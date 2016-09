Awas Pokemon GO Palsu!!!

Game asal Jepang Pokemon GO dewasa ini tengah menjadi tren dan banyak dimainkan oleh anak muda di seluruh dunia. Demam yang mewabah itu tentunya juga menarik minat pencari untung. Mereka pun membuat game palsu dengan sumber yang tidak jelas.

Inilah yang melatarbelakangi vendor pengamanan IT global Fortinet mengamati prilaku itu. Hasilnya, mereka menemukan banyak game Pokemon GO palsu yang seringkali diunduh oleh penggunanya tanpa mengetahui asal-usul atau nama developer game tersebut.

Axelle Apvrile, Senior Mobile Antivirus Researcher Fortinet mengemukakan menjelang peluncuran game resmi Pokemon GO di wilayah APAC beberapa waktu lalu, ada perilaku pemain game tidak sabar untuk mengunduh game tersebut, meskipun berasal dari pihak ke tiga.

Akhirnya menurut Axelle tidak sedikit pengunduh yang men-download game Pokemon GO palsu.

“Menjelang peluncuran resmi Pokemon Go di wilayah APAC, beberapa gamer yang tidak sabar mungkin telah men-download game virtual melalui situs web pihak ketiga tanpa jaminan dan platform media sosial,” tuturnya.

Artinya, saat ini ada aplikasi Pokemon GO yang harus diwaspadai penggunanya agar tidak menjadi boomerang pemainnya. Aplikasi tersebut bukan berasal dari Niantic, namun berasal dari mods yang dapat menginfeksi malware kepada smartphone penggunanya.

Dan, Fortinet FortiGuard Labs pun telah mengindentifikasi malware itu disuntik DroidJack RAT (Remote Access Tools), yang dikenal sejak 2015. Aplikasi Pokemon GO duplikat tersebut juga berbahaya pada saat smartphone berada dalam mode aktif maupun dalam mode tidur.

Menurut Apvrile, malware tetap akan menjalankan operasi infeksinya kepada pemain Pokemon tersebut. “Perangkat yang terinfeksi beroperasi secara normal, malware diam-diam menyerang dari belakang setiap kali telepon diaktifkan,” ujarnya.

Menurut Apvrile, ada beberapa kekurangan game Pokemon GO pada versi 0.31.0 dari sisi sertifikasi yang dinilai dapat melakukan serangan Man In The Middle dan akan mengubah permainan korban malware tersebut.

Dia mengatakan pemain Pokemon GO yang terserang malware nantinya akan menampilkan link yang terinfeksi di pokestop, atau langsung memasukkan arus yang terinfeksi.

Jadi berhati-hatilah mengunduh Pokemon GO, harus yang berasal dari sumber terpercaya.