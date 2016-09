MALANG — PT Bank BNI Syariah mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan membuat skema baru pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR yakni dengan melibatkan bank dalam pengadaan tanah maupun pembangunan konstruksi rumah. Skema itu diyakini dapat menekan suku bunga KPR.

“Dengan demikian pengembang hanya berfungsi sebagai pelaksana proyek,” ujar Direktur Utama BNI Syariah Imam Teguh Saptono di Malang, Selasa (6/9).

Menurutnya, dengan skema itu pengembang bisa memulai membuka proyek perumahan dengan menggandeng bank, sehingga tanpa mengeluarkan biaya. Dia menyatakan BNI Syariah siap membiayai sepenuhnya pembebasan tanah maupun pembangunan konstruksinya dan menjadi aset bank.

Adapun keterlibatan pengembang dalam kaitan kerja sama tersebut ialah sebagai pelaksana proyek, mulai dari desain rumah, pembangunan konstruksi, hingga pemasarannya.

“Pengembang nantinya memperoleh pendapatan jika unit rumah rumah yang dibangun selesai dan laku dijual. Pengembang memperoleh fee dari keuntungan menjual rumah sesuai dengan perjanjian yang disepakati,” ujarnya.

Dari sisi bank, skema tersebut akan memacu ekspansi pembiayaan KPR. Bank juga bisa memperoleh untung dari pembangunan rumah, tidak semata dari margin pembiayaan KPR.

Di sisi lain, melalui model pembiayaan KPR seperti itu maka diharapkan bunga KPR bisa ditekan karena bank tidak melulu mengincar pendapatan dari margin KPR, melainkan juga keuntungan dari penjualan unit rumah.

“Dengan demikian, masingmasing akan diuntungkan karena akan mengurangi cost-nya.”

Dia mengatakan jika usulan tersebut disetujui OJK, maka produk tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif bagi perbankan syariah. Produk seperti itu dalam konteks perbankan syariah bisa dilaksanakan karena dalam bisnis bank syariah tidak ada pemisahan antara sektor riil dan sektor pembiayaan, melainkan ada kesinambungan antara keduanya.

Menurutnya, BNI Syariah siap ditunjuk untuk melaksanakan proyek percontohan jika nanti produk tersebut disetujui melalui peraturan OJK. Dia mengatakan BNI Syariah sudah menjalin kerja sama dengan pengembang pemula maupun pengembang level menengah-bawah.

Pada setiap kantor cabang BNI Syariah, katanya, ada puluhan pengembang yang siap bergabung dengan pola kerja sama seperti dimaksud.

BNI Syariah juga mengusulkan agar ada peraturan, terutama perbankan syariah, dalam membiayai pemanfaatan tanah wakaf. Pasalnya dalam banyak kasus, ada banyak tanah wakaf yang diperuntukkan untuk pendidikan dan lainnya dibiarkan kosong di perkotaan.

“Kalau tanah itu dibangun untuk sektor produktif, seperti perkantoran maupun ruko, kan bagus. Bisa bermanfaat bagi masyarakat, juga bagi lembaga pendidikan yang dikelola nadir karena menghasilkan pendapatan untuk membiyai kegiatan intinya,” ujarnya.

Di sisi lain, aset tanah wakaf milik nadir tidak hilang. Setelah jangka waktu pembiayaan habis, maka tanah tersebut akan dikembalikan lagi ke nadir.

RELAKSASI LTV

Bank Indonesia sebelumnya menyatakan akan mengkaji ulang potensi dorongan kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) kredit properti terhadap pertumbuhan KPR.

Awalnya diproyeksikan relaksasi tersebut bisa memacu pertumbuhan KPR menjadi 3,7%. Angka ini merupakan proyeksi selama satu tahun mulai Juni tahun ini sampai dengan bulan yang sama pada 2017. Adapun per Juni tahun ini KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) tumbuh sebesar 8% (year on year).

“Angka 3,7% itu untuk posisi Juni ke Juni kalau tidak ada noise. Namun, sekarang saja dari Juni ke Agustus banyak sekali kejadian yang memengaruhi, seperti suku bunga turun. Makanya, kami akan kaji kembali,” kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Fillianingsih Hendrata.

