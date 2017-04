Bisnis Indonesia Cetak (11/04) Seksi Utama: Fasilitas Tax Allowance

BISNIS.COM, JAKARTA - Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Selasa, 11 April 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

Seksi Utama

Hal 1. FASILITAS TAX ALLOWANCE: Penerima Membeludak

Lama tak ada kabarnya, jumlah penerima tax allowance atau fasilitas potongan pajak penghasilan ternyata membeludak dalam dua tahun terakhir.

USAHA PERTAMBANGAN: Freeport ‘Kantongi’ Izin & Kontrak

Kementerian ESDM menerbitkan peraturan anyar yang mengakomodasi perubahan status PT Freeport Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa pengakhiran kontrak karya (KK) untuk jangka waktu tertentu.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM: Saatnya Korporasi Daerah Melantai di Bursa

Salah satu motor penggerak perekonomian daerah adalah perusahaan-perusahaan lokal. Perbaikan ekonomi bagi masyarakat lokal akan pula terlihat dari bagaimana korporasi di daerah menangkap peluang untuk berkembang.

Hal 2. Optimalisasi Dana Desa

Dalam kunjungan kerjanya di suatu desa, Presiden Joko Widodo berjanji akan melipatgandakan anggaran dana desa pada tahun 2018

RIZA MULTAZAM LUTHFY, Peneliti Desa, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta

Hal 3. EKSPANSI KREDIT 10 BANK BESAR: Perbankan Kian Optimistis

Kinerja bank papan atas sepanjang kuartal I/2017 belum tampak menguat signifi kan, terutama dari segi pertumbuhan kredit.

Hal 4. KERAHASIAAN NASABAH: DJP Segera Kantongi Akses Otomatis

Akses permintaan data secara otomatis sudah bisa digunakan Ditjen Pajak setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu terkait dengan pembukaan kerahasiaan data nasabah untuk pertukaran informasi disahkan.

Hal 5. TRUMP & XI JINPING: Setidaknya Ketegangan Kini Mereda

Setidaknya, ketegangan antara Amerika Serikat dan China mulai mereda pasca-pertemuan Presiden AS Do nald Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada 6-7 April. Mar-a-Lago yang menjadi saksi bisu per te muan itu menunjukkan sinyal damai bagi kedua negara itu.

Hal 6. INDUSTRI KOMPUTASI AWAN: Pemain Lokal Incar Pangsa Asing

Dominasi asing di industri komputasi awan Tanah Air ditengarai karena pelaku nasional tertinggal secara teknologi pada awal perkembangannya. Namun, saat ini pemain lokal siap mengincar pangsa asing tersebut.

Hal 7. JALAN TOL JAKARTA—TANGERANG: Integrasi Setengah Hati?

Kemacetan jalan tol baik di ruas Jakarta—Tangerang maupun arah sebaliknya kerap kali terjadi. Hal itu menjadi suatu hal yang lumrah bagi para pengemudi yang melewati ruas tol tersebut.

Hal 8. INVESTASI DI PROYEK LRT: DKI Ajukan Skema B to B ke Inggris

Pemprov DKI membuka kesempatan kerja sama dengan Pemerintah Inggris untuk dapat ikut serta dalam proyek pengembangan kereta ringan atau light rail transit di Ibu Kota.

Hal 9. SEKTOR MEBEL TERTEKAN: Pengusaha Minta Kebijakan Ditinjau

Pengusaha mebel di Jawa Timur meminta pemerintah agar segera menyempurnakan kebijakan yang mendukung industri mebel mengingat kondisi industri ini yang kian tertekan, akibat daya saing dan sejumlah hambatan.

Hal 10. Melawan Teroris dengan Ketapel Mana Bisa!

Keriuhan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta benar-benar menutupi semua kabar selain urusan Ahok dan Anies— dua nama panggilan calon gubernur Ibu Kota. Khalayak seperti tidak peduli dengan pemberitaan baku tembak antara anggota polisi dan terduga teroris di Tuban, Jawa Timur, pekan lalu.

Hal 11. PROPOSAL PERDAMAIAN KEMBANG 88: CIMB Niaga Tolak Tawaran

PT CIMB Niaga Tbk. menolak nilai kompensasi penebusan buku pemilik kendaraaan bermotor (BPKB) yang ditawarkan oleh PT Kembang 88 Multifi nance. Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor ini memberikan kompensasi Rp1 juta per BPKB yang masih ditahan oleh perbankan.

Hal 12. KEPEMIMPINAN DPD: OSO-Hemas Semakin Panas

Tampuk kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah mulai memanas setelah dua kubu pimpinan di lembaga itu menggelar rapat panitia musyawarah. Kubu Oesman Sapta Odang dan kubu GKR Hemas saling klaim.