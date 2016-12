JAKARTA — Kalangan produsen kendaraan bermotor roda empat dan lebih meminta pemerintah untuk mengkaji kapasitas dan fungsi dari Pelabuhan Patimban, di Subang, Jawa BaraDaya tampung maksimal ter minal yang dibangun di pelabuhan ter sebut sebanyak 485.000 comple tely built up (CBU) dinilai sangat kecil. Rencananya, pelabuhan tersebut di di rikan untuk memudahkan arus ekspor impor barang, ter utama kendaraan bermotor.

Namun, pelaku industri meminta pe merin tah untuk mengkaji dua hal. Per tama kapasitas atau daya tampung. Kedua pemanfaatan pe labuhan untuk distribusi di pasar do mestik. Sekretaris Umum Gabungan In dustri Kendaraan Bermotor Indo nesia (Gaikindo) Kukuh Ku mara menjelaskan, daya tampung sangat penting untuk di pertim bang kan. Apalagi, kapasitas se banyak 485.000 itu baru bisa te rea lisasi pada 2027.

“Harus ada rencana ekspansi juga, mengingat ekspor impor kita selalu meningkat,” katanya ke pada Bisnis, akhir pekan lalu. Mengutip data Kementerian Perhu bungan, pembangunan Pelabuh an Patimban akan dilakukan se cara bertahap.

Tahap pertama, pe la buhan itu akan memiliki kapa sitas sebanyak 242.500 CBU, dan akan mencapai angka mak simal pada 2027. Sementara itu, berdasarkan data Gaikindo ekspor dan impor kendaraan secara CBU dari tahun ke tahun terus mengalami pening katan. Pada tahun lalu, volume ekspor mencapai lebih dari 200.000 unit. Adapun impor menyen tuh angka lebih dari 80.000 unit. (lihat tabel)

DIUNTUNGKAN

Dia menilai, penyediaan fasilitas ini sangat menguntungkan pelaku in dustri. Apalagi mayoritas pa brikan yang memproduksi kendaraan di dalam negeri memang me narget kan Indonesia sebagai basis pro duksi pasar global. Namun, me nurutnya pemerintah juga harus mempertimbangkan ka pasi tas yang ada. Selain itu, Kukuh berharap agar nantinya pelabuhan itu juga bisa dijadikan pusat distribusi kendaraan di pasar domestik.

Sebab, hing ga saat ini sebanyak 43% dari ken daraan yang diproduksi masih di distribusikan melalui jalur laut. “Ini untuk pasar di luar Pulau Jawa. Kalau kapasitas produksi se kitar 1,5 juta unit berarti kan se kitar 600.000 unit atau 700.000 unit lewat laut. Ini juga perlu diper timbangkan,” jelasnya.

PT Toyota Motor Manufacturing Indo nesia, eksportir sekaligus pro dusen kendaraan terbesar di dalam negeri juga meminta kepada pemerintah untuk mem pertim bangkan kapasitas serta fungsi dari pelabuhan tersebut.

Pemusatan Patimban sebagai pela buhan khusus ekspor impor ken daraan perlu dikaji jika memang kapasitas yang dimiliki be lum sesuai dengan volume ekspor impor yang selama ini di ja lankan oleh pelaku bisnis. “Kebutuhan domestik berapa, un tuk ekspor berapa, dan untuk im por berapa ini harus dikaji lebih dalam.

Karena memang kebu tuhan untuk distribusi sangat be sar,” kata Direktur Korporasi PT Toyota Motor Manufacturing Indo nesia I Made Dana Tangkas.

Menurutnya, jika Pelabuhan Patim ban tidak bisa memenuhi ke butuhan produsen maka pe merin tah harus kembali membagi kuota antara distribusi yang mela lui pelabuhan tersebut dengan dis tribusi yang melalui Pelabuhan Ta n jung Priok.