Relaksasi LTV tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

PBI tersebut dinyatakan resmi berlaku mulai 29 Agustus 2016. Di dalamnya ditetapkan LTV rumah tapak pertama menjadi 85%, rumah kedua 80%, sedangkan yang ketiga dan seterusnya 75%. Besaran yang sama berlaku untuk rumah susun.

BNI Syariah menilai pengaruh relaksasi LTV diperkirakan baru berdampak pada tahun depan dengan catatan kondisi perekonomian benar-benar membaik. Pasalnya pada tahun berjalan ini diperkirakan bank masih sulit menerapkan LTV KPR yang telah direlaksasi.

Walaupun pemerintah sudah meyakinkan bahwa belanja di sektor infrastruktur tidak akan ditunda, tetapi pasar masih menunggu realisasinya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Peter Jacobs mengatakan dengan diterbitkannya aturan pelonggaran LTV, akan meningkatkan kredit properti di daerah. “Diharapkan kredit terkait properti akan lebih menarik di daerah,” ujarnya, Selasa (6/9).

Pertumbuhan kredit sektoral di Sulut pada Juli 2016 dikuasai oleh pengadaan listrik, gas dan produksi es (107,81%), diikuti pertambangan dan penggalian (81,36%), serta pengelolaan air, sampah, limbah dan daur ulang (30,61%).

Penyaluran terbesar pada Juli 2016 dilakukan untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (22,09%), pertambangan dan penggalian (4,44%), serta konstruksi (3,23).

Data kinerja perbankan Sulut per Juli 2016 menunjukkan perlambatan pertumbuhan kredit produktif terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha dengan penerima pembiayaan terbesar yaitu lapangan usaha perdagangan dengan market share 55% dan pertambangan dan penggalian 11,1%.

Di tengah perlambatan tersebut, lapangan usaha konstruksi justru mengalami hal sebaliknya. Maraknya realisasi proyek pemerintah menjadi salah satu sumber pendorong pertumbuhan positif lapangan usaha konstruksi yang memiliki market share 8%.

Sementara itu, LDR di Sulut pada Juli 2016 tercatat 140,18%. Hal ini terjadi, seiring dengan melambatnya pertumbuhan perolehan dana masyarakat di Sulut. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh melambat menjadi 2,20% (yoy). Padahal pada bulan sebelumnya DPK tumbuh 3,62% (yoy).

Peter mengatakan adanya perayaan Pengucapan dan Idulfitri membuat masyarakat belum berani menanamkan dananya mengingat pengeluaran masih besar. “LDR mencapai 140% itu bisa baik dan bisa buruk,” ujarnya.

PERLUASAN JARINGAN

Sejumlah bank terus berupaya memperluas jaringan ke berbagai daerah demi mengatrol penghimpunan DPK dan penyaluran kredit. Salah satunya ialah PT Bank KEB Hana yang bakal memacu penyaluran kredit di Sulawesi Utara dengan membuka kantor cabang baru.

Direktur Bisnis Bank KEB Hana Konstatinus Liem optimistis perseroan akan berpartisipasi dalam menggerakkan perekonomian daerah lewat penyaluran kredit berkualitas untuk nasabah di Sulawesi Utara (Sulut).

Menurutnya, permintaan penyaluran kredit dijanjikan akan lebih cepat daripada perbankan lainnya. “Jangan heran kalau permintaan kredit di KEB Hana lebih cepat. LDR (loan to deposit ratio) kami secara nasional juga seperti di Sulut, yaitu 140%,” ujarnya seusai peresmian Kantor Cabang Bank KEB Hana Manado, Selasa (6/9).

Dia mengatakan penyaluran kredit saat ini masih tumbuh melambat menjadi 9,15% (yoy) dari sebelumnya 9,86% (yoy). Menurutnya, hal ini disebabkan oleh melambatnya kredit investasi di tengah pemulihan perekonomian domestik yang masih cukup rentan terhadap ketidakpastian eksternal. Namun, dia meyakini penyaluran kredit di sejumlah daerah termasuk di Sulut masih menarik.

Di sisi lain, dia menilai perlambatan kredit konsumsi disebabkan oleh perlambatan pada hampir seluruh jenis kredit konsumsi yaitu kredit multiguna, KPR, dan perlengkapan.