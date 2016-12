JAKARTA — Harga emas mencatatkan penurunan mingguan terpanjang dalam 12 tahun terakhir seiring dengan ekspektasi kenaikan ekonomi Amerika Serikat dan rencana Federal Reserve mengerek suku bunga lebih lanjut

Pada perdagangan Jumat (23/12) harga emas spot naik 4,92 poin atau 0,44% menuju ke US$1.133,3 per troy ounce (Rp490.166 per gram). Se mentara itu, emas comex kontrak Februari 2017 meningkat 2,9 poin atau 0,26% menjadi US$1.133,6 per troy ounce.

Rebound harga pada perdagangan akhir pekan lalu tidak cukup menghindari penurunan mingguan ketujuh secara berturut-turut. Penu runan ini menjadi pemerosotan mingguan terpanjang sejak Mei 2004. Erik Tatje, Market Strategist RJO Fu tures di Chicago, mengatakan da lam waktu dekat harga emas ter tekan oleh pernyataan Federal Re serve yang bakal menaikkan su ku bunga sebanyak tiga kali pada 2017. Hal ini juga didukung laporan perbaikan ekonomi AS.

Bureau of Economic Analysis AS melansir pada Kamis (22/12) waktu setempat, pertumbuhan domestik bruto atau PDB kuartal III/2016 sebesar 3,5%, naik dari estimasi sebelumnya 3,2%. Adapun PDB kuartal II/2016 adalah 1,4%. Data PDB AS dikeluarkan dalam tiga tahap, yakni advance (terdepan), preliminary (selanjutnya), dan final (akhir). Angka PDB yang keluar pa da pekan kemarin adalah PDB final. Tatje menuturkan, 2016 menjadi momen yang tidak menentu bagi investor emas.

Pada semester pertama, harga berhasil reli 27% seiring dengan meningkatnya kondisi ketidakpastian global akibat keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau British Exit (Brexit). Namun, belakangan pasar berfokus kepada kebijakan moneter AS ke depan, termasuk rencana pe ngerekan suku bunga The Fed. Ke pemilikan emas di bursa telah me nyusut sejak Donald Trump meme nangkan Pemilu AS. Rencana Trump memacu stimulus fiskal memberikan energi baru bagi perekonomian Paman Sam.

Dolar AS pun mengalami penguatan tertinggi sejak 2005, sehingga memukul har ga komoditas terutama emas. "Emas telah mengalami perubahan tren. Dalam kondisi suku bunga AS naik yang menambah kekuatan dolar, maka tekanan terhadap harga emas sangat besar," ujarnya, Jumat (23/12).

Tai Wong, Director of Commodity Products Trading BMO Capital Markets di New York, menyampaikan harga emas masih meningkat pada Jumat akibat pelemahan dolar AS yang memicu aksi beli. Kemarin pada pukul 16:12 WIB, indeks dolar terkoreksi 0,2% menuju 102,8. Pelemahan dolar salah satunya di picu data tenaga kerja mingguan yang kurang memuaskan. Klaim pengangguran mingguan meningkat menjadi 275.000 dari pekan se belumnya 254.000.

TIGA FAKTOR

Dalam risetnya, Standard Chartered Bank menyampaikan sejak pemilihan presiden AS, ada tiga faktor utama yang membuat kemilau emas meredup, yakni latar kondisi makro global yang kurang menguntungkan, musim pelemahan permintaan di India, dan pembatasan kuota impor di China.

Meskipun demikian, emas masih bisa mengalami peningkatan akibat situasi ketidakpastian politik dan makro yang mendorong permintaan terhadap aset safe haven. Pe ning katan harga batu kuning berasal da ri perubahan sentimen yang me naikkan momentum.

Agenda seperti Brexit membuat permintaan melesat dan membawa harga melampaui US$1.350 per troy ounce. Situasi serupa terjadi sa at pemilihan presiden AS karena me ningkatnya sentimen risiko setelah elek tabilitas Donald Trump mengungguli Hillary Clinton. Dari sisi permintaan, secara historis bulan Desember merupakan ujung dari meningkatnya permin ta an musiman India yang terkait de ngan pernikahan.

Sementara itu, China berpeluang meningkatkan pembelian menjelang Tahun Baru Imlek. "Namun kali ini tampaknya permintaan emas dari dua negara akan melemah," mengutip riset Standard Chartered. Pemerintah India mengekang kon sumsi emas dari luar negeri, termasuk dengan menaikkan cukai hingga 10% dan menerapkan uang jaminan 200.000 rupee atau US$3.000 kepada importir.

Alhasil rata-rata impor emas bulanan hingga Oktober 2016 sudah jatuh lebih dari 40% secara tahunan menjadi di bawah 50 ton. Sementara itu, di China impor emas turun 5%-8% secara ta hunan sampai Oktober 2016. Pe merintah menerapkan premi emas hingga US$20 per ons, se hingga menyurutkan tingkat per mintaan