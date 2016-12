JAKARTA — Pembelian surat berharga negara masih menjadi pilihan utama bagi pelaku industri asuransi guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan kendati opsi pemenuhan melalui kepemilikan surat utang korporasi telah dibuka.

Nicolaus Prawiro, Vice President PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, mengatakan pihaknya cenderung untuk membeli surat berharga negara (SBN) ketimbang obligasi untuk memenuhi regulasi OJK. Menurutnya, perbedaan im bal hasil atau yield kedua ins tru men tersebut tidak begitu sig ni fikan. “Kami cenderung membeli SBN. Harga lebih baik, yield tidak terlalu berbeda,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.

Nicolaus mengatakan SBN akan memberikan jaminan investasi yang lebih aman sebab langsung diterbitkan pemerintah. Dengan begitu, pilihan investasi itu tidak akan menimbulkan deviasi dalam perhitungan rasio kecukupan mo dal atau solvabilitas (risk based capital/RBC) perusahaan. Sebaliknya, katanya, faktor deviasi instrumen obligasi akan sangat bergantung pada peringkat atau rating korporasi.

“Selain itu, kenaikan yield SBN akan lebih signifikan ketika ekonomi lebih bagus. Imbal hasil SBN melesat lebih cepat dari ob - ligasi,” katanya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/2016 tentang perubahan atas POJK No. 1/2016 tentang I vestasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank telah diterbitkan pada bulan lalu.

Regulasi itu membuka opsi ins trumen lain, yakni obligasi atau sukuk bagi pembiayaan in - frastruktur yang diterbitkan BUMN dan BUMD, untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi memiliki SBN dalam jumlah minimal tertentu.

Bagi asuransi jiwa, regulasi itu mewajibkan kepemilikan SBN paling sedikit 20% pada akhir ta hun ini dan meningkat hingga 30% pada 2017. Adapun, asuransi umum dan reasuransi wajib mengalokasikan investasi paling kurang 10% ke SBN pada akhir tahun ini dan meningkat hingga minimal 20% pada tahun depan.

Sementara itu, aturan perubahan itu menyatakan kepemilikan instrumen dari BUMN dan BUMD di batasi maksimal 40% dari ke - wa jiban minimal pada akhir tahun ini. Setelahnya, porsinya me ningkat paling tinggi 50% dari total kewajiban pada tahun berikutnya.

Yasril Y. Rasyid, Ketua Umum Aso siasi Asuransi Umum Indone - sia, menjelaskan hingga saat ini obligasi bukan merupakan pilihan utama dalam pengelolaan investasi asuransi kerugian. De - ngan karakteristik kewajiban atau liabilitas jangka pendek, perusahaan asuransi umum akan cenderung menempatkan dananya ke instrumen yang bersifat lancar untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Kendati demikian, dia me ngatakan pada 2017 porsi investasi asuransi umum pada instrumen tersebut sangat berpotensi untuk meningkat untuk membantu pe laku memenuhi kewajiban re gu lator. “Akan terjadi peningkatan walau tidak akan signifikan,” katanya. Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa In - do nesia, juga mengatakan porsi alokasi investasi asuransi jiwa ke obligasi bakal meningkat sig ni - fikan.

Setidaknya, alokasi investasi industri asuransi jiwa ke instrumen itu dapat mencapai kisaran 15%. Togar meyakini para pelaku asu ransi jiwa akan cenderung me manfaatkan relaksasi itu de - ngan membeli obligasi dari per - usahaan pelat merah hingga batas maksimum.

Salah satu per - timbangannya ialah surat utang korporasi seringkali memiliki imbal hasil atau yield yang lebih baik ketimbang SBN. “Peningkatan signifikan itu bisa terjadi, bisa mencapai 15% jika se - cara industri,” katanya.