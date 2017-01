JAKARTA – Harga perak diprediksi menguat pada 2017 seiring dengan bertumbuhnya sisi permintaan industri. Rerata harga perak diprediksi tumbuh 7% yoy menjadi US$18,3 per troy ounce dari 2016 senilai US$17,11 per troy ounce.

Perusahaan riset Metal Focus Ltd. dalam laporannya memaparkan, secara umum harga logam mulia menurun dalam dua bulan terakhir 2016 akibat perkasanya dolar. Mata uang itu melambung sejalan dengan meningkatnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Donald Trump dan pengerekan suku bunga The Fed.

Namun demikian, harga masih berpotensi mengilap pada 2017 karena sejumlah faktor pada paruh pertama tahun lalu yang masih relevan hingga saat ini. Tiga faktor utama yang memicu penguatan logam mulia pada tahun ini ialah belum agresifnya pengerekan suku bunga Federal Reserve, pelemahan mata uang utama, dan faktor risiko global yang meningkatkan permintaan.

Sentimen hawkish kini masih membayangi dengan rencana awal pengerekan sebanyak tiga kali pada 2017. Alhasil pendakian harga logam mulia masih tertahan.

Terkait pasar perak, permintaan sisi industri meningkat 3% (year on year/yoy) pada 2016, yang menandakan kenaikan pertama dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, konsumsi perak untuk perhiasan atau investasi fisik cenderung menurun.

“Kenaikan permintaan industri menjadi dasar penggerak harga perak pada tahun lalu, dan diperkirakan berlanjut pada 2017,” papar riset.

Penggunaan perak di sektor photovoltaic (PV) menjadi kunci pertumbuhan permintaan pada tahun lalu. PV merupakan teknologi yang berhubungan dengan panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik.

Kapasitas PV global diperkirakan bertambah 63 gigawatt (GW) atau 25% yoy pada 2016. Namun, ada kemungkinan pihak produsen mengurangi penggunaan bahan baku perak dalam komponen.

Artinya, mulai 2017 permintaan dari segmen PV akan mengalami perlambatan. Tren pertumbuhan yang kuat dalam dua tahun terakhir juga membuat permintaan kapasitas baru cenderung datar.

Penurunan konsumsi perak untuk PV terutama terjadi di China, Jepang, dan AS. Namun, jumlahnya akan diimbangi dengan pertumbuhan penyerapan di India, Thailand, dan Taiwan.

Di China, pemerintah merevisi rencana pengembangan listrik lima tahun pada November 2016 dengan menurunkan target pengembangan instalasi PV dari 150 GW menjadi 110 GW sampai 2020. Selain itu, tarif subsidi listrik juga dipangkas 23%-40%, sehingga menahan pengembangan instalasi PV.

Industri otomotif juga salah satu pendukung pertumbuhan permintaan perak dalam beberapa tahun terakhir. Perak digunakan sebagai konduktor bahan-bahan kontak untuk menghidupkan atau mematikan mesin.

Ke depan, LMC Automotive memperkirakan pertumbuhan penjualan kendaraan hanya bertumbuh tipis.

Oleh karena itu, Metal Focus memperkirakan pertumbuhan permintaan perak pada 2017 terutama didukung oleh pengambangan industri dan infrastruktur yang positif. Rerata harga perak diprediksi tumbuh 7% yoy menjadi US$18,3 per troy ounce dari 2016 senilai US$17,11 per troy ounce.

“Komoditas ini akan mendapatkan keuntungan dari melajunya kegiatan industri dan belanja infrastruktur di China serta AS yang mendongkrak permintaan,” tulisnya.

Terlepas dari proyeksi peningkatan permintaan pada tahun ini, sentimen tersebut tidak begitu saja dapat mengerek harga perak. Pasalnya, harga dipengaruhi oleh sentimen investor dalam membeli atau menjual.

Dalam riset berbeda, Standard Chartered Bank, menyampaikan harga perak berpeluang tumbuh tipis pada 2017 menuju rerata US$16,6 per troy ounce. Harga tahun di ini diprediksi bergerak dalam kisaran US$14,5-US$19,5 per troy ounce.

Sisi fundamental relatif mendukung penguatan harga. Tingkat produksi diperkirakan tetap mendatar meskipun kenaikan harga berpotensi mendorong pertumbuhan pasokan dari tambang. Sementara tingkat permintaan juga meningkat moderat dari segmen industri dan PV.

Dalam waktu dekat, harga logam mulia terdorong oleh pelemahan dolar AS pasca pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS. Hal ini tidak lepas dari pidato inaugurasi Trump yang bergaya keras dan menunjukkan adanya perbedaan kebijakan ke depan dibandingkan dengan Obama.

Selain itu, pidato Trump belum menunjukkan kejelasan kebijakan-kebijakan sang presiden, sehingga pelaku pasar masih menunggu. Pada perdagangan Senin (23/1), indeks dolar turun 0,34 poin atau 0,34% menuju 100,39. Angka tersebut menunjukkan pelemahan 1,78% sepanjang 2017 berjalan.

Pasar semakin kurang berselera terhadap dolar karena menunggu rilis data PDB AS periode kuartal IV/2016 kategori advance pada Jumat (27/1). Konsensus memperkirakan data PDB hanya akan tumbuh 2,1% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,5%.

Sebagai informasi, data PDB AS dikeluarkan dalam tiga tahap setiap bulan, yakni advance (terdepan), preliminary (selanjutnya), dan final (akhir). Data PDB advance cenderung memiliki dampak yang paling besar.