JAKARTA — Realisasi penerimaan negara bukan pajak dari subsektor perikanan hingga 22 Desember 2016 Rp437 miliar naik drastis setelah tahun lalu hanya Rp77,5 miliar. Namun, pencapain tersebut masih di bawah target tahun ini Rp693 miliar.

Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar mengatakan, realisasi hingga tutup tahun mungkin tidak jauh berbeda dari realisasi per 22 Desember 2016.

"Paling tinggal sedikit lagi nambahnya," katanya kepada Bisnis, Selasa (27/12).

Soal selisih kurang dari target alias shortfall, Zulficar enggan memberikan penjelasan. Dia hanya berharap agar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor perikanan tahun depan melejit lebih kencang.

Sebelumnya, di hadapan Komisi IV DPR pada September 2016, dia memaparkan 2015-2016 merupakan periode pembenahan sehingga belum dapat menggenjot kencang PNBP dari subsektor tersebut.

Pembenahan yang dimaksud adalah pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, penghapusan dominasi asing dalam perikanan tangkap, dan memulihkan kondisi industri pengolahan di dalam negeri yang utilitasnya rendah selama puluhan tahun.

"Oleh karena itu, kami ke lapangan untuk ukur ulang kapal, kami membangun cold storage . Ini adalah transisi untuk melompat ke depan," ujar Zulficar.

KKP mematok target ambisius PNBP pada 2017, yakni Rp857,5 miliar. Dia menuturkan, pungutan hasil perikanan atas izin penangkapan ikan akan diandalkan sebagai penyumbang paling besar PNBP sektor tersebut.

"Ada potensi cukup besar karena dari 9.000-an kapal , yang terdaftar baru 3.000-an lebih. Ada selisih 5.000 kapal yang kami dorong untuk mengoptimalkan realisasi kapalnya," katanya.

Target 2017 sesungguhnya angka tertinggi dalam sejarah KKP mengingat perolehan PNBP sektor perikanan selama ini, setidaknya dalam lima tahun terakhir, hanya berkisar Rp200 miliar.

KENAIKAN WAJAR

Kenaikan PNBP sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 75/2015 mulai Desember 2015 yang mengerek tarif pungutan hasil perikanan (PHP) lima hingga sepuluh kali lipat.

Seperti diketahui, tarif PHP diperhitungkan dari persentase dikalikan produktivitas kapal, dikalikan lagi dengan harga patokan ikan. Persentase dalam penghitungan PHP atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan skala kecil kini 5%. Padahal dalam PP No. 19/2006, persentasenya hanya 1%. Untuk skala besar, persentase penghitungan tarif melesat dari 2,5% menjadi 25%.

"Kenaikan ini lebih karena tarif pajak bertambah, bukan banyaknya izin yang diajukan. Kalau tarif dinaikkan, ya wajar PNBP naik," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.

Kadin, tuturnya, masih kerap mendengar keluhan pengurusan izin usaha perikanan dan penangkapan ikan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Yanti Djuari berpendapat tarif yang dipatok dalam PP 75 bertolak belakang dengan prinsip keberlanjutan yang didengungkan pemerintah dua tahun terakhir.

Menurutnya, pungutan terhadap kapal dengan alat penangkap ikan lebih ramah lingkungan justru lebih mahal. Dia memberi gambaran, tarif PHP pole and line Rp953.100 per gros ton (GT) alias dua kali lipat dari tarif PHP purse seine pelagis kecil yang hanya Rp441.675 per GT.

Demikian pula pada tarif PHP handline yang mencapai Rp680.340 per GT atau hampir 1,5 kali lipat dari tarif PHP tuna longline yang hanya Rp552.750 per GT.

"Kalau KKP bicara sustainability , faktanya tidak demikian," ungkap Yanti.

Sementara itu, untuk memudahkan pembayar, KKP meluncurkan layanan pembayaran nontunai atau e-payment.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina menjelaskan, PNBP mempunyai risiko yang cukup besar karena dalam waktu 1x24 Jam hasil PNBP harus segera disetorkan ke kas negara.

"Bisa dibayangkan teman-teman yang berada di Tahuna itu kalau mau ke kas negara itu memerlukan waktu yang cukup lama. Yang di Merauke juga. Padahal peraturannya itu 1x 24 jam. Kalau lewat dari itu, jadi temuan BPK," ungkap Rina saat meresmikan layanan itu bulan lalu.

Rina menjelaskan, melalui e-payment, pengguna jasa BKIPM tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai, pembayaran bisa langsung dilakukan melalui kartu debit ataupun kartu kredit melalui mesin electric data capture (EDC) kepada bank persepsi, yakni BNI, BRI, dan Bank Mandiri.