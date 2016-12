PALEMBANG — Perbankan di Sumatra Selatan menilai pembiayaan di sektor perkebunan masih layak untuk digarap seiring dengan tren perbaikan harga komoditas itu setelah melewati masa kritis.

CEO PT Bank Negara Indo nesia Kanwil Palembang Ryanto Wishuardy mengatakan per baikan harga sawit dan karet yang meru pakan komoditas andalan Sumsel membuat perusahaan melihat peluang di sektor perkebunan. “Meski bukan menjadi sasaran uta ma dalam penyaluran kredit, te tapi sektor perkebunan tetap ma suk dalam fokus kami untuk bisa dikembangkan pada tahun de pan,” katanya, Jumat (23/12)

Menurutnya, sektor perkebunan telah berkontribusi sekitar 30% ter ha dap total penyaluran kredit di wilayah Kanwil Palembang. Per min taan kredit dari sektor perke bunan juga dirasa masih cukup besar. Contohnya permintaan kredit dari pengusaha sawit yang ingin memperluas lahan per kebun an mereka.

“Permintaan kredit tersebut su dah menjadi semacam agenda yang selalu ada setiap tahun,” ka tanya. Adapun untuk komoditas ka ret, meski harganya diketahui membaik, tetapi hal tersebut belum ber dampak pada permintaan mau pun penyaluran kredit yang di sa lurkan BNI.

Ryanto optimistis target pertum buh an kredit sebesar 15%— 20% pada tahun depan dapat terwujud de ngan adanya perbaikan harga karet, sawit maupun batubara. Pa salnya, pe mulih an harga ko mo ditas itu juga akan memberi dam pak lanjutan pada kredit sektor lain nya, seperti kredit konsumtif.

“Dengan kenaikan itu tentu akan membantu perekonomian di ma syarakat. Sebelumnya, karena har ga komoditas yang sempat terpuruk kami benar-benar me ngerem penyaluran kredit kon sumtif,” ujarnya. Sementara itu, Pimpinan BRI Wi layah Palembang, Edy Priyono me ngatakan, sektor perkebunan (on farm) memiliki porsi sebesar 18% dari total kredit yang di salur kan. “Kami melihatnya sektor ini masih memiliki prospek bagus khu susnya untuk perkebunan sawit,” katanya.

Menurutnya, sudah banyak peng ajuan permintaan modal untuk keperluan lahan baru maupun perluasan kebun sawit. “Hanya saja, kalau untuk karet kan baru terasa naik belakangan wak tu terakhir ini, sehingga saat ini mungkin belum dirasakan mak simal oleh para petani karet,” katanya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kela pa Sawit Indonesia (Gapki) Sum sel Harri Hartanto menilai in dustri sawit memiliki harapan untuk dapat kembali ke era keemas annya. Berdasarkan data Gapki, luas per ke bunan sawit di Sumatra Se latan saat ini 1,1 juta ha, me liputi 50% merupakan milik pe tani swadaya, 45% swasta, se dangkan 5 % merupakan milik badan usaha milik negara. “Selain dari har ga, harapan baru kami dari te rus bertumbuhnya petani swada ya,” katanya.

EKONOMI KREATIF

Selain perkebunan, sektor eko nomi kreatif belakangan juga masuk radar perbankan na sional. PT Bank Negara Indonesia (Per se ro) Tbk. misalnya, menya ta kan sek tor ekonomi kreatif ber potensi me ngatrol penyaluran kre dit ke de pan khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra). A.A.G.

Agung Dharmawan, Pe mimpin BNI Kanwil Denpasar, me ngatakan masih banyak sektor informal yang belum ter garap dengan maksimal guna mening katkan bisnisnya maupun per tumbuhan ekonomi, salah satunya ialah ekonomi kreatif. “Kami melihat peran ekonomi krea tif terhadap pertumbuhan eko nomi di Bali ini belum terukur dengan benar. Maka dari itu tahun depan ekonomi kreatif akan kami unggulkan. Kami akan fo kus menggarap sektor ini karena sa ngat berpotensi,” ujarnya

. Salah satu yang akan diincar per usahaan ialah bisnis tato yang banyak diminati masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Pu lau Bali. “Potensinya tinggi sekali salah sa tunya seperti bisnis seni tato di Bali ini yang cukup banyak ber ada di tempat-tempat wisata. Se belumnya sudah ada pelaku bis nis tato yang datang kepada kami mengenai kebutuhan mereka untuk meningkatkan bisnisnya dan kami pun akan jemput bola.”

Menurutnya, kendala yang akan dihadapi guna menyalurkan pem biayaan terhadap ekonomi krea tif adalah kurangnya ja minan. Pi haknya tengah mengupaya kan cara untuk mendukung sek tor ter sebut meski tidak ada ja minan.

“Kami sedang memikirkan dan menggali bagaimana skema kredit yang tepat bagi ekonomi kreatif dan harus ada peran pe merin tah sebagai dukungan guna menghidupkan ekonomi krea tif ini. Kami juga sudah mem bi ca rakan dengan Asosiasi Peng usa ha Indo nesia di Bali mengenai skema lokal bagi ekonomi kreatif ini,” ujar nya.