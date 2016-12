Freeport dan Politik Devide et Impera

Atas perintah Presiden Soekarno, pertamakalinya seorang putra Papua pejuang Irian Barat, yaitu J.A Dimara ikut dalam delegasi Indonesia ke PBB. Delegasi dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio pada sidang PBB di New York pada 9 Oktober 1961.

Pada pembahasan lanjutan 8 November 1961, kembali dalam delegasi Indonesia diikutkan empat putra-putri Papua, yaitu J.A Dimara, Merry Papare, Moses Weror dan Mathias Wondiri. Sedangkan delegasi Belanda yang dipimpin Menteri Luar Negeri Joseph Luns, ada empat orang Papua juga, yaitu Nikolas Jouwe, Tanggahma, Herman Womsiwor dan Markus Kasiepo.

Menlu Soebandrio mengatakan: Pada setiap perjuangan untuk kemerdekaan dan kebebasan, negara-negara kolonial selalu mempunyai sejumlah orang yang mau bekerja bagi mereka (Carmelia Sukmawati, 2000). Surat Kabar Djakarta Daily Mail, 10 November 1961, memuat suatu artikel menarik tentang ketemunya delegasi Indonesia Dimara Cs dan delegasi Belanda Jouwe Cs pada saat makan siang di restoran China Inn yang berada di Forty Seven Street, Broadway, New York.

Orang Papua yang berseberangan dalam delegasi tersebut tentunya membawa kepentingan negara masing-masing. Yang jelas terlihat ada politik devide et impera (adu domba) yang dimainkan oleh Belanda maupun Indonesia. Kalimat terakhir artikel itu mengatakan, “The moral of the story: It is bad enough that people should be deprived of having contacts with their own folk, but it is even more heartless that they are forbidden to eat their own food.” (Carmelia Sukmawati, 2000)

Pernyataan itu mengungkapkan ada catatan moral, bahwa sangat tidak baik melihat mereka dirampas dari haknya sebagai sesama orang Papua untuk saling menyapa, dan yang paling menyedihkan hati adalah mereka dilarang untuk makan makanannya sendiri. Ini juga dirasakan masyarakat adat Papua dengan masuknya Amerika melalui Freeport McMoran Copper and Gold Inc. Dalam proses semua ini ada keterlibatan CIA melalui Director Center Inteligence/DCI Allen Dulles pada waktu itu, karena Dulles ada bersama Rockefeller dalam bisnisnya.

Hal ini diungkap banyak pakar-pakar internasional, antara lain Dennis Leith, The Politics of Power, Freeport in Suharto’s Indonesia (2003), demikian juga Bradley.R. Simpson dalam bukunya Economist with Guns, Authoritarian Development and U.S-Indonesian Relations, 1960-1968 (2008), serta Greg Poulgrain dalama analisisnya yang tajam berjudul “The Incubus of intervention, Conflicting Indonesia Strategies of John. F. Kennedy and Allen Dulles” (2015).

Semua rujukan ini dengan gamblang dan sangat perinci mengungkapkan awal mulanya keterlibatan CIA dalam upaya menjatuhkan Soekarno melalui ‘Operasi Hike’ dengan skenario pemberontakan yang didalangi oleh DCI Allen Dulles.

Namun, Soekarno berhasil menggagalkan semua itu. Soekarno sangat terkenal dengan pernyataan kerasnya pada waktu keluar dari PBB karena masalah Malaysia, dan menghadapi pihak asing dengan slogannya ‘Go To Hell With Your Aid.’ Keberadaan Freeport McMoran Copper and Gold Inc. yang dibantu oleh pemerintahan otoriter pada waktu itu menggusur masyarakat adat pemilik hak ulayat dengan cara-cara kekerasan.

Bila mereka tidak mau keluar malah dibunuh dengan stigma separatis oleh aparat keamanan. Contoh adalah anak adat pemilik hak ulayat di kawasan konsesi Amerika (baca: Freeport) Kelly Kwalik dibunuh oleh aparat keamanan yang notabane saudaranya sendiri sebangsa dan setanah air Indonesia demi kepentingan kapitalisme asing. Sangat ironis!

Kita tidak sadar, kalau rela membunuh saudara sendiri karena kepentingan bisnis Amerika. Kembali lagi kita diadu domba dengan politik devide et impera. Nasionalisme kita sebagai bangsa sirna, karena hanya mengejar royalti dari Freeport McMoran.

Rakyat Papua merindukan kepemimpinan seperti Bung Karno dalam menghadapi pihak asing. Keberanian dan kebesaran jiwa Bung Karno ini yang harus kita warisi dari generasi ke generasi, utamanya para pemimpin Indonesia, agar tidak kehilangan ruh nasionalismenya dalam memimpin bangsanya di masa kini maupun masa depan.

Kita jangan mau lagi diadu domba seperti pemerintahan otoriter yang lalu karena kepentingan kapitalisme asing dan tergiur dengan uangnya, sehingga akhirnya menjual bangsanya sendiri (baca: orang Papua) dan membuat mereka menderita selama 40 tahun dan belum dibayar ganti rugi tanah mereka, sejak Freeport mulai beroperasi di Tanah Yang Di Berkati Tuhan Yang Maha Esa yaitu Papua yang dikarunia sumber daya alam yang kaya raya.

PERPANJANGAN KONTRAK

Kita harus berani berkata (seperti Bung Karno): “Freeport McMoran Copper and Gold Inc. Go To Hell With Your Royalty.” Bapak peradaban orang Papua, Pendeta Izaak Semuel Kijne dalam pesan profetisnya mengatakan: “Barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan jujur dan setia, akan berjalan dari satu tanda heran ke tanda heran lainnya”. Artinya mereka yang bekerja di tanah Papua akan diberkati, mana kala jujur dan setia kepada orang Papua. Sebaliknya akan dikutuk oleh Tuhan YME karena membuat rakyat di Tanah Perjanjian Tuhan ini sengsara dan menderita.

Kita harus sadar bahwa ada banyak perusahaan anak bangsa Indonesia yang mempunyai kemampuan seperti Freeport dan memiliki hati nurani untuk mendengar suara orang Papua seperti yang ditegaskan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 27 Desember 2014 di Jayapura.

Ada lesson learned dengan keberadaan Amerika melalui Freeport di Indonesia akan selalu melibatkan CIA dalam operasinya. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa pentolan-pentolan CIA ini ikut terlibat di dalam kepengurusan pada perusahaan-perusahaan tambang besar Amerika di seluruh dunia.

Hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk ikut di belakang layar melalui ‘invisible hand’ mengadu domba bangsa kita untuk kepentingan kapitalismenya. Untuk itu kita harus waspada agar tidak terjebak dalam perpanjangan kontrak Freeport ke depan. Kita harus jeli mengatur kepentingan Indonesia harus di atas segalanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia, khususnya masyarakat asli Papua dalam bingkai NKRI.

*) Ambassador Freddy Numberi, Tokoh masyarakat Papua