JAKARTA — Harga minyak mentah mendingin akibat meningkatnya stok mingguan di Amerika Serikat, sehingga menaikkan proyeksi surplus pasokan di pasar. Pada perdagangan Kamis (22/12) pukul 17:19 WIB harga minyak WTI kontrak Februari 2017 berada di posisi US$52,4 per barel, turun 0,09 poin atau 0,17%. Sementara minyak Brent kontrak Februari 2017 bertengger di US$54,36 per barel, merosot 0,1 poin atau 0,18%.

Data US Energy Information Administration (EIA) yang dirilis Rabu (21/12) menunjukkan stok minyak mentah AS per Jumat (16/12) naik 2,26 juta barel menuju 485,45 juta

barel, setelah 4 minggu berturut-turut menurun. Sementara itu, ting kat produksi meningkat sebesar 10.000 barel per hari menjadi 8,78 juta barel perhari.

Dalam laporannya, EIA menyebutkan rerata produksi minyak AS pada 2016 menjadi 8,86 juta barel per hari, dibandingkan outlook periode November sebesar 8,84 juta barel perhari. Sementara pada 2017, proyeksi dinaikkan menuju 8,78 juta barel per hari dari sebelumnya 8,73 juta barel perhari. Dari sisi nilai jual, rerata harga minyak Brent pada 2016 ialah US$43,46 per barel dan 2017 sebesar US$51,66 per barel. Adapun harga WTI tahun ini US$43,07 per barel dan 2017 senilaiUS$50,66 per barel.

Chris Weston, Chief Market Strategist IG Ltd di Melbourne., mengatakan saat ini pasar berfokus pada tingkat suplai dan permintaan. Sentimen dari sisi suplai telah terjadi tarik-menarik antara penambahan produksi AS dan pemotongan oleh OPEC. “Pasar terlihat cukup nyaman dengan harga saat ini setelah mengala- mi reli yang bagus,

”ujarnya, Kamis (22/12).

Dengan implementasi pemangkasan produksi antara OPEC dan 11 negara non anggota termasuk Rusia ser- ta Meksiko pada awal Januari 2017, maka peluang harga minyak kembali memanas masih sangat terbuka. Goldman Sachs Group Inc., melalui risetnya memaparkan, dalam rapat OPEC di Wina, Austria, pada 30 November, organisasi memutuskan pemangkasan produksi sebesar 1,2 juta barel per hari menjadi 32,5 juta ba rel per hari mulai awal 2017. Pasar menyambut baik rencana ini sehingga melejitkan harga.

Arab Saudi memotong sekitar 486.000 barel per hari sebagai upaya mengakhiri surplus pasar. Pada Oktober 2016, pentolan OPEC itu menghasilkan 10,63 juta barel per hari. Selanjutnya pada 10 Desember, anggota OPEC dan negara produsen minyak non anggota mencapai kesepakatan menahan suplai untuk pertama kali nya sejak 2001. Pengurangan produksi ini bertujuan mengendalikan kelebihan pasokan di pasar sekaligus menstabilkan harga minyak.

Para produsen non OPEC sepakat memangkas suplai baru hingga 558.000 barel per hari, termasuk Rusia sebesar 300.000 barel per hari. Sebelumnya, OPEC menginginkan

agar negara non anggota bisa memo- tong hingga 600.000 barel per hari. Penandatanganan kesepakatan setelah proses perdebatan hampir se- tahun antara OPEC dan negara non anggota seperti Rusia berhasil me nge-rek harga. Kini, pasar akan berfokus kepada kepatuhan terhadap perjanji- an tersebut.

“Kami percaya tindakan OPEC dan non OPEC memangkas produksi diperlukan untuk mendukung ke- naik an harga minyak secara berkelan- jutan, ” papar Goldman. Goldman mengestimasi bila kesepakatan terealisasi, maka harga minyak WTI mencapai US$55 per barel pada semester I/2017. Perkiraan ini mencerminkan adanya pemotongan produksi sebesar 1 juta—1,6 juta barel per hari secara global.

Sebetulnya, harga bisa saja menembus level US$60 per barel. Namun, masih ada proyeksi tingginya harga dapat menggoda negara produsen untuk kembali memacu suplai, khususnya Amerika Serikat. Para pihak yang akan memangkas produksi dari OPEC adalah 10 ne gara dari 13 anggota mulai 1 Januari 2017. Arab Saudi berkontribusi dalam pemotongan paling besar, yakni 486.000 barel per hari, disusul Irak sejum lah 210.000 barel per hari.

“Adapun Nigeria dan Libia dibebaskan dari pengurangan karena negara membutuhkan dana untuk memulihkan kondisi setelah serangan teroris, ”tambahnya. Dari sisi non OPEC, Rusia berjanji memang kas 300.000 barel per hari, dan 258.000 sisanya akan dilakukan oleh 10 negara lain