Program tax amnesty alias pengampunan pajak sudah berjalan sekitar 45 hari hingga Sabtu (3/9) lalu. Sejauh ini, progress-nya masih berjalan lambat. Hal itu terindikasi dari jumlah uang tebusan yang baru mencapai Rp4,36 triliun, atau 2,6% dari target yang dipatok Rp165 triliun.

Dari jumlah dana yang dilaporkan pun, angkanya juga masih jauh dari target. Penerimaan dana repatriasi atau dana yang dikembalikan dari luar negeri baru mencapai Rp12,7 triliun dari target Rp1.000 triliun, sedang deklarasi dalam dan luar negeri baru mencapai Rp192 triliun dari target di atas Rp4.000 triliun.

Namun demikian, harian ini sependapat dengan berbagai kalangan, terlalu pagi untuk menyimpulkan bahwa program amnesti pajak ini dapat dikatakan gagal.

Perkembangan yang lambat dari program amnesti pajak ini terjadi lantaran sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat dipahami masyarakat wajib pajak.

Bahkan terdapat persepsi yang beragam atas program amnesti pajak ini, karena dampak dari penyebaran informasi yang simpang siur melalui sosial media oleh sejumlah pihak.

Padahal, sebenarnya program amnesti pajak ini sederhana, mudah, dan jelas. Tetapi, sosialisasinya kurang mengenai sasaran, ditambah pengaruh informasi yang simpang siur di sosial media. Hal itu menyebabkan pemahaman publik terhadap program amnesti pajak tidak fokus, dan cenderung terjadi disinformasi.

Untunglah pemerintah melalui Kementerian Keuangan segera tersadar akan dampak negatif disinformasi tersebut. Ditjen Pajak lantas menerbitkan Surat Keputusan untuk menjawab isu-isu yang menjadi concern publik, termasuk cara melaporkan nilai aset secara self assesment yang tidak akan diperiksa oleh Ditjen Pajak.

Penerbitan Keputusan tersebut sebenarnya sudah terlambat. Sebab panduan pelaksanaan semacam itu seyogianya diterbitkan sebelum program sosialisasi dilakukan.

Namun, bagaimanapun langkah itu patut dihargai, karena program amnesti pajak ini masih berlangsung hingga 31 Maret tahun depan.

Sebagaimana kita ketahui, amnesti pajak berlangsung tiga periode hingga 31 Maret 2017. Periode Juli hingga 30 September 2016 ditawarkan tarif tebusan termurah sebesar 2% untuk repatriasi. Selanjutnya untuk repatriasi dikenakan tarif masing-masing 3% dan 5% untuk periode 1 Oktober-31 Desember 2016 dan 1 Januari-31 Maret 2017.

Tarif tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang hendak melaporkan harta (deklarasi) di dalam negeri. Sedangkan wajib pajak yang hendak mendeklarasi harta di luar negeri, dikenakan tarif masing-masing 4%, 6% dan 10% untuk ketiga periode tersebut.

Khusus bagi UMKM, dikenakan tarif seragam mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, yakni 0,5% untuk aset di bawah Rp10 miliar dan 2% untuk aset di atas Rp10 miliar.

Obyek dari amnesti pajak ini mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mengingat waktu yang masih panjang, harian ini mendesak agar sosialisasi amnesti pajak ini seyogianya terus dilakukan dengan lebih intensif. Kita meyakini, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya paham.

Hal itu menjelaskan, mengapa perkembangan amnesti pajak berjalan lamban, lantaran sosialisasi yang lemah disertai proses dan layanan di kantor pajak yang makan waktu.

Akselerasi baru mulai terjadi pada pekan terakhir Agustus. Bahkan, akselerasi pada pekan pertama September semakin tampak, dimana pada 3 hari pertama September saja membukukan uang tebusan Rp1,2 triliun dan laporan harta lebih dari Rp50,4 triliun.

Ini memberikan gambaran yang lebih optimistis, bahwa program amnesti pajak sebenarnya sedang berjalan sesuai jalur, on the right track.

Kita tentu berharap, program amnesti pajak berhasil. Sebab tujuannya bukan semata-mata menarik uang tebusan untuk menambal penerimaan APBN, tetapi terlebih untuk memperbaiki basis data pajak.

Lebih dari itu, dana yang masuk diharapkan dapat dipergunakan untuk menggerakkan aktivitas bisnis, sehingga terjadi dampak berganda bagi perekonomian, dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti akan memberikan dampak lanjutan bagi penerimaan perpajakandalam jangka panjang, yang diperlukan untuk membiayai pembangunan.

Oleh sebab itu, momentum ini seyogianya tidak disia-siakan. Sembari mendesak pemerintah agar terus memperkuat sosialisasi serta memperbaiki layanan di lingkungan Ditjen Pajak, para wajib pajak seyogianya pu la memanfaatkan program ini demi peningkatan kepatuhan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dalam jangka panjang.