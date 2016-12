Dari Pati, Menjajal Pasar Dunia

JAKARTA — Lompatan kuantum. Frasa itu mungkin tepat untuk menggambarkan kiprah PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. dalam 10 tahun terakhir. Bermula dari usaha kecil di Pati dengan omzet Rp20 juta per bulan, kini emiten bersandi saham DPUM itu membidik omzet Rp900 miliar atau Rp75 miliar per bulan.

Pundi-pundi modal DPUM kian menebal setelah pada November 2015 melepas saham ke publik. Dari aksi korporasi itu, perseroan meraup dana segar Rp921,25 miliar. Dana itu sebagian besar sudah dipakai untuk pembangunan cold storage, penambahan armada tangkap ikan, dan modal kerja.

Witiarso Utomo, Direktur Utama Dua Putra Utama Makmur, mengklaim anggaran belanja modal perseroan merupakan yang terbesar di industri perikanan. Belanja modal itu diyakini mampu menggenjot volume produksi dan nilai jual produk DPUM.

Dalam 2 tahun ke depan, DPUM berambisi untuk bisa selevel dengan pelaku usaha sejenis di Asia Tenggara, khususnya Thailand. Selain itu, porsi produk bernilai tambah juga ditargetkan bisa mencapai 70% dari posisi saat ini yang masih di bawah 10%.

Untuk mengetahui rencana bisnis DPUM, Bisnis mewawancarai Witiarso di kantornya di bilangan Mampang pada Selasa (27/12). Berikut petikannya:

Bisa diterangkan sekilas perjalanan DPUM, dari dulu badan hukum CV hingga setelah IPO?

Kita mulai 2005, waktu itu kita belum punya entitas bisnis, masih sendiri sama teman-teman. Pada 2008 baru bikin CV. Dari 2008 kami sudah kenal bank, Danamon dan BRI. Karena potensi cukup besar, kami buat PT pada 2012.

Saat itu, kita kenal salah satu bank asing di Jakarta, kita dibantu untuk dikembangkan sehingga saat ini kita sudah bisa ekspor. Kita ekspor mulanya ke Thailand, sekarang bisa ke Jepang dan Amerika Serikat. Insya Allah tahun depan kita sudah bisa ekspor ke Eropa. Dulu omzet kita sebulan cuma ya Rp10 juta-Rp20 juta. Sekarang Insya Allah bisa tembus Rp900 miliar lebih. Ini perjalanan 10 tahun.

Awalnya kita UKM jualan di lokal. Ada teman yang bisa bantu market di luar negeri, kita mulai masuk ke pasar luar negeri. Tahun ini kita juga ikut pameran di China, salah satu yang terbesar di dunia. Alhamdulillah permintaan menjadi banyak, order jadi naik.

Apa yang membedakan bisnis DPUM dengan pemain sejenis di industri perikanan?

Di capital market, hampir diklasifikasikan kami tidak punya kompetitor karena kami punya semua jenis produk, mulai dari ikan, cumi, udang laut, dan udang tambak ada. Agrikultur juga ada, laut juga ada. Kita hampir complete. Biasaya kompetitor hanya main di udang budidaya saja atau ikan laut saja. Saat ini kami 50:50 mengandalkan laut dan budidaya. Kita enggak mau tergantung sama sekali dengan laut ataupun satu produk.

Jadi karena variasi produk banyak, penetrasi ke market cukup mudah. Penetrasi ke market itu kita memiliki sesuatu yang tidak ada di market. Ini kita bicara di Indonesia. Di Thailand, Vietnam, sudah lazim. Di Indonesia dengan raw material yang banyak itu jadi malas berpikir keras. Dengan menjual saja sudah untung. Kami tingkatkan value added secara maksimal. Sekarang beberapa produk kita masih ada yang commodity, di-reprocess lagi di luar negeri.

Ke depan saya ingin mengurangi itu, saya ingin lebih dari 70% produk kita itu siap makan semua. Sekarang baru 10%, itu pun produk yang ditepungin, belum cooked . Tahun depan kita akan mulai cooked product.

Butuh berapa tahun untuk mencapai target itu?

