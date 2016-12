JAKARTA — Kalangan industri pengolahan susu meminta pemerintah untuk mengevaluasi rencana kewajiban perusahaan menyerap dari hasil peternak sapi perah lokal. Pasalnya, selama ini pasokan susu lokal rendah dan seluruhnya telah diserap oleh industri

Direktur Eksekutif Asosiasi In - dustri Pengolahan Susu (AIPS) Yelita Basri mengungkapkan, industri telah menyerap susu produksi peternak lokal. Pro duksi susu lokal mencapai 600.000 ton–700.000 ton per tahun atau hanya sekitar 18% dari total ke butuhan bahan baku industri susu di Tanah Air. Sementara itu, data Kementan menyebutkan produksi susu lokal pada 2015 mencapai 805.400 ton.

“Kalau pemerintah mengharuskan industri menyerap susu maka akan terjadi rebutan di ting kat peternak lokal. Padahal, dari sekitar 50 perusahaan pengolahan susu, enam perusahaan sudah menyerap habis susu pe ter nak lokal,” katanya, akhir pekan lalu.

Yelita menyampaikan, keenam perusahaan yang telah melakukan penyerapan susu dari peternak lokal yaitu Nestle, Frisian Flag, Sari Husada, Ultra Jaya, Indo milk, dan So Good Food me ru pakan perusahaan-perusahaan pionir industri susu di Tanah Air.

Keenam perusahaan itu telah konsisten melakukan penyerapan susu dengan menjalin kerja sama dengan peternak sapi perah lokal. Bahkan beberapa perusahaan pengolahan susu telah bekerja sama dengan peternak sapi perah selama 30 tahun. Yelita menyebut, tidak mudah bagi perusahaan untuk mengambil sumber pasokan dari peternak yang telah menjalin kerja sama perusahaan lain selama puluhan tahun.

“Dalam kondisi sekarang di mana produksi lokal hanya menyumbang 18% , nanti jadi rebutan dan yang sudah berjalan bisa terganggu. Yang enam perusahaan itu sudah hampir seluruhnya diserap mereka.” Pemerintah mencatat, produksi susu lokal memang terbilang rendah dan tidak selaras dengan pertumbuhan permintaan nasional yang mencapai rata-rata 10% per tahun.

Peternak sapi lokal masih menghadapi persoalan klasik seperti jumlah pemeliharaan sapi yang tidak ekonomis dan produktivitas susu rendah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada bulan lalu mengungkapkan, Kementan berencana mewajibkan industri pengolahan susu untuk menyerap produksi dalam negeri sebelum melakukan impor. Hal itu dirasa penting karena peternak merasa harga susu mereka dibeli industri dengan harga rendah.

IMPOR NAIK

Amran mengeluhkan, volume dan nilai impor susu yang naik drastis setiap tahun. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sapi perah, tetapi saat ini harga susu dari produksi peternak lokal justru sangat rendah sehingga mereka enggan beternak sapi perah. “Sama seperti komoditas jagung yang kita wajibkan serapan lokalnya, susu juga harus bisa seperti itu.

Sekarang harga susu di tingkat peternak itu Rp4.800 , murah sekali kan? Jadi, nanti industri serap produksi lokal dulu, baru impor,” katanya. Selain itu, kalangan peternak sapi perah menilai, meski produksi susu telah habis diserap industri, harga yang ditetapkan perusahaan pengolahan sangat rendah. Peternak sapi perah menuntut daya tawar yang lebih tinggi sehingga perlu ada aturan yang mewajibkan serapan itu.

Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito mengungkapkan, posisi tawar peternak susu lokal yang rendah menyebabkan industri leluasa menentukan harga pembelian susu mereka.

Dia menyebut, harga susu peternak lokal di Indonesia paling rendah dari negara-negara lain. “Harga susu kita sangat rendah. di China itu Rp7.330 per liter, di Vietnam, mereka terima Rp8.172 per liter. Saat ini harga susu lokal Rp4.500 per liter. Saya usulkan harga susu di tingkat peternak itu Rp7.000 per liter,” katanya.