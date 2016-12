JAKARTA — Arah kebijakan pemerintah di sektor mineral mulai menunjukkan titik terang. Pemerintah akan mengubah ketentuan pengajuan perpanjangan kontrak tambang dan ekspor mineral olahanPemerintah akan melakukan revisi keempat kalinya terha- dap Peraturan Pemerintah No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. tambang dan ekspor mineral olahanPemerintah akan melakukan revisi keempat kalinya terha- dap Peraturan Pemerintah No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan me ngungkapkan, setidaknya ada dua poin yang akan diubah dalam beleid tersebut. Sejauh ini, rencana tersebut

sudah disepakati dalam rapat ko ordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang digelar pada Kamis (21/12). Pertama , ketentuan menge- nai pengajuan perpanjangan ope rasi setelah kontrak pertambangan habis. Saat ini, aturan tersebut tercantum dalam PP No. 77/2014 yang menjadi perubahan ketiga PP No. 23/2010.

Pemerintah berencana untuk melonggarkan jangka waktu pengajuan permohonan tersebut dari paling cepat dua tahun menjadi lima tahun sebelum kontrak habis.

“Pembahasan perpanjangan itu mungkin enggak dua tahun. Jadi kita sepakat bahwa ini bo - leh dibahas lima tahun sebe- lum kontrak berakhir. Ini untuk siapa saja,” ujarnya di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Kamis (22/12).

Kebijakan itu akan berpengaruh terhadap perusahaan tambang agar dapat mengajukan perpanjangan kontrak lebih dini. Misalnya PT Freeport Indonesia yang kontraknya akan habis pada pada 2021. Berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, perusahaan asal Amerika Seri- kat itu baru dapat mengajukan perpanjangan pada 2019.

Jika revisi beleid itu mulus, Freeport dapat mengajukan perpanjangan kontrak pada tahun ini. Rencana pelonggaran waktu pengajuan kontrak tambang sebenarnya sudah pernah dilakukan pada 2015 oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Hal itu diusulkan masuk dalam paket deregulasi kebijakan.

Namun, rencana tersebut urung terealisasi. Padahal, seperti sekarang, pembahasannya sudah dilakukan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

EKSPOR MINERAL

Kedua , ketentuan mengenai ekspor mineral olahan atau konsentrat yang tercantum dalam PP No. 1/2014, perubahan kedua PP No. 23/2010. Pemerintah berencana untuk tetap membuka keran ekspor kon- sentrat secara terbatas dengan berbagai persyaratan. Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014 yang dikeluarkan satu paket dengan PP

No. 1/2014 tersebut, waktu ekspor konsentrat akan jatuh tempo pada 12 Januari 2017.

Pemegang kontrak karya (KK) yang ingin mengekspor mineral dalam bentuk konsen- trat maka wajib mengubah sta- tusnya menjadi izin usaha per- tambangan khusus (IUPK) terlebih dahulu. Selain itu, perusa-haan yang bersangkutan wajib membangun fasilitas pengolah- an dan pemurnian ( smelter ).

“Kalau mau ekspor tidak melakukan pemurnian ya itu harus berubah jadi IUPK karena di Undang-Undang Minerba IUPK tidak ada batas waktu. Namun, yang KK harus ,” katanya Selain persyar atan membangun smelter , pemerintah juga akan tetap memberlakukan bea keluar untuk konsentrat yang akan diatur kembali oleh Men-teri Keuangan.

Jonan juga memberikan kepastian bahwa mineral mentah atau bijih (ore) tetap tidak boleh diekspor. Dengan kata lain, kebijakan yang telah diimplementasikan sejak 2014 akan terus berlanjut. Kendati sudah disepakati dilevel Menko Bidang Perekono- mian, keputusan akhir peru- bahan keempat PP No. 23/2010 tersebut tetap ada di tangan

Presiden.

Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengatakan, perpanjangan masa pengajuan permohonan perpanjangan operasi bakal berdampak positif.

Menurutnya, hal tersebut bisa memberian kepastian lebih terhadap dunia usaha. “Soal per panjangan memang perlu kepastian jangka panjang, khususnya yang memiliki cadangan besar,” katanya kepada Bisnis .

Dia menilai, masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi di sektor pertambangan seperti penyederhanaan perizinan dan berbagai insentif fiskal. Sementara itu, pakar hukum sumber daya alam Univestas Tarumanagara Ahmad Redi menjelaskan, perubahan status dari KK menjadi IUPK secara

seketika akan menimbulkan berbagai persoalan.

Menurutnya, kendati kontrak karya berubah menjadi IUP atau IUPK, kegiatan mengeks- por mineral yang belum diolah dan dimurnikan setelah Januari 2014 telah menyalahi UU Minerba.

“Bentuk pemberian izin ekspor bagi IUP atau IUPK harus melalui perubahan UU Minerba baik melalui perubahan UU atau melalui Perppu,” kata Redi.

Selain itu, perubahan kontrak tidak bisa dilakukan secara sepihak dan hanya boleh di lakukan setelah melalui amendemen oleh kedua belah pihak. Pasalnya, dalam Pasal 169 a, UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, kontrak karya tetap berlaku sampai jangka waktunya ber-akhir.

“Dalam UU Minerba, IUPK juga tidak bisa sembarangan diberikan karena ada mekanisme bakunya, yaitu diperoleh dari wilayah pencadangan negara yang diubah menjadi Wilayah IUPK berdasarkan persetujuan DPR,” tuturnya