Mungkin kita perlu waktu 2 tahun ya. Mulai 2018 kita sudah bisa balikkan semua value added, jadi 70%. Nilainya lebih besar. Yang saya tingkatkan tidak hanya kapasitasnya, tetapi juga product value sehingga bisa lebih efisien. Jadi secara volume maupun value naik. Omzet pasti lebih bagus.

Salah satu rencana penggunaan dana IPO antara lain untuk menambah cold storage. Saat ini, berapa kapasitas yang terpsang sekarang?

Sudah terpasang 25.000 ton. Namun ikan lagi susah karena musim Barat, kita stok yang lalu saja. Perkiraan saya akan banyak lagi di Februari atau Maret awal. Kapasitas terpakai hanya 30%. Tahun depan kita akan tingkatkan utilisasinya

Dengan stok ikan yang dibilang susah, apakah berpengaruh ke pencapaian bisnis DPUM sepanjang tahun ini?

Terus terang kendala kita masih ada di perizinan. Jadi awalnya kita canangkan Rp1 triliun, itu tidak tercapai. Kendala pasti banyak, source sempat sepi, tetapi rata-rata bisa kita tangani. Dari Rp900 miliar itu, kita naik sekitar 30% dari tahun lalu.

Tahun ini DPUM sudah mulai ekspor ke Amerika Serikat. Ada pasar lain yang sedang dijajaki, Eropa misalnya?

Kita apply Agustus 2016. Kita sedang tunggu EU number-nya turun, setelah itu bisa ekspor. Market-nya sudah ada, tinggal tunggu sertifikasi saja. Tahun depan kalau sudah dapat izin kita sudah bisa ekspor ke mana-mana, termasuk Kanada.

Apakah ekspor ke Eropa bisa mendongkrak porsi ekspor?

Tahun ini ekspor kami 30%-40%, tahun depan di atas 50%. Kita perlahan. Eropa juga enggak bisa langsung signifikan kerena requirement mereka banyak.

Saat ini Jepang yang paling signifikan. Kita dapat sales contract dari Jepang saja Rp1,4 triliun. Namun itu permintaan saja, kita ambil sesuai kemampuan kita. Target tahun depan masih kita hitung. Kita enggak agresif dulu. Permintaan sudah cukup tinggi, jadi tidak ada kekhawatiran dengan market.

Januari-Februari nanti buyer dari Jepang akan ke sini, ada sekitar 10 . Mereka berbondong ke sini, mereka enggak mau kehilangan momentum. Market enggak ada problem, yang problem adalah bagaimana menjaga kualitas secara continue, membangun brand, dan membangun sistem kerja.

Berapa belanja modal yang disiapkan untuk 2017?

Capex sebetulnya sudah selesai. Tahun depan buat modal kerja saja. Enggak besar tahun depan, paling hanya menyelesaikan yang sudah ada.

Dilihat dari visi DPUM yang ingin jadi perusahaan perikanan terbesar di Indonesia, pekerjaan rumah apa yang masih perlu dikerjakan?

Pertama, pastinya kita ingin punya SDM paling kompeten. Kedua, kita punya produk bermutu tinggi dan variatif. Kita juga bisa berkompetisi dengan negara tetangga. Posisinya ke arah sana. Kalau yang di sini , kita anggap saudara.

Saya acuannya ke Thailand, bagaimana sistem kerja, bagaimana mereka develop market. Bayangkan, dia 300 orang bisa 15 kontainer sebulan, kami dengan 400 orang baru bisa lima kontainer. Ini yang akan kami kejar.

Kalau level produktivitas tinggi, kita menang karena labor kan murah daripada mereka, hasil tangkapan juga lebih murah. Tapi, saya tekankan ke marketing, jangan jadikan alasan karena kita murah, harganya berbeda dengan Thailand. Kita punya brand, itu sangat penting.

Kita baru create brand di luar negeri. Di Jepang, brand Pandawa sudah cukup dikenal. Dengana brand itu, kita bisa menang. Itu Indonesia belum care . Yang care itu Thailand.

Produk mereka unggul dari segi quality, quantity, delivery, service, packaging. Menang semua mereka. Indonesia engak dilirik karena terkenal membuat grade yang murah, hanya Dua Putra yang bisa bikin grade mid ke atas.