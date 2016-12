JAKARTA - Pemerintah membuka kesempatan kepemilikan saham mayoritas bagi swasta dalam proyek pembangunan bandara baru di Bali Utara, Provinsi BaMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peluang itu diberikan kepada swasta nasional dan asing dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta atau public private

partnership (PPP).

Menurutnya, pemerintah akan memberi kelonggaran yaitu mitra swasta di Bali Utara tidak perlu melakukan konsesi dan menyerah- kan aset tanah kepada negara. Budi Karya menegaskan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub sudah memberikan izin bahwa investor bisa mengelola sendiri tanpa menyerahkan aset kepada negara dengan syarat swasta harus mengucurkan investasi mandiri. Selanjutnya, tegasnya, swasta tersebut dapat mengelola sendiri bandara itu. “Jadi PPP untuk pelabuhan udara akan lebih longgar. Mereka tidak perlu menyerahkan tanahnya kepada kita dan mereka tetap bisa mengelola,” katanya di Jakarta, Rabu (21/122).

Namun, Menhub menegaskan investor juga perlu memenuhi syarat tertentu karena keberadaan bandara di wilayah NKRI berkaitan dengan keamanan nasional. Dia melanjutkan pihaknya akan mengatur keberadaan badan usaha bandar udara (BUBU) supaya keamanan udara bisa tetap terjamin. “Mereka juga tidak bisa sesuka hati.” Sejauh ini, dia menyatakan pihaknya belum menganggarkan pembangunan Bandara Bali Utara. Namun, Menhub mengungkapkan in- vestor Korea Selatan dan Kanada telah meng- utarakan minatnya untuk mengembangkan bandara di Bali Utara.

“Kita tampung tapi kalau Bandara Bali Utara harus diikuti infrastruktur yang lain seperti jalan tol, kereta api, dan power plant dan segalanya, tetapi ini menjadi solusi bagi Bali.” Sementara itu, Presiden Direktur PT Bandara Internasional Bali Utara Panji Utara (BIBU) Made Mangku menyambut baik kebijakan ten- tang keleluasan investor swasta menggarap bandara baru di Bali Utara. Menurutnya, keputusan itu tersebut sangat tepat.

Sejak awal, tegasnya, pihaknya mengetahui tidak ada alokasi APBD dan APBN untuk pembangunan bandara baru Bali Utara. Oleh karena itu, lanjutnya, investor Airport Kinesis Canada (AKC), induk perusahaan BIBU, menyatakan kesiapannya untuk membiayai 100% pembangunan bandara baru jika diizin- kan pemerintah.

Dia menilai pernyataan Menhub sangat melegakan karena sejak awal BIBU terkendala dengan syarat harus bermitra atau pendanaan- ya tidak boleh 10% asing.

“Padahal investasi di Bali Utara ini sangat besar sekitar Rp50 triliun. Katakanlah kalau misalnya kami sudah dapat dana 40% kemu- dian 51% harus dari dalam negeri, itu sudah sangat sangat susah mendapatkan pendanaan- nya,” tuturnya.

Namun, Mangku tetap berharap ada keputus- an resmi dalam bentuk dokumen sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bekerja sama dengan asing.

Selain itu, tegasnya, harus ada kebijakan komprehensif tidak hanya terkait dengan per- soalan kepemilikan dan pelonggaran tetapi juga harus ada keputusan yang dapat mendukung operasional bandara.

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Selain kelonggaran investasi, dia menilai perlu dipikirkan juga terkait dengan ketersedia- an infrastruktur jalan yang menyambung Bali Utara dengan Bali Selatan sehingga memper- cepat pergerakan penumpang. Kebijakan lain yang sangat dibutuhkan menyangkut pengelo- laan dan operasional bandara Bali Utara. Dengan investasi sekitar Rp50 triliun, Mang- ku menuturkan bandara baru di Bali Utara akan memiliki dua landas pacu ( runway ), sehingga bisa menampung penumpang pesawat hampir dua kali lipat jumlah penumpang hari- an di Bandara Ngurah Rai yang kini 8.900 orang per hari.

Dia juga berharap ada ada jaminan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan sehingga investor tidak kesusahan mendapatkan modal yang sudah ditanamkan.

“Kami salut dengan penegasan pak menteri tetapi butuh penegasan juga soal daya dukung hingga kedatangan penumpang,” tuturnya. AKC memilih lokasi Kubutambahan tepatnya di atas laut untuk pembangunan bandara. Ren- ca nanya total lahan yang dibutuhkan seluas 1.400 ha, di mana 264 ha di antaranya merupakan lahan reklamasi, sedangkan sisanya memanfaatkan tiang pancang.

Ada lima tahapan pembangunan yang akan dilakukan investor, yakni pembangunan pem- bangkit listrik 50 MW, aero city green airport, runway dan terminal, pelabuhan marina, serta infrastruktur pendukung. Direktur Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati mengatakan kepu- tusan pembangunan bandara di Bali Utara

harus menganut prinsip good governance dan tidak boleh diputuskan terburu-buru. “Artinya setiap pemakaian konsesi negara yang harus ada izin dari Menkeu sebagai kuasa aset negara,” ujarnya.

Namun, dia menilai potensi penumpang pesawat di Bali sangat besar sehingga bisnis bandara baru bisa menguntungkan