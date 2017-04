JAKARTA - Setelah kompak mencatatkan pertumbuhan pendapatan tahun lalu, emiten perunggasan membidik kenaikan penjualan sekitar 10% – 15% pada tahun ini. Peningkatan kinerja diharapkan berbanding lurus dengan pertumbuhan harga saham.

Total pendapatan keempat emiten perunggasan berdasarkan laporan keuangan 2016 ialah Rp72,86 triliun, naik 17,84% dari 2015 sebesar Rp61,83 triliun. Pendapatan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) melonjak paling tinggi sebesar 27,42% year on year (yoy) menjadi Rp38,13 triliun.

Di peringkat kedua, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) mengantongi pemasukan Rp27,06 triliun, naik 8,15% yoy. Selanjutnya, PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) mendapatkan Rp5,25 triliun, tumbuh 9,87% yoy. Adapun, PT Sierad Produce Tbk. (SIPD) membukukan pendapatan Rp2,43 triliun, meningkat 14,86% yoy.

Namun demikian, membaiknya kinerja fundamental tidak selalu berbanding lurus terhadap pergerakan saham. Meski membukukan pendapatan tertinggi, pertumbuhan harga saham CPIN masih kalah dibandingkan dengan JPFA, tetapi lebih baik dari MAIN dan SIPD.

Pada 2016, harga saham CPIN tumbuh 18,85%, JPFA naik 129,13%, sedangkan MAIN terkoreksi 14,75%. SIPD berada di nomor bontot setelah merosot 22,72%.

Adapun sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) hingga penutupan perdagangan Jumat (7/4), harga saham CPIN tumbuh 3,56% menuju Rp3.200, saham JPFA meningkat 11,34% menjadi Rp1.620, dan saham MAIN tergelincir 2,31% ke Rp1.270. Saham SIPD justru melonjak 40,44% secara ytd menjadi Rp955.

Dalam siaran pers, Direktur MAIN Rudy Hartono menyampaikan, keadaan ekonomi dalam negeri yang lebih stabil dan dukungan kebijakan pemerintah dalam industri peternakan membuat pendapatan perseroan meningkat. Pada 2017, MAIN menargetkan pertumbuhan penjualan sekitar 10% – 15%.

Untuk memacu pendapatan, perusahaan sedang membangun silo baru dengan kapasitas tampung 50.000 ton dan tambahan corn dryer di Makassar, Grobogan, Gresik, dan Lampung. Total kapasitas corn dryer sejumlah 2.000 ton per hari.

Pembangunan silo dan corn dryer baru tersebut untuk merespons himbauan pemerintah, agar produsen pakan dapat menyerap produksi jagung lokal.

Bambang Budi Hendarto, Wakil Direktur Utama JPFA, menyampaikan manajemen menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 10%. Faktor pendorong utama ialah meningkatnya konsumsi masyarakat, kestabilan rupiah, dan pengembangan fasilitas.

Perusahaan menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp1,5 triliun pada 2017, naik 95,56% yoy dari realisasi pada 2016 senilai Rp767 miliar. Rinciannya, Rp270 miliar digunakan untuk pengembangan silo, corn dryer, dan gudang yang existing agar bisa menyerap jagung lokal lebih banyak.

Alokasi yang lebih besar, yakni Rp500 miliar, digunakan untuk penambahan fasilitas dan kapasitas rumah potong beserta pengolahan (slaughter house). Kini, perusahaan memiliki sembilan unit slaughter house.

Jumlahnya akan bertambah menjadi 12, karena satu unit slaughter house baru akan beroperasi di Yogyakarta, dan dua lainnya bakal dibangun di Padang dan Balikpapan. Dana capex selebihnya dipakai untuk perbaikan fasilitas pembibitan anak ayam dan upgrade mesin feedmill atau pakan ayam.

Sementara itu, analis BCA Sekuritas Johanes Prasetia dalam riset yang terbit Maret 2017 menyampaikan, laba bersih perusahaan perunggasan akan mengalami pertumbuhan pada tahun ini. Laba bersih CPIN diprediksi meningkat menuju Rp3,4 triliun, JPFA menjadi Rp2,29 triliun, dan MAIN bertumbuh ke angka Rp362 miliar.

Faktor utama yang mendorong pemasukan emiten ialah proyeksi bertumbuhnya konsumsi domestik. Di antara sumber protein hewani, daging ayam mendominasi pilihan masyarakat sebesar 64%.

Namun demikian, tingkat konsumsi ayam per kapita di Indonesia sebesar 11 kg masih lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia sejumlah 38 kg per kapita dan Brunei 47 kg per kapita.

“Ruang pertumbuhan konsumsi ayam masih sangat terbuka,” ujarnya.

Emiten unggas sedikit mengalami hambatan pada kuartal I/2017 akibat merosotnya harga day old chicken (DOC) sekitar Rp4.300 per ekor, dari Rp4.732 pada kuartal IV/2016. Sementara itu, di segmen broiler harga relatif stabil.

BCA Sekuritas merekomendasikan netral terhadap sektor unggas. Secara khusus, saham CPIN mendapat rekomendasi hold dengan target harga Rp3.400 sampai akhir 2017, saham JPFA rekomendasi beli dengan target Rp2.220, dan saham MAIN rekomendasi beli dengan target Rp1.830.