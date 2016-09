JAKARTA — Kinerja bulanan reksa dana saham kembali mengungguli kinerja reksa dana jenis lainnya seiring dengan pertumbuhan IHSG sepanjang Agustus 2016 yang naik 170,09 poin atau 3,26%.

Berdasarkan data Infovesta Utama, rerata produk reksa dana saham membukukan kinerja 1,28%. Kinerja tersebut tercermin dalam Infovesta Equity Fund Index yang naik dari level 8.765,15 pada akhir Juli ke level 8.868,43 pada 31 Agustus 2016.

Sejak Juni 2016, kinerja reksa dana saham mengungguli jenis reksa dana lainnya. Namun, tingkat kinerja reksa dana saham pada Agustus masih lebih rendah dibandingkan dengan kinerja bulanan pada Juli 2016 yang tercatat tumbuh 3,86%.

Setelah reksa dana saham, rerata reksa dana campuran membukukan kinerja bulanan 0,76% dan rerata kinerja reksa dana pasar uang 0,37% month on month. Reksa dana pendapatan tetap justru membukukan kinerja paling jeblok dengan rerata return bulanan hanya sebesar 0,03%.

Sepanjang tahun berjalan, kinerja reksa dana saham pun unggul dibandingkan dengan jenis lain. Infovesta Equity Fund Index naik 15,29%, Infovesta Balance Fund Index 13,52%, Infovesta Fixed Income Indeks 10,21%, dan Infovesta Money Market Index 3,37% sepanjang Januari-Agustus 2016.

Rudiyanto, Direktur Panin Asset Management, menilai investor domestik cenderung fokus terhadap data perekonomian nasional, seperti pertumbuhan laba perusahaan, pertumbuhan domestik bruto, dan keberhasilan program amnesti pajak.

Akibatnya, indeks harga saham gabungan sepanjang Agustus 2016, mampu bergerak positif dengan kenaikan 170,09 poin atau 3,26% ke level 5.386,08 pada penutupan perdagangan 31 Agustus.

Kenaikan IHSG itu, memicu kinerja produk-produk reksa dana saham. Kendati tingkat return yang dibukukan sepanjang bulan lalu belum mampu melampaui laju IHSG.

Ke depan, potensi penaikan suku bunga The Fed pada September berisiko menimbulkan gejolak di bursa saham dan obligasi nasional. Namun, dampaknya diproyeksi bersifat sementara apabila terdapat sentimen positif dari dalam negeri.

MOMENTUM BELI

“Risiko penurunan harga saham akibat sinyal The Fed seharusnya dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan penambahan reksa dana saham pada NAV yang lebih rendah,” ujarnya, pekan lalu.

Rudiyanto memaparkan perhitungan wajar IHSG pada tahun ini berada pada rentang 5.300-5.500. Namun apabila muncul sentimen positif, IHSG punya peluang untuk menebus kisaran 5.800-6.000.

“Ketika IHSG turun di ba wah 5.300, dapat dijadikan momentum untuk melakukan pembelian. Menurut kami, saham masih strong buy untuk holding period tiga tahun mendatang,” imbuhnya.

Di sisi lain, lesunya kinerja reksa dana pendapatan tetap tertekan oleh kinerja obligasi baik pemerintah maupun swasta. Kinerja Infovesta Government Bond Index pada Agustus hanya tumbuh 0,35%, sedangkan kinerja Infovesta Corporate Bond Index naik 0,85%.

Direktur PT Bahana TCW Investment Management Soni Kusumo Wibowo menilai yield obligasi cenderung turun seiring dengan inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Jelang akhir tahun, yield obligasi diproyeksi makin menyusut.

Berdasarkan data Asian Bonds Online, yield SUN tenor 10 tahun telah menyusut 168,2 basis poin sepanjang tahun berjalan. Pada 1 September 2016, yield SUN tenor tersebut berada pada posisi 7,06%.

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah sepanjang Agustus 2016 melemah 1,2% ke level Rp13.270 per dolar AS. “Sekarang memang periode yang lemah dan ke depan masih dibayangi volatilitas The Fed Fund Rate naik atau tidak pada September. Rupiah kita juga mulai melemah. Sampai akhir tahun fixed income kami yakin return-nya 11%-12%,” tuturnya