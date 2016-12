Penolakan terhadap para pengusaha asal China yang diduga membawa rombongan pekerja asal negaranya ke Indonesia tengah merebak dan menjadi gunjingan di linimasa.

Diskursus itu muncul bersamaan dengan isu yang menyebutkan bahwa pekerja yang dibawa oleh pengusaha Negeri Panda itu merupakan tenaga kerja ilegal. Kementerian Tenaga Kerja pun bereaksi dan berencana menindak tegas setiap tenaga kerja asing ilegal.

Namun demikian, kekhawatiran di tingkat masyarakat pun masih besar karena berpotensi menggerus tenaga kerja lokal. Pembicaraan mengenai topik itu pun masih cukup populer, terutama di media sosial.

Karena itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pun berencana meminta klarifikasi atas isu tersebut kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Informasi dan Informatika, serta Kementerian Luar Negeri.

Sejumlah kecurigaan itu didasarkan oleh melejitnya tren investasi asal China di Tanah Air pada tahun ini. Berdasarkan Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang Januari—September 2016, realisasi investasi China ke Indonesia tercatat tumbuh 291% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Adapun, secara kumulatif sepanjang 2011 hingga kuartal III/2016, nilai komitmen investasi Beijing telah mencapai US$53,69 juta. Nilai realisasinya pun telah mencapai US$3,58 juta. Pada kurun yang sama, total proyek yang telah terlaksana mencapai 3.493 proyek, dengan serapan tenaga kerja lokal yang mencapai 94.071 pekerja.

Wang Liping, Minister Counsellor of Chinese Embassy for Indonesia menyatakan, masyarakat Indonesia tak perlu khawatir. Pasalnya, biaya untuk membawa tenaga kerja China ke Indonesia cukup mahal. Dia menyebutkan rata-rata biaya untuk membayar tenaga kerja asal China di Indonesia mencapai 260.000 yuan per tahun.

“Meskipun tenaga kerja Indonesia banyak yang belum memenuhi kriteria kami, tetapi kami tidak akan membawa pekerja dari negara kami dalam jumlah besar karena biaya yang jauh lebih mahal,” ujarnya beberapa waktu lalu kepada Bisnis.

Fenomena tersebut boleh jadi menjadi bukti bahwa China memang telah benar-benar mendominasi aksi investasi di luar negeri. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bloomberg, tahun ini menjadi titik tertinggi aksi pembelian aset oleh perusahaan China di luar negeri.

Aksi korporasi paling besar yang melibatkan perusahaan asal China dilakukan oleh China Investment Corp kepada National Grid PLC pada 8 Desember. Perusahaan asal Beijing itu sepakat membeli bisnis distribusi gas dari perusahaan asal Inggris tersebut senilai US$4,5 miliar.

KATEGORI INVESTASI

Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu sendiri membagi dua kategori aksi korporasi di China. Aksi akusisi dilakukan untuk memperkuat produksi industri dalam negeri, seperti perusahaan penyedia bahan baku dan baja disebut sebagai old economy.

Sementara itu, untuk aksi korporasi dari dan kepada perusahaan teknologi serta perusahaan dengan merek besar dijuluki dengan new economy. Adapun, nilai gabungan dari dua kategori aksi korporasi itu telah mencapai US$237,7 miliar hingga pekan ketiga Desember 2016. Capaian tersebut tumbuh 186% dari periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan perkembangannya, sebelum 2013 aksi korporasi dari China lebih didominasi oleh kategori old economy. Akuisisi dan pembelian saham paling banyak dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN) dan menyasar pada perusahaan produsen energi dan komoditas. Perusahaan dari Australia, Afrika, Kanada, dan Asia menjadi sasaran utamanya.

Namun, sejak China mengalami perlambatan ekonomi dan Presiden Xi Jinping mendorong ekspansi ke luar negeri, aksi korporasi perusahaan Negeri Tembok Besar itu jauh lebih beragam. Sektor swasta pun berhasil mengambil alih BUMN sebagai ujung tombak aksi korporasi di negara-negara lain.

Suning Holding Group menjadi pionir dalam aksi korporasi di industri sepak bola kala mengakuisisi Inter Milan senilai US$307 juta pada tahun ini. Ada pula konsorsium pengusaha swasta China di bawah bendera Sino-Europe Sport yang menyuntikkan dana senilai 740 juta euro kepada AC Milan.

Selain itu, pada 2016, terdapat pula aksi akuisisi yang dilakukan di sektor teknologi seperti Alibaba Group Holdings Ltd. kepada Lazada Group SA senilai US$1 juta. Tianjin Tianhai Investment Co. Ltd. juga turut mengakuisisi perusahaan asal Amerika Utara Ingram Micro Inc. senilai US$5,9 juta.

Akan tetapi, tren pertumbuhan yang cenderung positif yang dialami perusahaan China tersebut berpotensi terhambat pada tahun depan. Dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, aksi korporasi dapat terhalang oleh meningkatnya ketakutan pemerintah di kedua kawasan tersebut terkait dengan keamanan nasional.

Pemerintah kedua kawasan melihat akuisisi oleh perusahaan China berpotensi dijadikan ajang spionase. Komite Investasi Asing AS (CFIU) tercatat berkali-kali menggagalkan aksi korporasi perusahaan China. Di Jerman, partai oposisi bahkan mendesak dibatalkannya akusisi peruahaan pembuat robot Kuka AG oleh perusahaan China.

Dari dalam negeri, regulator pasar keuangan China juga telah meningkatkan batasan pada arus modal ke luar negeri pada tahun ini, demi menjaga nilai tukar yuan. Pembelian Qihoo 360 Technology Co, perusahaan swasta yang terdaftar di AS, oleh perusahan induknya di China terpaksa gagal karena melewati batas yang ditentukan oleh regulator.

Selain itu, bank-bank di China juga berpeluang memperketat pinjamannya kepada perusahaan swasta maupun BUMN pada tahun depan. Hal ini tak lepas dari tekanan sejumlah pihak seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) terkait dengan tingginya tingkat utang Beijing.

Apabila kebijakan itu diterapkan pemerintah China, sering pengetatan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral China (PBOC), aksi korporasi besar-besaran yang selama ini terjadi berpeluang terhambat. Melemahnya yuan secara berkelanjutan terhadap dolar AS juga akan menghambat aksi korporasi di luar negeri karena nilai pembelian dengan mata uang asing akan semakin tinggi. (Bloomberg/ Reuters)