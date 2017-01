Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.

Lihat saja, realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) nonkaryawan – dalam pos PPh pasal 25/29 OP – tahun lalu hanya mencapai Rp5,3 triliun.

Realisasi ini jelas terkontraksi hingga 35,4% secara tahunannya karena realisasi penerimaan pajak pos tersebut pada 2015 mencapai Rp8,2 triliun. Realisasi ini secara otomatis kembali melebarkan minimnya porsi penerimaan pajak dari masyarakat yang mayoritas merupakan OP profesi tersebut.

Dengan capaian penerimaan pajak nonmigas tahun lalu senilai Rp1.069 triliun, performa penerimaan PPh pasal 25/29 OP itu hanya mengambil porsi 0,49%.

Jika mengeluarkan penerimaan uang tebusan dari kebijakan amnesti pajak senilai Rp103 triliun – sehingga penerimaan pajak nonmigas rutin senilai Rp966 triliun – kontribusi WP OP nonkaryawan itu tetap saja hanya mencapai 0,54%.

Tahun lalu, kontribusi pos tersebut sekitar 0,81% dari total penerimaan pajak nonmigas senilai Rp1.011,2 triliun. Otoritas Fiskal waktu itu terus memaparkan rendahnya tingkat kepatuhan WP nonkaryawan di Tanah Air.

Berbagai pernyataan pun muncul ke publik disertai dengan komitmen untuk menggenjot penerimaan pajak di pos tersebut. Nyatanya, alih-alih mencatatkan pertumbuhan dua kali lipat, pos tersebut justru menorehkan pertumbuhan negatif.

Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) mengklaim performa pos penerimaan PPh OP nonkaryawan tahun lalu terkena dampak (trade off) implementasi kebijakan amnesti pajak. Apalagi, sambungnya, lebih dari setengah penerimaan PPh pasal 25/29 OP pada 2015 disumbang dari extra effort seperti pemeriksaan dan penegakan hukum lainnya. “Tahun lalu, kegiatan imbauan pun seringnya di-close dengan ikut tax amnesty.”

Kendati demikian, pihaknya mengaku optimistis akan ada peningkatan pos tersebut pada tahun ini. Pasalnya, DJP akan mengolah data yang masuk dalam surat pernyataan harta amnesti pajak.

Dari data tersebut, pemerintah akan mulai melakukan data matching dan pengolahan terutama dari sisi harta. Hingga periode II pelaksanaan pengampunan pajak, jumlah harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.296,27 triliun.

Dari jumlah tersebut, kelompok harta yang paling banyak diungkap yakni kas dan setara kas dengan porsi 33,24%. Empat kelompok harta terbesar lainnya a.l. investasi dan surat berharga (27,04%), tanah, bangunan, dan harta tidak bergerak lainnya (18,76%), piutang dan persediaan (14,70%), serta logam mulia, barang berharga, dan harta bergerak lainnya (4,41%).

PEMANFAATAN DATA

Yon mengatakan 2017 akan dijadikan sebagai tahun pemanfaatan data terutama seluruh informasi yang berasal dari implementasi kebijakan amnesti pajak. Apalagi, dalam pasal 18 Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, ada beberapa konsekuensi bagi WP yang tidak mengikuti amnesti pajak ataupun ikut tetap tidak melaporkan sepenuhnya harta yang dimiliki.

“Karena di dalam data tax amnesty ini kan ada banyak orang-orang yang selama ini belum terdeteksi punya penghasilan, sekarang bisa terdeteksi,” ujarnya.

Pada saat ditanya mengenai pemanfaatan data dari transaksi kartu kredit yang sempat ditangguhkan, pihaknya mengaku semuanya sesuai dengan rencana awal.

Selain itu, pihaknya masih akan melakukan evaluasi. Apalagi, lanjut dia, permintaan data dari transaksi kartu kredit tidak bermasalah secara regulasi.

Seperti diketahui, pertengahan tahun lalu, pelaksanaan pelaporan data dari transaksi kartu kredit untuk perpajakan ditunda hingga berakhirnya implementasi kebijakan amnesti pajak atau 31 Maret 2017. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Men teri Keuang an No. 39/PMK.03/2016— turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012 – ini akan dikembali diterapkan pada 1 April 2017.

DJP juga akan mempersiapkan skema operasionalnya karena implementasi kebijakan ini akan meningkatkan volume data. Oleh karena kapasitas sistem teknologi informasi serta kemampuan clearing data secara tepat dan cepat harus diperbaiki.

Selain itu, kualitas pertukaran data seperti yang diamanatkan dalam Peraturan PP No. 31/2012 juga akan dibenahi. “Kami benahi standarnya dan kita tambah jumlah instansi dan lembaga yang diajak kerja sama untuk pertukaran data,” katanya.

Ya, tidak bisa dipungkiri, dengan sistem self assessment, otoritas akan sangat bergantung pada data untuk melakukan pengecekan tingkat kepatuhan. Buktinya, dengan sistem withholding tax, kepatuhan WP OP karyawan – pada pos PPh Pasal 21 – lebih baik kendati tahun lalu mengalami penurunan akibat kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai kelompok WP OP nonkaryawan dan sektor informal merupakan hard to tax sector karena lemahnya administrasi perpajakan, tingginya penghindaran pajak yang agresif, dan penegakan hukum yang belum efektif.

Menurut dia, harus ada akses data keuang an yang lebih luas, didasarkan pada hasil analisis risiko melakukan pemeriksaan dan permintaan data transaksi keuangan. Pada saat yang bersamaan, pemeriksaan pada prominent people di setiap kantor pelayanan pajak (KPP) perlu digencarkan untuk mendorong keteladanan dan deterrent effect.

“Mau tidak mau harus ada compliance risk management, yaitu sistem pengawasan internal yang dapat memilah WP risiko tinggi dan rendah, agar audit lebih efektif. Untuk menunjang itu, perlu dibuat benchmarking sebagai salah satu patok an,” ujarnya.

Selain itu, Yustinas mendesak pemerintah agar serius menggarap identias tunggal ataupun integrasi identitas guna mempermudah ekstensifi kasi dan upaya mendapatkan data yang akurat sekaligus tindak lanjutnya.

Seperti diketahui, dalam waktu dekat, otoritas akan menerbitkan kartu nomor pokok wajib pajak mutlifungsi dengan sebutan kartu Indonesia 1 (Kartin1).

Ya, penerimaan pajak dari pos PPh WP OP nonkaryawan menjadi sorotan berjalan atau tidaknya fungsi redistribusi pendapatan. Setidaknya, membenahi performa pos ini tidak bisa ditawar karena bisa jadi ketimpangan yang terjadi di masyarakat juga imbas dari realita pemungutan pajak negara ini, hingga saat ini.