BISNIS INDONESIA : Harga Gas Industri Belum Pas

Hal 1. GAS UNTUK INDUSTRI ; Harga Belum Pas

Hingga kini, internal pemerintah belum juga bersepakat mengenai harga gas baru untuk industri.



PROYEKSI IHSG & OBLIGASI ; Waspadai Capital Outflow

Pelaku pasar di lantai bursa dan obligasi negara sebaiknya mewaspadai keluarnya dana asing atau capital outflow seiring dengan pernyataan Gubernur Federal Reserve Janet Louise Yellen yang memberi sinyal peluang kenaikan suku bunga.



Koperasi E-Warong KUBE PKH BNI Kini Menyentuh Bandung

Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera atau KMIS yang dikembangkan Kementerian Sosial Rl dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk Warung Gotong Royong Elektronik Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH) terus diperluas Jangkauannya.



PERSPEKTIF ; DAPATKAH HARGA GAS TURUN?

Kalangan industri meminta agar harga gas bumi dalam negeri dapat turun untuk meningkatkan daya saing. Harapan itu merujuk pada harga di Amerika Serikat yang saat ini di bawah US$3 per MMBtu, Malaysia dan Singapura (di bawah US$4). Harga gas di Indonesia di atas US$8 per MMBtu untuk wilayah timur atau di atas US$9 untuk wilayah barat.

Sammy Hamzah; Ketua Apindo bidang ESDM & Taufik Ahmad ; Praktisi Minyak & Gas Bumi



Hal 2. Pelonggaran LTV & Ekonomi Daerah

Dalam dua minggu terakhir, banyak sentimen positif bagi perekonomian kita. Bank Indonesia minggu lalu telah melakukan penyesuaian kebi- jakan makroprudensial berupa pelonggaran ketentuan kredit properti.

SUNARSIP ; Chief Economist PT Bank Bukopin Tbk



Hal 3. JUMLAH PENUMPANG MASKAPAI ; Lion Rajai Pasar Domestik

Grup maskapai milik Rusdi Kirana, Lion Air Group, masih menjadi penguasa pasar angkutan udara berjadwal domestik dengan penguasaan pasar 48,44% sepanjang semester I/2016, meski dirundung sejumlah polemik.



Hal 4. AMNESTI PAJAK BAGI UMKM ; Permudah Akses ke Bank

Usaha mikro, kecil, dan menengah didorong memanfaatkan amnesti pajak karena memberi banyak keuntungan terutama bisa masuk dalam sistem ekonomi formal yang akan memudahkan akses ke perbankan.



Hal 5. STRATEGI UNIQLO ; Asia Tenggara Jadi Penyelamat

Setelah terjerembab akibat pelambatan ekonomi yang parah di negara asalnya Jepang, Fast Retailing Co. berusaha bangkit melalui bisnisnya di luar negeri. Asia Tenggara dibidik sebagai salah satu pasar utama melalui anak usahanya Uniqlo.



Hal 6. INTERNET BERKEMBANG ; Layanan OTT Diprediksi Meningkat

Layanan over the top (OTT) diprediksi meningkat signifikan sejalan dengan tingginya penetrasi Internet yang menurut data Emarketer akan mencapai 123 juta pengguna pada 2018.



Hal 7. PROYEK NCICD ; Bappenas Bentuk 7 Kelompok Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membentuk tujuh kelompok kerja yang mengkaji rencana induk proyek Pengembangan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development.



Hal 8. AKTIVASI PROYEK MANGKRAK ; Opsi untuk Hambalang Dimatangkan

Pemerintah bakal melanjutkan pembangunan di proyek Wisma Atlet Hambalang pada 2018 setelah audit selesai dan memastikan keputusan dari pertimbangan sejumlah opsi peruntukan proyek mangkrak itu.



Hal 9. KONSEP KOTA PINTAR ; Mendagri: Implementasi di Seluruh Daerah

Pemerintah pusat meminta daerah kabupaten dan kota untuk dapat secepatnya mengimplementasikan smart city guna meningkatkan pelayanan publik.



Hal 10. DIRJEN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL IMAN PAMBAGYO ; Seperti Bertumpu pada Peta Buta

Sebagai negara terbesar di kawasan, dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan nilai perdagangan internasional hampir US$300 miliar, Indonesia masih berkutat dengan berbagai persoalan internal yang membuat langkahnya tersendat saat membawa misi perdagangan ke tingkat global.



Hal 11. PERMOHONAN PKPU ; Taksi Putra Terancam Masuk Restrukturisasi

PT Bank MNC International Tbk. meminta perusahaan pengelola Taksi Putra untuk merestrukturisasi utangnya terkait dengan pinjaman kredit yang mencapai Rp19,74 miliar.



Hal 12. PENGAMPUNAN PAJAK ; ‘Senayan’ Antusias Ikut Amnesti

Program amnesti pajak yang dicanangkan oleh pemerintah sejak Juli silam rupanya tidak hanya menarik antusias dari kalangan pengusaha. Sejumlah anggota parlemen yang turut menggodog undang-undang itu pun rupanya tertarik untuk mengikuti program tersebut.