JAKARTA — Harga emas berjangka hampir menyentuh level tertinggi sepanjang sepekan terakhir. Penguatan harga emas, didorong oleh pelemahan dolar AS pascarilis data nonfarm payroll AS yang lebih rendah dari ekspektasi.

Pada perdagangan Senin (5/9) pukul 17.50 harga emas Comex kontrak Desember 2016 naik 4 poin atau 0,4% menjadi US$1.330,7 per troy ounce. Sepanjang tahun ini, emas Comex naik 25,01% dari posisi US$1.064 per troy ounce.

Gavin Wendt, Direktur dan Analis Sumber daya Senior di MineLife Pty di Sydney rilis dari data payrolls dan tiba-tiba lemahnya data manufaktur AS telah mengangkat keraguan lebih lanjut tentang kekuatan ekonomi dan juga The Fed suku bunga.

Dia mengatakan komoditas logam akan terus mendapatkan keuntungan baik di AS, maupun seluruh dunia.

Pre diksi kenaikan tingkat suku bunga The Fed untuk bulan ini tergelincir menjadi 32% dari 42% sepekan sebelumnya, sementara prediksi pengetatan kebijakan pada Desember turun 6 poin persentase menjadi 59%.

Kepala Perdagangan Logam Mulia Marex Spectron David Govett mengungkapkan saat ini kondisi pasar masih sangat rentang dan sangat tergantung dengan kondisi dolar.

David memproyeksikan harga emas berjangka akan berada pada level US$1.310--US$1.350 per troy ounce.

Berdasarkan data yang di himpun Bloomberg, harga emas di exchange traded funds yang menguat disebabkan penambahan 0,6 metrik ton untuk 2,017.2 ton pada Jumat pekan lalu. Sementara itu, harga perak di London turun 0,3% menjadi US$19,38 per ounce, platinum naik 0,5% dan paladium tertekan 0,2% pada perdagangan kemarin.

Selain emas, harga tembaga berjangka juga terpantau menguat seiring seiring pelemahan dolar AS pasca rilis data payroll AS yang lebih rendah dari ekspektasi dan menurunkan kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed (Fed Funds Rate/FFR).

Namun, penguatan tembaga tersebut dibatasi oleh kelebihan su plai dalam jangka pendek yang mengancam pasar tembaga global.

Selain rencana penundaan penaikan FFR, peningkatan emas juga didorong oleh Brexit yang mencatatkan perlambatan ekonomi karena meninggalkan Eropa. Namun, tarif yang lebih tinggi kian mengurangi daya tarik emas.

Riset Argonaut Securities menyebutkan adanya kekhawatiran dan gambaran harga jangka pendek untuk tembaga dan aluminium di tengah prediksi tertundanya kenaikan suku bunga The Fed.

FAKTOR CHINA

Selain itu, pengurangan kapasitas aluminium di China yang lebih lamban dari perkiraan, serta oversupply dalam jangka pendek yang mengancam pasar tembaga global.

Adapun laporan Departemen Tenaga Kerja AS, data nonfarm payroll AS naik 151.000 bulan lalu, menyusul revisi kenaikan menjadi 275.000 untuk Juli, serta di bawah prediksi rata-rata survey Bloomberg sebesar 180.000 pekerjaan pada Agustus.

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index yang melacak pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama terpantau melemah 0,20% atau 0,195 poin ke 95,649.

"Pedagang menaikkan harga emas karena mereka berpikir jumlah data pekerja AS tidak cukup kuat untuk membenarkan kenaikan suku bunga tahun ini," kata Phil Streible, ahli strategi pa sar senior di RJO Futures di Chi ca go,

Sebelum rilis laporan pe kerja an, komoditas logam industri sedikit berubah karena menuju penurunan mingguan kedua berturut-turut. Pada Kamis pekan lalu, menyentuh level terendah sejak 24 Juni, harga hari melonjak pada permintaan safe haven menyusul suara U.K. untuk keluar dari Uni Eropa.

Investor pun telah memotong kepemilikan dana emas yang didukung ke level terendah dalam sebulan setelah komentar hawkish baru-baru ini oleh pejabat Fed.

James Cordier, pendiri Optionsellers.com di Tampa, Florida menuturkan saat ini semua orang hanya menunggu normalisasi suku bunga. Bila data pekerja AS itu lebih kuat dari ekspektasi pasar maka akan ada kemungkinan peningkatan FFR pada September 2016.

Bill Gross, manajer miliarder dari Janus Global Unconstrained Bond Fund merekomendasikan bahwa Fed menaikkan suku dua kali oleh pada awal Maret, dengan kenaikan pertama pada pertemuan bulan ini. Spekulasi tentang langkah berikutnya Fed telah membantu dolar untuk pulih, dan menumpulkan daya tarik emas.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan kesanggupan emas dan cadangan devisa Rusia akan mampu menopang perdagangan sekurangnya hingga setengah tahun.