JAKARTA — Dana pensiun dan perusahaan asuransi diprediksi masih menjadi penopang bagi investor domestik di pasar surat utang negaraHandy Yunianto, Head of fixed-income Research Mandiri Sekuritas, memperkirakan total dana masuk dari dana pensiun (dapen) dan perusahaan asuransi ke pasar surat berharga negara (SBN) pada 2017 mencapai Rp80 triliun.

Nilai dana itu dapat disetarakan dengan estimasi permintaan dari dapen dan asuransi terhadap SBN pada tahun depan. Handy menghitung dua investor domestik tersebut memasukkan dana cukup besar pada 2017 karena dorongan aturan yang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan asumsi total permintaan dari dapen dan asuransi untuk memenuhi POJK sebesar Rp130 triliun dan investasi di SBN dapat diganti ke obligasi dengan basis proyek infrastruktur, total permintaan bersih keduanya ke pasar SBN mencapai Rp80 triliun. Outstanding proyek infrastruktur diperkirakan sekitar Rp50 triliun. “Dengan perhitungan tersebut maka permintaan bersih dari dua investor domestik tersebut mencapai Rp80 triliun.

Total investasi dari dapen diperkirakan meningkat 10% pada tahun depan,” kata Handy, Kamis (22/12). Aturan yang dimaksud yakni Peraturan OJK tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan non Bank yang terbit pada Januari 2016. Dalam aturan tersebut, perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun pemberi kerja wajib menempatkan minimal 20% dari total investasi ke SBN paling lambat 31 Desember 2016 dan minimal 30% paling lambat 31 Desember 2017.

Handy mengatakan, pada 2017 dana pensiun diperkirakan masih butuh memasukkan dana sekitar Rp20 triliun untuk memenuhi POJK, sedangkan perusahaan asuransi butuh berinvestasi sekitar Rp100 triliun lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total dana dapen di SBN mencapai Rp86,81 triliun per 22 Desember 2016 atau 4,90% dari total dana di SBN rupiah. Adapun, perusahaan asuransi memiliki dana Rp238,03 triliun atau 13,42% dari total dana di SBN rupiah.

Sepanjang tahun berjalan ini hingga 21 Desember 2016, dapen su dah memasukkan dana sebesar Rp36,98 triliun ke pasar SBN rupiah, sedangkan perusahaan asuransi sudah menyuntik Rp66,41 triliun. “Bank Indonesia juga masih punya ruang cukup besar untuk membeli SUN,” ucap Handy.

Salah satu faktor pendukung masuknya Bank Indonesia (BI) ke pasar SBN yakni upaya BI untuk mengganti Sertifikat BI (SBI) ke SBN sebagai dasar transaksi operasi moneter. Handy mengatakan, SBI outstanding yang saat ini senilai Rp110 triliun berpotensi masuk pasar SBN. Total dana gross BI di pasar SBN per 22 Desember ta hun ini mencapai Rp157,88 triliun (8,90%), sedangkan total dana bersih sebesar Rp112,68 triliun (6,35%).

“Jika seluruh SBI outstanding masuk ke SBN, likuiditas di pasar SBN masih terjaga. Saat ini saja kepemilikan BI di SUN kurang dari 10%. Cost of fund BI membeli SUN 7,4%, di atas itu BI bisa beli lebih besar lagi,” tutur Handy. INVESTOR ASING Sementara itu, dari sisi investor asing, Handy memperkirakan investor asing masih memiliki minat tinggi terhadap SBN rupiah. Sebab, spread antara US Treasury dan surat utang negara (SUN) bertenor 10 tahun masih di atas 5%. Akhir pekan lalu, yield US Treasury 10 tahun di posisi 2,54%, sedangkan SUN 10 tahun di level 7,83%, maka terdapat ruang 5,29%.

Per 22 Desember 2016, investor asing menyimpan dana Rp665,60 triliun di pasar SBN rupiah atau 37,54% dari total SBN rupiah. Se panjang tahun berjalan ini, investor asing sudah menyuntik dana Rp107,08 triliun ke SBN rupiah. Dengan perkiraan masih besarnya permintaan dari investor domestik dan investor asing, imbal hasil SUN diperkirakan menurun pada tahun depan. Apalagi, suplai SUN pada tahun depan diprediksi lebih rendah dari 2016.

Dengan asumsi defisit anggaran pada 2017 sebesar 2,41%, penerbitan SBN gross pada 2017 diprediksi mencapai Rp596,8 triliun. Total itu akan ditutupi dari obligasi domestik sebesar Rp465,5 triliun dan obligasi global Rp131,3 triliun. Pada 2016, total penerbitan kotor sebesar Rp653,7 triliun dengan asumsi defisit anggaran 2,70%. Total penerbitan obligasi tahun ini diprediksi Rp511,2 triliun dan obligasi global Rp142,5 triliun.

“Akan ada dukungan dari investor domestik. Namun, setidaknya ada sekitar Rp35 triliun masuk dari investor asing untuk memenuhi gross supply Rp466 triliun,” ucap Handy. Perkiraannya, imbal hasil SUN pada 2017 secara moderat di level 7,01% dan total return mencapai 8,7%. Asumsi yang dipakai yakni BI Rate 12 bulan di level 6%, inflasi inti 4,20%, imbal hasil US Treasury 10 tahun di level 2,75%, dan rupiah di posisi Rp13.400.

Adapun, imbal hasil SUN 10 tahun pada akhir tahun ini diprediksi mencapai 7,27%, direvisi dari prediksi awal di level 6,5%-6,8%. I Made Adi Saputra, analis fixed-income MNC Securities, mengatakan dana masuk dari dapen dan perusahaan asuransi pada 2017 tidak akan sebesar tahun ini. Sebab, kewajiban dapen dan perusahaan asuransi untuk memenuhi POJK hanya 10% tahun depan, sedangkan pada tahun ini sebesar 20%. Dengan asumsi aset dapen sekitar Rp200 triliun, dana masuk dari dapen ke pasar SBN rupiah pada 2017 diprediksi mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun.

Begitu juga dengan dana masuk dari perusahaan asuransi. “Dapen dan perusahaan asuransi menambah hanya 10%. Penambahan paling besar akan datang dari BPJS,” ujar Made, Kamis (22/12). Menurutnya, investor domestik obligasi akan terus memperkuat investasinya di pasar SBN karena turunnya bunga deposito seiring dengan kian rendahnya suku bunga acuan BI.

Saat ini, 7 Day Repo Rate di level 4,75%. Made memprediksi, imbal hasil SUN 10 tahun pada 2017 mencapai 7,1% dengan asumsi rupiah di level Rp13.300 per dolar AS dan suku bunga acuan dijaga di posisi 4,75%. “Jika rupiah melemah hingga Rp13.600, sulit bagi imbal hasil SUN 10 tahun bertahan di level 8%. Pasti akan lebih dari 8%,” katanya