JAKARTA — Bisnis perbankan di Indonesia masih tetap gurih dan menjadi incaran investor asing. Ekspansi pemilik modal dari kawasan Asia Timur terlihat getol di tengah pertumbuhan bisnis di negaranya masing-masing yang mulai stagnan.

Tiga negara yang gencar mengambil alih bisnis bank di Indonesia adalah Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan China. Di antara ketiganya, Korsel tercatat sebagai yang terbanyak membeli bank di Indonesia.

Aksi akuisisi terbaru dilakukan oleh APRO Financial Service Group. Investor asal Negeri Ginseng tersebut menuntaskan pembelian saham mayoritas PT Bank Andara sebesar 40% pada akhir tahun lalu.

Saat ini, APRO tengah menunggu restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengakuisisi PT Bank Dinar Tbk. Proses tersebut diperkirakan segera rampung sebelum kuartal II tahun ini.

Vice Chairman APRO Service Group Donald Hong Kim mengungkapkan, investor asal negaranya tertarik untuk berbisnis di Indonesia karena dua alasan.

Pertama, pertumbuhan ekonomi di negaranya sudah cenderung flat. Dengan demikian, profitabilitas bank pun semakin turun. Kedua, Indonesia punya pangsa pasar yang besar dengan penetrasi bank yang masih rendah.

"Bagi investor Korea Selatan, Indonesia adalah pilihan nomor satu karena market-nya besar dan pertumbuhannya bagus," ujarnya beberapa waktu lalu.

APRO sendiri mengaku punya komitmen tinggi untuk berinvestasi di Indonesia. Setelah resmi menjadi pemilik Bank Dinar, mereka akan menyuntik dana lagi sebanyak Rp500 miliar agar naik menjadi kelompk bank umum kegiatan usaha (BUKU) II.

Setelah itu, setiap tahun mereka juga bakal menambah modal senilai Rp500 miliar hingga modal bank tersebut mencapai Rp3 triliun.

Kim Yong-hwan, Chairman and Chief Executive NongHyup Financial Group pun berpendapat senada. Sebagaimana dikutip Korean Times, dia mengatakan, pasar domestik Korsel sudah tak menguntungkan lagi.

Oleh karena itu mereka ingin berekspansi ke negara berkembang. Dua negara yang menjadi incaran adalah Indonesia dan Myanmar.

KESERIUSAN

Sejak tahun lalu, bank yang fokus di sektor pertanian ini sudah ramai diisukan ingin mengakuisisi beberapa bank kecil di Indonesia. OJK pun sudah menyatakan bahwa NongHyup tertarik untuk membeli bank di Indonesia. Namun, hingga kini belum ada kejelasan bank mana yang akan dibeli.

Sebagai informasi, NongHyup Bank merupakan bank terbesar ke-6 di Korea Selatan dan memiliki jaringan domestik yang luas di sana. Dalam laman resminya, NongHyup punya sedikitnya 1.175 jaringan outlet di seluruh Korsel.

Selain APRO yang telah resmi berinvestasi di Indonesia, sudah ada tiga lembaga keuangan asal Korsel yang lebih dahulu berkecimpung di industri perbankan. Masing-masing adalah Hana Financial, Shinhan Financial, dan Woori Bank.

Hana Financial Group menjadi pemilik PT Bank KEB Hana Indonesia usai menggabungkan dua anak usahanya yaitu Korean Exchange Bank (KEB) Indonesia dan Bank Hana pada 2014.

Shinhan Financial memiliki PT Bank Shinhan Indonesia, hasil merger PT Bank Metro Express dan PT Bank CNB. Sedangkan Woori Bank merupakan pemilik PT Bank Woori Saudara Tbk., hasil penggabungan antara PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk (SDRA) dan Bank Woori Indonesia.

Sementara itu, Jepang seolah tak ingin ketinggalan dengan tetangganya tersebut. Negeri Sakura tercatat punya dua lembaga finansial yang menjadi pemilik dua bank di Indonesia. Masing-masing adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan J Trust.

Per Desember 2016, SMBC menguasai 40% saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN). SMBC merupakan salah satu bank terbesar di Jepang dan sepenuhnya dimiliki oleh Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (SMFG).

Selain itu, Summit Global Capital Management B.V juga memegang saham sebesar 20%. Summit merupakan perusahaan yang terafiliasi ke Sumitomo.

Sedangkan J Trust adalah pemilik PT Bank J Trust Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Mutiara Tbk. Pergantian nama tersebut berlaku pasca akuisisi pada 2014 lalu.

Dari negeri Tirai Bambu, ada China Construction Bank (CCB) yang mendirikan PT Bank China Construction Bank (CCB) Indonesia Tbk. Entitas tersebut hasil penggabungan antara PT Bank Windu Kentjana Tbk. dengan PT Bank Anda.

Beberapa bank kecil mengaku mendapat tawaran dari investor asal Asia Timur. PT Bank Mayora salah satunya. Direktur Utama Bank Mayora Irfanto Oeif mengakui ada beberapa investor yang tertarik membeli saham pihaknya. Namun, karena komitmen induk masih tinggi maka perseroan tidak merespon.

Direktur Utama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) Sasmaya Tuhuleley juga mengatakan , ada sejumlah investor salah satunya asal Korea Selatan yang mulai mendekati. Namun, pihaknya belum menanggapi secara serius.

“Yang bertanya ada dari Korea Selatan, Singapura dan Malaysia. Tapi karena kami ingin dari lokal jadi tidak ditanggapi serius,” katanya.

Terkait aksi akuisisi, OJK membatasi investor asing yang belum memiliki bisnis dan berminat masuk ke industri perbankan di Tanah Air melalui akuisisi bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon pernah mengatakan investor asing hanya boleh melakukan akuisisi pada bank-bank kecil, khususnya bank umum kegiatan usaha (BUKU) I atau bank dengan modal inti dibawah Rp 1 triliun, dan minimal mengakuisisi dua bank untuk digabung.

Ini juga terkait dengan regulasi single presence policy (SPP) atau pemilikan tunggal bank. Kebijakan mengenai SPP diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

Tujuannya agar bank memiliki struktur permodalan yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan cara konsolidasi, merger, atau akuisisi.