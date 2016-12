JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir tahun ini diperkirakan berakhir sideways dalam rangka persiapan tren bullish pada 2017.

Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia Satrio Utomo mengatakan, IHSG masih dalam tren koreksi pada pekan terakhir pada pengujung tahun ini. Jika IHSG berakhir di level 5.000, kekuatan bullish tahun depan semakin kuat. “Kalau ada tarikan hari ini itu bagus, tetapi khawatir masih ada tren turun.

Akhir pekan, ha rapannya di atas 5.000, tetapi alangkah baiknya di atas 5.200, se - per ti nya di atas 5.000 saja sudah ba gus,” ujarnya saat dihubungi Bis nis, Senin (26/12).

Pada perdagangan akhir pekan, Jumat (23/12), IHSG ditutup terkoreksi 0,3% atau 15,17 poin ke level 5.027,70. Pelemahan IHSG mengekor mayoritas bursa Asia Pasifik yang ditutup di zona merah.

Sepanjang pekan lalu, IHSG amblas 3,9% sebesar 203,95 poin dari 5.231,65. Koreksi pekan ini menjadi penurunan terdalam sejak awal 2016. Bahkan, posisi IHSG harus terlempar dari jawara di antara bursa utama dunia.

Dengan pertumbuhan 9,46% year to date, IHSG harus terperosok ke posisi empat dunia, jauh ditinggalkan oleh bursa Thailand. Investor asing membukukan capaian aksi beli bersih senilai Rp457,63 miliar pada akhir pekan. Capaian itu membuat perolehan net buy sepanjang pekan ini menebal menjadi Rp709,91 miliar.

Kendati demikian, pelaku pasar dari luar negeri tercatat masih net sell sepanjang Desember dengan capaian Rp4,45 triliun. Sepanjang tahun berjalan, investor asing masih membukukan net buy Rp15,36 triliun setara US$1,19 miliar. Menurut dia, dalam dua pekan terakhir IHSG dibiarkan melorot oleh para pemodal asing.

Sejak Federal Reserve mengerek suku bunga acuan, investor asing terus melepas portofolio di lantai bursa meskipun bernilai mini. Kendati tipis, IHSG terperosok lantaran tidak adanya pemodal besar dari investor lokal di lantai bursa. Sehingga, wajar saja bila IHSG terus tergerus.

Dana pensiun dan fund manager lokal tidak tampak aktif di bursa sebulan terakhir. WINDOW DRESSING Pada pekan terakhir tahun ini, sambungnya, pasar modal diperkirakan masih tertekan. Namun, jika dapen dan fund manager lokal tiba-tiba melakukan window dressing, IHSG bakal tertolong.

Meski tinggal sepekan, Satrio memproyeksi masih ada aksi window dressing di bursa efek Indonesia. Terutama pada saham-sa - ham emiten konstruksi pelat me rah yang baru saja menggelar rights issue. Secara teknikal, IHSG masih berada dalam tren bearish.

Pekan lalu saja, IHSG menjebol batas support 5.090 dan berpotensi kembali terkoreksi hingga di bawah 4.900. Oktober silam, Satrio memproyeksi IHSG akhir tahun berada pada level 5.600-5.750. Pelemahan IHSG yang terus terjadi sejak kemenangan Donald John Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat itu terbilang mengejutkan.

Bahkan, Satrio terkejut lantaran IHSG menjebol level terbawah baru 5.100. “Sebelum IHSG new low, pre - diksi tahun depan bisa 5.800- 6.300, tetapi dengan adanya new low, target tahun ini dan 2017 ber gantung pada bottom baru di mana. Kalau 4.800 masih aman,” kata dia.

Hari-hari terakhir pada tahun bershio Monyet Api ini, fund ma nager asing biasanya telah memasuki masa libur. Pasar modal Tanah Air diproyeksi hanya akan diramaikan oleh investor domestik. Jika terjadi window dressing oleh investor domestik, diperkirakan saham-saham lapis kedua yang bakal diburu.

Saham-saham sektor konstruksi dan tambang batu bara juga diperkirakan menjadi pilihan pelaku pasar pada akhir tahun. Pada kondisi sebaliknya, nilai tukar rupiah justru ditutup terapresiasi 0,13% sebesar 17 poin ke level Rp13.452 per dolar AS. Namun, rupiah melemah 0,43% sebesar 57 poin sepanjang pekan lalu dari Rp13,395 per dolar AS.

Akan tetapi, rupiah menjadi mata uang yang paling menguat di Asia sejak awal tahun sebesar 2,49%. Sebaliknya, renminbi China menjadi mata uang paling ter depresiasi di Asia dengan pe - lemahan 6,51% sepanjang tahun berjalan. Satrio menilai, kurs rupiah pada pekan terakhir tahun ini terbilang sulit untuk kembali menguat.

Pembayaran utang jatuh tempo yang dilakukan oleh korporasi menjadi salah satu faktor sulitnya apresiasi rupiah pada penghujung tahun ini. “Rupiah masih berada di level Rp13.400 per dolar AS, masih di area target APBN. Sulit untuk menguat lagi, proyeksi Rp13.200- Rp13.600 per dolar AS hingga akhir tahun,” kata dia.

Terpisah, analis PT Indosurya Asjaya Securities William Surya Wijaya menuturkan, IHSG setelah libur panjang Hari Raya Natal bakal bergerak pada level 5.002- 5.254.

Menjelang libur akhir tahun, IHSG masih betah dalam rentang konsolidasi wajar. Menurut dia, level support IHSG 5.002 wajib bertahan dengan kuat agar pola gerak IHSG masih dapat terus menunjukkan penguatan lanjutan. Sebab, capital inflow yang mulai terus terjadi ditunjang oleh kondisi perekonomian yang stabil, akan menjadi penopang dari pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang