Kebijakan pemerintah yang tetap membuka keran ekspor mineral mentah (ore) dan olahan (konsentrat) masih menyisakan pro dan kontra. Keran ekspor bijih mineral dan konsentrat seharusnya sudah ditutup per 12 Januari 2017 sehingga hanya produk jadi yang sudah dimurnikan yang boleh dijual ke luar negeri.

Kebijakan pemerintah merelaksasi ekspor konsentrat dan membuka kembali dua jenis mineral mentah dituangkan dalam PP No. 1/2017 dan dua beleid turunannya Permen ESDM No. 5/2017 dan Permen ESDM No. 6/2017 yang keluar berbarengan pada 11 Januari.

Melalui kebijakan itu, pemerintah memperpanjang tenggat pembangunan smelter selama lima tahun atau hingga 11 Januari 2022. Jadi, tidak salah kalau kebijakan itu disebut sebagai relaksasi.

Saya menilai publik tidak kaget dengan kebijakan pemerintah tersebut karena memang sudah lama terbaca arah pemerintah untuk tetap memperpanjang tenggat ekspor mineral olahan. Bukan hanya saja memperpanjang, mineral mentah yang telah ditutup sejak 12 Januari 2014 pun dibuka kembali yaitu bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% dan bauksit yang telah dilakukan pencucian dengan kadar Al2O3 lebih dari atau sama dengan 42%. Namun, ekspor bijih nikel dan bauksit juga harus memenuhi wajib pasok ke smelter terlebih dahulu minimal 30%.

Melalui peraturan pemerintah dan dua Permen ESDM itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah masih memberikan waktu atau kesempatan perusahaan tambang di Tanah Air untuk membangun pabrik pemgolahan dan pemurnian atau smelter.

Smelter menjadi kunci dalam penghiliran mineral. Semangat penghiliran dalam UU Minerba sudah sesuai dengan Pasal 33, ayat (3) UUD 1945 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 102 dan 103 UU No. 4/2009 tentang Minerba menyebutkan pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batu bara.

Semua sepakat, melalui smelter maka kekayaan sumber daya alam berupa mineral dipastikan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Akan berbeda jika tidak ada kata 'sebesar-besarnya' dalam Pasal 33 UUD 1945, mungkin masih cukup hanya dengan pengolahan saja tanpa melalui pemurnian. Namun, untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat maka bijih mineral memang harus diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Smelter menjadi mutlak untuk mencapai amanat UUD 1945.

Apalagi, perusahaan tambang sudah diberikan tenggat lima tahun sejak UU Minerba diundangkan pada 12 Januari 2009. Artinya per 12 Januari 2014 seluruh perusahaan tambang di Tanah Air harus memiliki smelter. Betapa dahsyatnya dampak ekonomi bagi bangsa ini jika seluruh perusahaan tambang mematuhi beleid tersebut.

Faktanya pada 12 Januari 2014, perusahaan tambang belum juga membangun smelter sehingga pemerintah pada saat itu memberikan relaksasi selama tiga tahun hingga 11 Januari 2017 agar perusahaan tambang segera membangun unit pengolahan dan pemurnian. Namun, ada sedikit progres baik karena pemerintah menutup keran ekspor untuk semua jenis mineral mentah, hanya beberapa jenis konsentrat yang masih boleh dikapalkan ke luar negeri.

Per 12 Januari 2017, ternyata hanya ada 10 smelter nikel dan dua smelter unit bauksit yang sudah terbangun. Sama seperti pemerintahan sebelumnya, kali ini pemerintah juga memperpanjang ekspor konsentrat, bahkan membuka bijih nikel dan bauksit yang telah ditutup sejak 2014.

Apakah pada 2022, semua perusahaan tambang selesai membangun smelter? Kalau belum selesai, apakah akan diperpanjang lagi? Apakah ada relaksasi jilid III?

Memang bukan pilihan mudah bagi Kabinet Kerja terkait kebijakan mineral ini. Hal yang ideal (cita-cita pembangunan smelter) ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Misalnya, pemerintah menutup seluruh ekspor mineral mentah dan konsentrat, kira-kira apa yang akan terjadi? Berapa devisa, PNBP, dan pajak yang hilang?

Jangan-jangan dengan menutup seluruh ekspor mineral yang belum dimurnikan bakal membuat smelter bertebaran di Tanah Air dalam 2-3 tahun ke depan? Karena perusahaan mau tidak mau, suka tidak suka, harus membangun smelter untuk dapat bertahan.

Soal smelter ini ibarat ayam petelur. Seorang peternak memelihara ayam petelur dengan harapan dapat menghasilkan telur dalam jumlah banyak dan terus meningkat. Untuk mendapatkan telur yang banyak itu tentu bukan mematikan induk ayamnya, tetapi justru memberikan vitamin, pakan bergizi, dan merawatnya dengan baik.

Jika ayam itu sudah dipelihara lama bahkan sudah diberikan relaksasi oleh majikannya, tetapi tetap tidak mau bertelur, apakah tetap memelihara induk ayam itu menjadi pilihan?