Menanti Manuver Jepang

Berkaca pada fenomena ekonomi global sepanjang tahun ini, ketidakpastian muncul dari gejolak politik di sejumlah negara ekonomi utama dunia. Jepang tampaknya sudah ancang-ancang agar situasi tersebut tak terjadi di negaranya.

Fenomena keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), referendum reformasi konstitusi Italia dan pemilihan presiden AS, setidaknya menjadi contoh bagaimana gejolak dari sisi politik telah membuat sisi ekonomi turut terpukul dan bahkan mengalami tekanan lebih dalam.

Shinzo Abe sebagai pemimpin Negeri Matahari Terbit tentu tak ingin situasi itu terjadi di negaranya, di mana mereka saat ini masih ‘terengah-engah’ untuk keluar dari situasi deflasi berkepanjangan. Abe tampaknya sadar, kebijakan politik berikut segala strategi antisipasinya terutama kebijakan politik luar negeri akan mampu menjaga sisi ekonomi di dalam negeri.

Kunjungan Abe ke Pearl Harbour pada 26—27 Desember 2016 menjadi bukti bahwa Jepang telah berusaha menekan egonya sebagai mitra utama AS di Asia. Seperti diketahui, Abe menjadi Perdana Menteri Jepang pertama yang mengunjungi pangkalan perang AS tersebut sejak Perang Dunia II.

"Aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat adalah salah satu harapan dunia dalam menghadapi berbagai masalah global. Saya berharap kerja sama ini akan tetap terjaga," kata Abe dalam kunjungannya ke Pearl Harbour, Senin (26/12).

Sejumlah pengamat melihat, Abe berusaha menarik simpati dari Presiden AS terpilih Donald Trump agar dia tetap mau menjaga kemitraan di segala lini dengan Tokyo. Wakil Presiden Teneo Intelligence Tobias Harris memprediksi, kemitraan di bidang keamanan internasional akan menjadi fokus utama Jepang setidaknya pada paruh pertama 2017, di tengah upayanya mendongkrak ekonomi nasional.

Pasalnya, meskipun Tokyo telah menjadi mitra klasik dari Washington selama beberapa dekade terakhir, Abe rupanya mengalami hal yang sama seperti pemimpin di negara lain. Dia masih belum mengetahui secara pasti ke mana arah politik luar negeri Trump.

Hal ini didasarkan pada pidato Trump di berbagai kesempatan sebelum terpilih sebagai presiden. Dia menyatakan akan menarik tentaranya dari Jepang dan Korea Selatan. Sebagai gantinya, Sang Raja Properti meminta kedua negara tersebut untuk membangun pangkalan senjata nuklir, untuk membangun sistem keamanan mandiri.

Adapun, hingga saat ini terdapat 54.000 tentara AS di Jepang dan 28.500 di Korea Selatan. Tokyo membayar sekitar US$1,6 miliar dan Seoul membayar lebih dari US$866 juta per tahun kepada Washington sebagai kompensasi penempatan pangkalan militer AS di kedua negara.

“Setidaknya, hingga semester I/2017, Jepang akan mengutamakan diplomasi politiknya ke luar negri terutama ke AS untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik dalam negeri. Jepang sadar, kekuatan politik akan membantu proses stabilisasi ekonomi mereka,” kata Harris, Senin (26/12).

Seperti diketahui, selama ini Jepang telah mengandalkan AS untuk membantu menjaga keamanan wilayahnya dari intervensi China dan Korea Utara. Sementara itu, keputusan untuk membangun pangkalan senjata nuklir, ditakutkan akan mereduksi simpati dari masyarakat atas kepemimpinan Abe.

Pasalnya, meskipun kerangka kebijakan ekonomi Abe (Abenomics) belum terlalu direspons secara positif oleh pasar dalam negeri, Abe setidaknya telah muncul sebagai aktor protagonis di mata masyarakat dalam memerangi stagnansi ekonomi nasional.

Keputusan pembangunan pangkalan nuklir sendiri juga akan membuat Abe mengingkari kebijakan non-senjata nuklir serta konstitusi cinta damai sejak berakhirnya Perang Dunia II. Alhasil, kepercayaan publik akan menurun dan membuat segala kebijakan ekonomi Abe kembali tak bertaji.

UJUNG TOMBAK BARU

Apabila kemitraan keamanan internasional dengan Jepang resmi direduksi oleh AS, maka hal tersebut akan menjadi kebijakan kedua Trump yang melukai Abe. Sebelumnya, Trump pula yang membuat Trans-Pacific Partnership (TPP) berpotensi menjadi wacana belaka, kendati Jepang telah memperjuangkan proses legitimasi di tingkat parlemennya.

"Hubungan perdagangan antara Jepang dan AS bisa memburuk. Ketidakpastian baru akan muncul di Jepang jika tak ada manuver berarti dari pemerintah," kata Hiromichi Shirakawa, Kepala Ekonom di Credit Suisse Securities.

Shirakawa melanjutkan, Abe bisa saja menyelamatkan perekonomian internasionalnya jika dia mau mengubah postur diplomasi ekonominya. Mendekat ke Rusia atau China bisa menjadi pilihan. Di sisi lain, Jepang juga harus berani menjadi ujung tombak baru arus globalisasi, tanpa harus mengekor AS seperti yang selama ini dilakukan negara tersebut.

Hal itu akan membuat proyeksi ekonomi terbaru pemerintah Negeri Sakura itu tidak akan terlalu meleset pada tahun depan. Sebelumnya, pada Rabu (21/12), pemerintah telah menaikkan proyeksi ekonomi tahun depan, di mana ekspor dan output akan mengambil alih perekonomian Jepang tahun depan.

Dalam proyeksi tersebut, melemahnya yen dan membaiknya industri dalam negeri diperkirakan akan menjadi motor utama ekonomi tahun depan. Produk domestik bruto (PDB) riil diperkirakan akan tumbuh 1,5% pada tahun fiskal mendatang yang dimulai 1 April. Sementara pertumbuhan nominal akan naik menjadi 2,5% sedangkan indeks harga konsumen secara keseluruhan akan naik 1,1%.

Juni Okumura, mantan pejabat Kementerian Perdagangan Jepang yang kini menjadi dosen tamu di Meiji Institute of Global Affairs mengatakan, diplomasi internasional akan menjadi langkah penting bagi Jepang.

Hal senada pun diungkapkan penasihat khusus Abe yakni Tomohiko Taniguchi. Menurutnya, Jepang lebih beruntung dibandingkan dengan negara lain karena tren populisme tidak berkembang di dalam negeri.

“Jepang berpeluang melaju sebagai yang terdepan dalam proses globalisasi di kancah internasional. Abe akan berpegang teguh pada rezim yang dibangunnya yang berlandaskan perdagangan internasional,” katanya.

Dia pun melihat hal ini sebagai bekal positif bagi Perdana Menteri untuk melakukan manuver intenasional, setelah mundurnya AS dan Uni Eropa sebagai ujung tombak proses globalisasi.