Pelaku usaha sektor pertambangan mineral khususnya pemegang kontrak karya (KK) sedang harap-harap cemas menantikan nasib kelanjutan kegiatan usaha mereka di tanah air. Tenggat waktu 12 Januari 2017 menjadi semacam suatu milestone yang sangat penting karena tanggal tersebut merupakan batas waktu ekspor sejumlah komoditas mineral.

Ketentuan tersebut diatur di dalam PP No. 1 tahun 2014 dimana ekspor sejumlah komoditas mineral termasuk konsentrat tembaga ‘dilonggarkan’ atau direlaksasi untuk jangka waktu 3 tahun. Kebijakan yang diambil di 2014 tersebut merupakan keputusan politik pemerintah saat itu setelah mempertimbangkan berbagai aspek.

Pemerintah Jokowi saat ini sedang menyusun kebijakan untuk merelaksasi ekspor sejumlah komoditas mineral termasuk konsentrat tembaga dengan mengkaji berbagai aspek termasuk aspek ekonomi, sosial, dan tentu saja aspek hukum. Mengingat pentingnya aspek hukum, pemerintah terkesan sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan pilihan (opsi) hukum yang akan diambil agar kebijakan yang dihasilkan nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Paling tidak ada tiga opsi kebijakan yang dipertimbangkan, yaitu revisi undang-undang, penerbitan Perppu, dan penerbitan peraturan pemerintah (PP).

Ketiga opsi di atas tidaklah lepas dari pro-kontra baik dari sisi formalitas maupun material (substansi). Opsi revisi UU, yaitu amandemen UU No. 4 tahun 2009 (UUMinerba) di DPR, hingga saat ini tidak menunjukkan perkembangan penting meskipun telah ditetapkan oleh DPR sebagai salah satu prioritas legislasi di 2016.

Sementara itu, opsi penerbitan Perppu, masih menjadi kendala bagi pemerintah terutama dengan dinamika politik yang berkembang saat ini. Soliditas partai-partai politik pemerintah yang masih relatif rentan jika melihat konstelasi politik saat ini terkait dengan Pilgub DKI yang mungkin membuat Presiden Jokowi enggan untuk mengambil opsi hukum tersebut.

Dengan melihat keterbatasan waktu maka pilihan paling realistis bagi pemerintah adalah menerbitkan PP sebagai revisi dari PP No. 1 tahun 2014 yang merupakan perubahan ketiga dari PP No. 23 tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam opsi ini pemerintah juga perlu menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaan teknis lainnya yaitu revisi Peraturan Menteri ESDM No. 1 tahun 2014 serta peraturan menteri keuangan yang mengatur perihal bea keluar dan peraturan menteri perdagangan yang mengatur tata cara ekspor.

Terkait dengan opsi penerbitan PP, banyak pihak termasuk para ahli hukum memperingatkan pemerintah berpotensi melanggar UU Minerba yang melarang ekspor konsentrat bagi pemegang KK. Pendapat yang menyatakan bahwa penerbitan PP melanggar UU tentu masih bisa diperdebatkan.

UU Minerba pada dasarnya mewajibkan pemegang KK melakukan pemurnian sebagai bagian dari kewajiban peningkatan nilai tambah (PNT) mineral. Namun UU tidak melarang ekspor konsentrat.

Bahkan tidak ada satu ketentuan pun baik di dalam UU maupun PP yang secara eksplisit menyebutkan seberapa banyak ekspor hasil konsentrat yang diperbolehkan. Dengan demikian bisa dinterpretasikan bahwa perusahaan pemegang KK yang produknya telah diolah di dalam negeri (menjadi konsentrat) bisa mengekspor sisa produksinya.

Jikalau pemerintah memutuskan untuk menerbitkan PP, maka PP yang baru akan merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Minerba. Sejatinya penerbitan PP, bahkan termasuk PP No. 1 tahun 2014 tidaklah bertentangan dengan UU Minerba itu sendiri.

Pasal 169A dari UU Minerba mengatur tentang penghormatan terhadap KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hingga berakhirnya masa kontrak dan perjanjian masing-masing. Hal ini merupakan pengejawantahan dari asas pacta sun servanda yang adalah asas dari hukum perjanjian.

POTENSI PERMASALAHAN

KK mengatur secara perinci hak dan kewajiban dari para pihak dari seluruh tahapan kegiatan usaha pertambangan. Pemerintah sebagai pihak dalam KK memberikan jaminan tidak melarang kegiatan ekspor konsentrat sepanjang pemegang KK mengikuti ketentuan yang diatur dalam masing-masing KK. Oleh karena itu, pemerintah secara kontraktual tidak memiliki alasan untuk tidak memberikan izin ekspor kepada perusahaan pemegang KK.

Yang menjadi potensi permasalahan dalam rancangan PP adalah adanya ketentuan konversi KK menjadi IUP/IUPK sebagai syarat untuk mendapatkan izin ekspor konsentrat. Hal ini sangat berisiko secara hukum karena pemerintah dapat berpotensi dianggap melanggar ketentuan di dalam KK. Bahkan pemerintah bisa dianggap melanggar Pasal 169A UU Minerba yang menghormati KK hingga masa berakhirnya kontrak.

Di sisi lain, prosedur dan tata cara konversi KK menjadi IUP/IUPK belum diatur dan akan menimbulkan permasalahan hukum yang pelik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji secara komprehensif kebijakan yang akan diambil. Selain itu kebijakan pemerintah terkait dengan ekspor mineral menjadi batu ujian komitmen Indonesia dalam menghormati ketentuan dalam KK yang akan menjadi barometer mengenai jaminan kepastian investasi.