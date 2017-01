JAKARTA – Harga emas mengalami tekanan seiring dengan berkurangnya permintaan selama berlangsungnya libur Tahun Baru China selama satu pekan.

Pada penutupan perdagangan Jumat (27/1), harga emas gold spot naik 2,7 poin atau 0,35% menuju ke US$1.191,2 per troy ounce (Rp511.622,57 per gram). Ini menunjukkan kenaikan 3,8% sepanjang tahun berjalan, setelah tumbuh 8,67% pada 2016.

Neil Agate, analis logam Citigroup Inc., mengatakan China sebagai konsumen terbesar meningkatkan pembelian emas sejak awal 2017. Secara tradisional, perhiasan dan emas batangan biasa digunakan sebagai hadiah dalam perayaan Tahun Baru Imlek.

Tahun Baru China kali ini jatuh pada Sabtu, 28 Januari 2017. Libur panjang dalam rangka perayaan berlangsung tujuh hari mulai 27 Januari.

“Ada kemungkinan penjualan perhiasan di China cenderung melambat karena liburan perayaan tahun baru,” ujarnya, Jumat (27/1).

Pada penutupan perdagangan awal pekan, Senin (23/1), harga emas mencapai puncaknya di level US$1.218,23 per troy ounce. Setelah itu, harga berangsur turun ke bawah level US$1.200 per troy ounce.

Menurut Agate, harga emas tersungkur akibat penguatan dolar dan meningkatnya indeks ekuitas, sehingga permintaan terhadap aset haven melambat. Indeks Dow Jones menembus level 20.000 untuk pertama kalinya pada pekan kemarin.

Pada penutupan perdagangan Jumat (27/1), indeks dolar naik 0,15 poin atau 0,15% menuju 100,53. Ini menunjukkan pertumbuhan 1,64% sepanjang tahun berjalan.

Kenaikan dolar dan indeks bursa AS terjadi setelah rilis data pertumbuhan domestik bruto (PDB) kuartal IV/2016 pada Jumat (27/1). Meskipun PDB AS hanya tumbuh 1,9%, di bawah proyeksi konsensus sebesar 2,1% juga periode sebelumnya senilai 3,5%, data tersebut masih mengindikasikan adanya proyeksi peningkatan ekonomi Paman Sam ke depan.

Suluh Wicaksono, Analis PT Cerdas Indonesia Berjangka, mengatakan secara historis Januari memang merupakan periode penguatan emas, karena meningkatnya permintaan menjelang perayaan Imlek. Setelah itu, investor marak melakukan aksi profit taking.

Dalam jangka panjang, harga emas masih ada peluang bersinar. Namun, tekanan berat menanti akibat pengerekan suku bunga Federal Rerserve yang diperkirakan terlaksana pada Juni 2017.

Menurut Bank Dunia, harga logam mulia pada 2017 bakal terkoreksi 7% (year on year/yoy) karena kenaikan suku bunga acuan yang melambatkan permintaan safe haven. Seperti diketahui, Federal Reserve berencana mengerek suku bunga sebanyak tiga kali pada tahun ini.

Rerata harga emas diprediksi terkoreksi 7,92% yoy menuju US$1.150 per troy ounce dari US$1.249 per troy ounce pada 2016, dan perak turun 3,79% yoy dari US$17,15 per troy ounce menjadi US$16,5 per troy ounce. Sementara itu, harga platinum diprediksi meningkat tipis menjadi US$1.000 per troy ounce dari sebelumnya US$987 per troy ounce karena adanya proyeksi pengetatan pasokan.

Pada Desember 2016, harga emas telah merosot 9% (month on month/ mom), anjlok dari level tertinggi US$1.340 per troy ounce pada Agustus. Hal ini terjadi karena investor mengantisipasi pengerekan suku bunga The Fed pada akhir tahun dan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Permintaan emas fisik juga mengalami perlambatan di dua negara konsumen utama, yakni India dan China. Pada November, Pemerintah India memutuskan menarik peredaran mata uang dengan pecahan tertinggi, yakni 500 dan 1.000 rupee untuk mengekang kepemilikan dana ilegal dan penggunaan uang tunai.

Kebijakan tersebut berimbas kepada pemakaian investasi uang tabungan untuk produk-produk finansial yang lebih besar, dibandingkan investasi dalam aset fisik seperti properti dan emas.

“Permintaan emas secara signifikan berkurang di wilayah pedesaan yang menggunakan uang tunai,” papar laporan.

Sementara itu di China, pembelian perhiasan emas telah bergeser terutama di kalangan konsumen muda. Segmen itu mulai beralih untuk membeli barang-barang lain ataupun mengalokasikan dana untuk berwisata, daripada membeli emas.

Perusahaan riset Metal Focus Ltd. dalam laporannya memaparkan, harga logam mulia masih berpotensi mengilap pada 2017 karena sejumlah faktor pada paruh pertama tahun lalu yang masih relevan hingga saat ini. Rerata harga emas pada tahun ini diprediksi tumbuh 2,88% yoy menjadi US$1.285 per troy ounce, dari 2016 sebesar US$1.249 per troy ounce.

Tiga faktor utama yang memicu penguatan logam mulia pada tahun ini ialah belum agresifnya pengerekan suku bunga Federal Reserve, pelemahan mata uang utama, dan faktor risiko global yang meningkatkan permintaan. (Bloomberg)