Ibarat pengantin baru yang terus menghitung waktu untuk bulan madu, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pun menunggu momen spesial yakni pada Desember, yang merupakan masa penerimaan dari sektor cukai biasanya melonjak tajam.

Hingga Agustus 2016, penerimaan dari sektor cukai baru mencapai Rp63,8 triliun atau 43,61% dari target sebesar Rp146,4 triliun yang ditetapkan hingga akhir tahun. Meski belum mencapai separuh dari target penerimaan hingga semester kedua tahun ini, DJBC tetap optimistis, pada akhir tahun penerimaan cukai, yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara dari Direktorat Jenderal itu akan melambung.

“Kami yakin seperti tahuntahun sebelumnya, mendekati akhir tahun, khususnya Desember, penerimaan akan meningkat drastis meski persentasenya tidak bisa sama persis dengan tahun-tahun yang lalu,” ujar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC Sugeng AP, Senin (5/9/2016).

Apa yang diungkapkan Sugeng cukup beralasan. Berdasarkan data yang dihimpun, pada November-Desember, terjadi peningkatan penerimaan cukai yang luar biasa drastisnya. Lihat saja, pada November 2014, penerimaan cukai tembakau hanya sebesar Rp6,5 triliun dan cukai minuman yang mengandung ethil alkohol (MMEA) mencapai Rp502,5 miliar.

Sebulan berikutnya, penerimaan melonjak menjadi Rp15,5 triliun bagi cukai tembakau dan Rp887,5 miliar cukai MMEA untuk bulan penghujung tahun. Setahun berikutnya idem ditto.

Penerimaan cukai tembakau pada November hanya Rp8,3 triliun dan MMEA 468,5 miliar. Sebulan sesudah itu, penerimaan cukai tembakau melompat tinggi hingga Rp36,3 triliun dan MMEA Rp780,1 miliar.

Peningkatan itu didorong oleh ketentuan yang tertuang PMK No.20/2015 tentang Perubahan Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Dalam peraturan yang ditandatangani oleh Bambang P. Brodjonegoro kala masih menjabat sebagai Menteri Keuangan itu, penundaan pembayaran pita cukai yang telah dilekatkan tidak boleh melebihi batas waktu 31 Desember sehingga pada akhir bulan itu, akan terjadi penumpukan pembayaran pita cukai yang berdampak terhadap melonjaknya penerimaan.

Faktor lainnya, tidak jauh berbeda dengan tahun lalu ketika pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif cukai untuk tahun berikutnya, minimal tiga bulan sebelum pergantian tahun. Akibatnya, para produsen rokok akan melakukan pembelian pita cukai pada tahun ini untuk mendapatkan selisih harga yang lebih rendah dibandingkan jika harus memesan dengan harga baru pada 2017.

Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, menurut Sugeng, akan diputuskan pada Oktober sehingga bisa memberikan waktu persiapan bagi semua pihak mulai dari pemerintah terkait proses pemungutan, serta produsen yang bakal mempersiapkan struktur tarif dan konsumen selalu pengguna.

“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, keputusan kenaikan akan disampaikan tiga bulan sebelum akhir tahun,” tuturnya.

MINUMAN ALKOHOL

Selain cukai hasil tembakau, pemerintah juga menekankan agar penyesuaian tarif juga diberlakukan bagi minuman mengandung ethil alkohol yang juga rencananya akan tidak pernah mengalami penyesuaian dalam tiga tahun terakhir.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun belum lama ini mengatakan keyakinan pemerintah bahwa penyesuaian tarif cukai untuk tahun berikutnya akan memicu pembelian pita cukai pada akhir tahun tidak boleh menafikan peran DJBC untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran barang kena cukai ilegal.

Menurutnya, peredaran produk ilegal baik yang tidak bercukai, atau menggunakan cukai palsu bahkan menggunakan cukai bekas, sedikit banyak didorong oleh tingginya harga cukai.

Karena itulah, pemerintah harus memperhitungkan secara tetap berapa besar porsi kenaikan pada tiga bulan sebelum 31 Desember 2016.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartarti mengatakan cukai merupakan fungsi pengendalian dan bukan pendapatan negara yang menurut dia hanyalah implikasi lanjutnya dari peran pengendalian. Karena itu, cukai jangan dijadikan instrumen untuk tujuan penambal penerimaan negara.

Dia pun mengatakan bahwa porsi penerimaan cukai yang 96% berasal dari cukai berasal dari cukai hasil tembakau terlihat tidak proporsional. Karena itu, menurutnya, ekstensifikasi pun perlu dilakukan sehingga tidak bertumpu pada penerimaan dari cukai hasil tembakau dan menanti pelonjakan pembelian pita cukai pada akhir tahun.