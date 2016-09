KEMBALINYA HYUNDAI ALL NEW i20

Lama tak terdengar, hatchback andalan pabrikan Korea Selatan, Hyundai i20, kembali menyapa Indonesia. Sebelumnya, setidaknya lima tahun terakhir, nama Hyundai i20 tenggelam di bawah bayang-bayang saudaranya Hyundai Grand Avega. Kini dengan embel-embel “All New” Hyundai i20 siap menawarkan penampilan baru dan berbagai fitur yang tidak ditemui di hatback lainnya.

Hyundai i20 punya sejarah panjang. Hatchback kompak ini mulai diproduksi oleh Hyundai awal 2008 dengan mulai diperkenalkan kepada publik pada Paris Motor Show pada Oktober 2008. Dalam hal line-up product, kendaraan penggerak roda depan ini berada di antara i10 dan i30.

Masuk Indonesia setahun kemudian mobil ini mendapat sambutan cukup baik. Termasuk pada tahun 2011, ketika Hyundai melakukan facelift yang disebut-sebut sebagai Hyundai i20 generasi “1.5”. Model 2011 sudah mengadopsi “Fluidic Sculpture” sebagai bahasa desain global Hyundai yang terus digunakan hingga saat ini.

Kini generasi baru, Hyundai All New i20, diboyong PT Hyundai Mobil Indonesia. Hadir dengan penampilan yang baru. Bahasa desain Fluidic Sculpture 2.0 sebenarnya tak asing lagi karena sudah digunakan pada Santa Fe 2016 edition dan All New Tucson yang sudah dihadirkan Hyundai sebelumnya di tanah air.

Penyempurnaan pada eksterior dilakukan dengan mengubah tampilan lampu utama dengan desain yang lebih tajam plus penambahan Daytime Running Light (DRL). Grille mendapat sentuhan desain baru berupa hexagonal honeycomb dengan pinggiran grille diberi aksen krom, begitu juga dengan fog lamp yang sudah terintegrasi dengan DRL depan. Desain velg alloy 16 inci pun baru dengan enam palang berikut aksen krom di setiap sisinya. Sentuhan juga bisa kita lihat pada bagian belakang melalui desain lampu belakang baru berbentuk huruf L terbalik.

Bagian kabin memang terasa sederhana, mungkin sebagian akan menyebutkan simpel atau minimalis. Pilihan warna yang didominasi hitam menjadi penyebabnya. Meski hal itu diakali dengan pelapis jok yang menggunakan dua warna. Tapi jangan salah, kesan sederhana itu akan hilang jika anda benar-benar memperhatikan kabin Hyundai All New i20. Interior mendapatkan aksen dan kompromi yang apik, terutama penyempurnaan dalam hal desain dashboard sehingga menjadi lebih enak dinikmati.

Cluster layar monitor berikut tomboltombol pengaturnya seakan menyatu dengan cluster meter yang terletak di belakang kemudi berlapis kulit. Seperti di dalam satu cerukan. Pada konsol tengah terdapat tuas transmisi otomatis shiftronic ECT 4-kecepatan dan manual 6-kecepatan untuk menyalurkan tenaga dari gerak roda depan.

Lingkar kemudi mengadopsi tilting dan telescopic dan memiliki radius putar yang cukup panjang. Sistem multimedia yang tersaji di layar monitor lengkap dengan sistem CD, DVD, USB, AUX, Ipod dan menyajikan informasi navigasi. Jok fabric baik di baris pertama maupun kedua empuk dan membekap nyaman. Untuk keselamatan, All New i20 dibekali dua airbag di depan dengan FRT Impact sensor dan sistem pengereman ABS.

Bukan hanya baju, jeroannya pun baru. Kini i20 diperkuat oleh mesin bensin Kappa 1.4 MPI D-CCVT dengan tenaga 100 hp pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 133 Nm pada 4.000 rpm. Ini merupakan satusatunya pilihan mesin yang disediakan karena Hyundai tidak lagi menyediakan versi mesin diesel.

Hyundai hanya menawarkan dua varian yaitu All New i20 GL M/T seharga Rp 249 juta dan All New i20 GL A/T yang dibanderol Rp 263 juta. Ini membuat pilihan konsumen menjadi terbatas. Padahal All New i20 harus bersaing ketat dengan dua pemain utama Honda All New Jazz dan Toyota All New Yaris. Selain itu juga ada Suzuki All New Swift, All New Mazda2, dan Kia All New Rio.

Namun secara harga, mereka berada di tengah-tengah para pesaingnya yang lain yang menetapkan harga direntang Rp 195 juta hingga Rp 288 juta. Nah, pertanyaannya apakah Hyundai All New i20 bisa kembali merebut hati konsumen? Jelas bukan pekerjaan mudah, tapi bukan tidak mungkin.

*) Bekerjasama dengan Carvaganza