pembiayaan dapat dilakukan paling lambat Oktober setelah jaminan dari pemerintah dan pembebasan lahan transmisi selesai



Selain itu, PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 berkapasitas 2x1.000 MW juga dijadwalkan mengalami penuntasan pembayaran pada tahun ini.



Proyek PLTU yang berlokasi di Jawa Tengah itu dikembangkan oleh Konsorsium Sumitomo Corporation, Kansai Electric Power Co Inc dan PT United Tractors Tbk.



Proyek PLTU lainnya yang juga akan lebih cepat penuntasan pendanaannya adalah PLTU Jawa 7 berkapasitas 2x1.000 MW di Serang, Banten.



Menurut jadwal, penuntasan pendanaan dilakukan pada Desember 2016 tetapi bisa maju menjadi Oktober 2016.